Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hivatalossá vált az eddig csak lebegtetett premierhónap.","shortLead":"Hivatalossá vált az eddig csak lebegtetett premierhónap.","id":"20181113_Tronok_harca_utolso_evad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b568b9d-4489-42f1-b6c2-92e4bcf93c1a","keywords":null,"link":"/kultura/20181113_Tronok_harca_utolso_evad","timestamp":"2018. november. 13. 17:02","title":"Trónok harca: kiderült, mikor indul az utolsó évad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több rendőrautó és helyszínelő tűnt fel kedd éjjel a XVII. kerületi Jysk áruház környékén, a hatóság hírzárlatot rendelt el.","shortLead":"Több rendőrautó és helyszínelő tűnt fel kedd éjjel a XVII. kerületi Jysk áruház környékén, a hatóság hírzárlatot...","id":"20181114_Rendorok_leptek_el_a_XVII_keruleti_Jysk_kornyeket_keso_estig_helyszineltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34ec91e-e986-4a3f-97b9-afa888647de7","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Rendorok_leptek_el_a_XVII_keruleti_Jysk_kornyeket_keso_estig_helyszineltek","timestamp":"2018. november. 14. 05:10","title":"Rendőrök lepték el a XVII. kerületi Jysk környékét, késő estig helyszíneltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szomszédok nagyon hálásak, mert ezzel az egész környéket megmentették.","shortLead":"A szomszédok nagyon hálásak, mert ezzel az egész környéket megmentették.","id":"20181113_Kanye_Westek_magantuzoltokkal_oltattak_el_a_tuzet_a_malibuli_hazuknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c755265-e3c7-4b17-b829-b1e32bc007d0","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Kanye_Westek_magantuzoltokkal_oltattak_el_a_tuzet_a_malibuli_hazuknal","timestamp":"2018. november. 13. 09:49","title":"Kanye Westék magántűzoltókkal oltatták el a tüzet a malibuli házuknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11543845-9071-4f61-b5be-926f8de9c4ff","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online megrendelt árut és csetbotokkal beszélgetve is lehet pizzát rendelni? Nagy lendülettel hódítja meg a világot a mesterséges intelligencia, az értelmes gépek által végzett munka – amit az ember csak felügyel és irányít – jóval kellemesebb, a „robotolás” kifejezés pedig mára inkább pozitív értelmet nyert.","shortLead":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online...","id":"20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11543845-9071-4f61-b5be-926f8de9c4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08167c24-3019-44f7-81f4-d18eb0c67d83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. november. 13. 19:41","title":"Emberségre is nevelhető a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott számára hat pont megszerzése a cél az utolsó két Nemzetek Ligája-mérkőzésén.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott számára hat pont megszerzése a cél az utolsó két Nemzetek Ligája-mérkőzésén.","id":"20181112_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_dzsudzsak_balazs_szalai_adam_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6181a2c7-952a-4868-9117-a07f3e764f26","keywords":null,"link":"/sport/20181112_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_dzsudzsak_balazs_szalai_adam_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 12. 18:37","title":"Szövetségi kapitány: Nem biztos, hogy kezdő lesz Dzsudzsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly sérülékenységre bukkantak a népszerű CMS, a Wordpresshez tartozó egyik pluginnál. A kiberbiztonsággal foglalkozó hazai blog szerint legalább 4-500 magyar oldalon telepítették a problémás modult, amelyet kihasználva szenzitív adatokhoz lehet hozzáférni. ","shortLead":"Komoly sérülékenységre bukkantak a népszerű CMS, a Wordpresshez tartozó egyik pluginnál. A kiberbiztonsággal foglalkozó...","id":"20181114_cms_wordpress_wp_gdpr_compliance_plugin_modul_serulekenyseg_adatlopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b8ab3d-436d-4256-aeed-fd4ae4326738","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_cms_wordpress_wp_gdpr_compliance_plugin_modul_serulekenyseg_adatlopas","timestamp":"2018. november. 14. 11:33","title":"400-500 magyar weboldal került bajba, szélesre tárt hátsó bejárat van a kódjukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PM európai parlamenti képviselője azt ígérte, az ügy miatt az Európai Bizottsághoz fordul. Az Index írta meg a múlt héten, hogy a kormányablakon keresztül értesítették az Agrárminisztérium természetvédelmi szakfőosztályainak közel felét, hogy kirúgják őket.","shortLead":"A PM európai parlamenti képviselője azt ígérte, az ügy miatt az Európai Bizottsághoz fordul. Az Index írta meg a múlt...","id":"20181112_Javor_szerint_alkotmanyserto_a_magyar_termeszetvedelem_kivereztetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4499cf2b-653f-4065-88c7-d3aacbcbf219","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Javor_szerint_alkotmanyserto_a_magyar_termeszetvedelem_kivereztetese","timestamp":"2018. november. 12. 16:26","title":"Jávor szerint alkotmánysértő a magyar természetvédelem kivéreztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784fedea-517c-454c-a745-ba915ce18411","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 millió forintnál is többet zsákmányolhattak az elkövetők.","shortLead":"100 millió forintnál is többet zsákmányolhattak az elkövetők.","id":"20181113_penzvalto_rablas_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=784fedea-517c-454c-a745-ba915ce18411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be09b79-b709-417e-9ba8-485020b62bc3","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_penzvalto_rablas_budapest","timestamp":"2018. november. 13. 07:18","title":"Fegyveres rablás a belvárosban: pénzváltót pakolhattak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]