[{"available":true,"c_guid":"229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Háromdimenziós nyomtatási technológiát alkalmazva készítették el az észak-kínai Sanhszi tartományban lévő ősi kínai buddhista barlangtemplomok, az 1500 éves Jünkang-barlangok egyikének mását Pekingben.","shortLead":"Háromdimenziós nyomtatási technológiát alkalmazva készítették el az észak-kínai Sanhszi tartományban lévő ősi kínai...","id":"20181111_kina_junkang_barlang_3d_nyomtatas_buddhizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4831013a-5374-4c32-a43c-ed4b98b83c1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_kina_junkang_barlang_3d_nyomtatas_buddhizmus","timestamp":"2018. november. 11. 16:03","title":"Kinyomtattak egy 1500 éves buddhista barlangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi Chrome-bővítménnyel egyszerűen ugorhatunk egy YouTube-videó minket érdeklő részéhez. Ebben akár kulcsszavak is segíthetnek.","shortLead":"Az alábbi Chrome-bővítménnyel egyszerűen ugorhatunk egy YouTube-videó minket érdeklő részéhez. Ebben akár kulcsszavak...","id":"20181112_invideo_for_youtube_chrome_bovitmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d70b6a6-48d9-4c4a-97bd-e5bf91556952","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_invideo_for_youtube_chrome_bovitmeny","timestamp":"2018. november. 12. 09:03","title":"Ez nagyon jó: ilyen egyszerűen ugorhat a YouTube-videókban a fontos részekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"500 ezer hordó olajjal csökkenti olajkitermelését a világ legnagyobb exportőre, amelyet az aggaszt, hogy a Brent típusú nyersolaj ára 70 dollár alá csökkent a hétvégén. Alig jelentette be Kalid al Falih szaúdi energiaminiszter a kitermelés csökkentését, az ár ismét 70 dollár fölé emelkedett- jelentette a Reuters hírügynökség.","shortLead":"500 ezer hordó olajjal csökkenti olajkitermelését a világ legnagyobb exportőre, amelyet az aggaszt, hogy a Brent típusú...","id":"20181112_Kapkodas_az_olajpiacon_kik_es_miert_rancigaljak_az_arakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc95bdd2-ecfc-4726-9280-054dd554f97f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Kapkodas_az_olajpiacon_kik_es_miert_rancigaljak_az_arakat","timestamp":"2018. november. 12. 10:54","title":"Kapkodás az olajpiacon, kik és miért ráncigálják az árakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csákányi Eszter férjét alakítja.","shortLead":"Csákányi Eszter férjét alakítja.","id":"20181113_Kulka_Janos_visszater_a_kepernyore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349d2737-5d11-4873-b2c7-911e30bf4451","keywords":null,"link":"/kultura/20181113_Kulka_Janos_visszater_a_kepernyore","timestamp":"2018. november. 13. 09:36","title":"Kulka János visszatér a képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c769ff07-dd49-412c-ade8-682d50688e88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kiszámolta, mi lesz, ha folytatódik az idei eddigi tendencia. ","shortLead":"A rendőrség kiszámolta, mi lesz, ha folytatódik az idei eddigi tendencia. ","id":"20181112_Meg_szazan_halhatnak_meg_az_iden_kozuti_balesetekben_a_rendorseg_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c769ff07-dd49-412c-ade8-682d50688e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11850702-6c59-4571-bbc6-c38f88026a8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_Meg_szazan_halhatnak_meg_az_iden_kozuti_balesetekben_a_rendorseg_szerint","timestamp":"2018. november. 12. 12:57","title":"Még százan halhatnak meg az idén közúti balesetekben a rendőrség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbf2db6-4eea-43fd-ac8b-18ac5a3e2683","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Sporting Kansas City többek között Sallói Dániel duplájának köszönhetően vasárnap 4-2-re legyőzte a Real Salt Lake csapatát.","shortLead":"A Sporting Kansas City többek között Sallói Dániel duplájának köszönhetően vasárnap 4-2-re legyőzte a Real Salt Lake...","id":"20181112_salloi_daniel_dupla_gol_sporting_kansas_city_mls","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfbf2db6-4eea-43fd-ac8b-18ac5a3e2683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a74ab78-32a2-4ca7-bc08-bfb2bbd2e326","keywords":null,"link":"/sport/20181112_salloi_daniel_dupla_gol_sporting_kansas_city_mls","timestamp":"2018. november. 12. 11:01","title":"Nagyszerű duplát lőtt Sallói, főcsoportdöntőben a csapata – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c25d8d0-31f2-4fd2-a8f0-0451a2a3e5e5","c_author":"","category":"vilag","description":"Távozik a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöki tisztségéből Horst Seehofer, és várhatóan hamarosan a szövetségi belügyminiszteri posztjáról is lemond - értesült a dpa német hírügynökség.","shortLead":"Távozik a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöki tisztségéből Horst Seehofer, és várhatóan hamarosan a szövetségi...","id":"20181111_Tavozik_Seehofer_a_CSU_elerol_es_a_belugyminiszteriumbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c25d8d0-31f2-4fd2-a8f0-0451a2a3e5e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a50bd9-73e4-4487-90a3-b2720d560254","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Tavozik_Seehofer_a_CSU_elerol_es_a_belugyminiszteriumbol","timestamp":"2018. november. 11. 21:53","title":"Távozik Seehofer a CSU éléről és a belügyminisztériumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Manchester City 3-1-re győzött a vendég Manchester United ellen az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának vasárnapi rangadóján. Mourinho szerint csapata több hibát vétett. ","shortLead":"A címvédő Manchester City 3-1-re győzött a vendég Manchester United ellen az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának...","id":"20181111_A_City_nyerte_a_manchesteri_derbit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d31f76d-c0dd-4982-a643-7a87aed6afaf","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_City_nyerte_a_manchesteri_derbit","timestamp":"2018. november. 11. 19:52","title":"A City nyerte a manchesteri derbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]