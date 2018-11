Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78acbb33-abc7-4ea5-8175-8645092fffd2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol labdarúgó Premier League-ben sereghajtó Fulham menesztette Slavisa Jokanovic vezetőedzőt, és Claudio Ranierit nevezte ki a helyére.","shortLead":"Az angol labdarúgó Premier League-ben sereghajtó Fulham menesztette Slavisa Jokanovic vezetőedzőt, és Claudio Ranierit...","id":"20181114_claudio_ranieri_premier_league_angol_bajnoksag_fulham","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78acbb33-abc7-4ea5-8175-8645092fffd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a5c9dc-3813-402b-8fa6-c157bbbecd3f","keywords":null,"link":"/sport/20181114_claudio_ranieri_premier_league_angol_bajnoksag_fulham","timestamp":"2018. november. 14. 18:22","title":"Nagy visszatérő: Ranieri újra a Premier League-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A filmes világ mellett a teljes videojátékos szakma is búcsúzik a 95 éves korában elhunyt Stan Lee-től. ","shortLead":"A filmes világ mellett a teljes videojátékos szakma is búcsúzik a 95 éves korában elhunyt Stan Lee-től. ","id":"20181113_stan_lee_marvel_comics_xbox_phil_spencer_spider_man_vince_zampella_titanfall_mortal_kombat_obsidian_entertainment_ed_boon_xcom_jake_solomon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368fb698-ee4f-4a93-9b5a-e5e6c84050ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_stan_lee_marvel_comics_xbox_phil_spencer_spider_man_vince_zampella_titanfall_mortal_kombat_obsidian_entertainment_ed_boon_xcom_jake_solomon","timestamp":"2018. november. 13. 18:33","title":"Stan Lee halála: a videojátékosok is gyászolják a legnagyobb képregényfigurák atyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezik az első komolyabb lehűlés, vagyis érdemes megejteni az ilyenkor szokásos gumicserét.","shortLead":"Érkezik az első komolyabb lehűlés, vagyis érdemes megejteni az ilyenkor szokásos gumicserét.","id":"20181114_elo_a_teligumival_ho_meg_nincs_megis_ajanlott_a_hetvegeig_gumit_cserelni_hideg_teligumi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d9374e-9b9b-40b8-bf5e-679ac244249f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_elo_a_teligumival_ho_meg_nincs_megis_ajanlott_a_hetvegeig_gumit_cserelni_hideg_teligumi","timestamp":"2018. november. 14. 06:41","title":"Elő a téli gumival: hó még nincs, mégis ajánlott a hétvégéig gumit cserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7db02f1-8d91-4eb2-adb9-988398842034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya és két lánya hűtőházak építésére kapott támogatást az Európai Uniótól és a magyar államtól is, de a beruházást jelentősen túlárazták.","shortLead":"Az anya és két lánya hűtőházak építésére kapott támogatást az Európai Uniótól és a magyar államtól is, de a beruházást...","id":"20181115_Az_OLAF_ajanlasa_nyoman_emeltek_vadat_harom_no_ellen_akik_ceguk_unios_tamogatasaval_csaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7db02f1-8d91-4eb2-adb9-988398842034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9f0e2b-ee11-4013-b868-3527e78e23c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Az_OLAF_ajanlasa_nyoman_emeltek_vadat_harom_no_ellen_akik_ceguk_unios_tamogatasaval_csaltak","timestamp":"2018. november. 15. 08:25","title":"Több százmilliós csalást leplezett le az OLAF Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbce9b96-e0cc-4d5b-b6fc-1177d7f98f70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan különlegesség is volt köztük, mint egy 18 láb hosszú, egészen szokatlan formájú, lényegében ismeretlen koncepcióautó.","shortLead":"Olyan különlegesség is volt köztük, mint egy 18 láb hosszú, egészen szokatlan formájú, lényegében ismeretlen...","id":"20181114_autogyujtemeny_kalifornia_tuzvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbce9b96-e0cc-4d5b-b6fc-1177d7f98f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f859e939-02ea-4092-9663-84a9e72917ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_autogyujtemeny_kalifornia_tuzvesz","timestamp":"2018. november. 14. 16:16","title":"Csodás antik autógyűjtemény is odaveszett a kaliforniai tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef86a3b4-2e4b-4d53-86e3-63b9c42e6c31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bécsből hozzák Budapestre egy magángyűjtő kincseit.","shortLead":"Bécsből hozzák Budapestre egy magángyűjtő kincseit.","id":"20181115_Karnyujtasnyira_lesznek_Elvis_Presley_relikviai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef86a3b4-2e4b-4d53-86e3-63b9c42e6c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9001929-eea9-49cc-8d99-0d598713f79e","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Karnyujtasnyira_lesznek_Elvis_Presley_relikviai","timestamp":"2018. november. 15. 13:08","title":"Karnyújtásnyira lesznek Elvis Presley relikviái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff22256f-ca5b-4603-bbbb-bfb3d3cf28d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ENSZ által a menekülteknek névtelen bankkártyákon adott pénzbeli segítség valójában szigorúan ellenőrzött. ","shortLead":"Az ENSZ által a menekülteknek névtelen bankkártyákon adott pénzbeli segítség valójában szigorúan ellenőrzött. ","id":"20181114_Nem_is_anonim_a_kormany_altal_serelmezett_anonim_bankkartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff22256f-ca5b-4603-bbbb-bfb3d3cf28d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801f4996-5b8c-47d1-9a8e-6292d71476ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Nem_is_anonim_a_kormany_altal_serelmezett_anonim_bankkartya","timestamp":"2018. november. 14. 09:15","title":"Nem is anonim a kormány által sérelmezett anonim bankkártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt írta: az elök nem törődik senki mással, csak magával.","shortLead":"Azt írta: az elök nem törődik senki mással, csak magával.","id":"20181115_Lady_Gaga_csunyan_kiosztotta_Donald_Trumpot_a_Twitteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4276f13a-f1d8-4d6b-9921-77e3763575f0","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Lady_Gaga_csunyan_kiosztotta_Donald_Trumpot_a_Twitteren","timestamp":"2018. november. 15. 07:15","title":"Lady Gaga csúnyán kiosztotta Donald Trumpot a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]