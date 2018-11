Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott utolsó Nemzetek Ligája-meccsét játssza vasárnap este a Groupama Arénában Finnország ellen.","shortLead":"A magyar válogatott utolsó Nemzetek Ligája-meccsét játssza vasárnap este a Groupama Arénában Finnország ellen.","id":"20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabd6eda-48d5-4002-a26c-1688a639e66f","keywords":null,"link":"/sport/20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","timestamp":"2018. november. 18. 20:46","title":"Magyarország-Finnország - 2-0 - Nézze meg a gólokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4afeee9-2d69-44ef-95fd-c74f85f59457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnökig jutottak az utóbbi hónapok sportbotrányai, a tenisz- és az ökölvívó-szövetségben tapasztalt káosz Orbán Viktor megítélésének is árthat - írja a Magyar Hang.\r

","shortLead":"A miniszterelnökig jutottak az utóbbi hónapok sportbotrányai, a tenisz- és az ökölvívó-szövetségben tapasztalt káosz...","id":"20181118_Orban_haragszik_a_sportvezetokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4afeee9-2d69-44ef-95fd-c74f85f59457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d12ff86-bca0-47c3-ae3b-641b6c0d1a99","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Orban_haragszik_a_sportvezetokre","timestamp":"2018. november. 18. 09:12","title":"Orbán haragszik a sportvezetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff18521-3daa-4551-bf9d-b3a305af964e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az amikor új funkciót kap egy alaposan leültetett autó, pontosabban annak löhárítója.","shortLead":"Ilyen az amikor új funkciót kap egy alaposan leültetett autó, pontosabban annak löhárítója.","id":"20181117_video_a_sofor_akit_nem_zavar_az_avar_es_autojaval_takaritja_el_ezt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ff18521-3daa-4551-bf9d-b3a305af964e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbeb072-97a3-4b32-9855-b243a233df37","keywords":null,"link":"/cegauto/20181117_video_a_sofor_akit_nem_zavar_az_avar_es_autojaval_takaritja_el_ezt","timestamp":"2018. november. 17. 06:41","title":"Videó: a sofőr, akit nem zavar az avar, és autójával takarítja el ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32daaf83-6025-4492-8816-227d05eb3ccb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kovacsics Anikóék nyolc góllal kaptak ki a norvég Vipers Kristiansand otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó, hatodik fordulójában.","shortLead":"Kovacsics Anikóék nyolc góllal kaptak ki a norvég Vipers Kristiansand otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20181117_vereseg_ferencvaros_kristiansand_noi_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32daaf83-6025-4492-8816-227d05eb3ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47a42f9-695c-4a1f-bc3b-72e30d178b1e","keywords":null,"link":"/sport/20181117_vereseg_ferencvaros_kristiansand_noi_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 17. 18:15","title":"Csúnya vereségbe futott bele a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea884ca-2d36-498c-bba5-6a47426194a0","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nem feltétlenül kell 120 ezer forintot kifizetnünk, ha egy teljes értékű okosórára vágyunk. A Mobvoi viselhető kütyüje ugyanis fele ennyibe kerül. Kipróbáltuk, hogy megnézzük van-e valamilyen komolyabb buktatója.","shortLead":"Nem feltétlenül kell 120 ezer forintot kifizetnünk, ha egy teljes értékű okosórára vágyunk. A Mobvoi viselhető kütyüje...","id":"20181117_mobvoi_ticwatch_e_okos_ora_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ea884ca-2d36-498c-bba5-6a47426194a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c812d1c7-9c2d-40d5-87a6-2629f8b033fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_mobvoi_ticwatch_e_okos_ora_teszt","timestamp":"2018. november. 17. 20:00","title":"Sokat tudó óra fél áron, és még telefonálni is lehet vele – túl szép, hogy igaz legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google még tavaly mutatta be az üzenetküldő funkcióját, és a jelek szerint bejött a fejlesztés, mert most megkapja a Google Térkép.","shortLead":"A Google még tavaly mutatta be az üzenetküldő funkcióját, és a jelek szerint bejött a fejlesztés, mert most megkapja...","id":"20181117_google_maps_google_terkep_uzenetkuldes_cseveges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca61df6-8b9f-407e-bd48-1d61d4d7dc5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_google_maps_google_terkep_uzenetkuldes_cseveges","timestamp":"2018. november. 17. 10:03","title":"Új funkciót építettek a Google Térképbe, könnyebben elérheti a kedvenc helyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486ec2af-e964-478f-b7f0-b6c6b7d07829","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Úgy gondolja, a magyarok jobban értékelik őt, mint az olaszok; Orbán Viktorral jó a viszonya, de csak meccseken találkoznak; azt mondja, még sosem dolgozott ennyire tisztességes légkörben - a HVG portré rovatában e héten: Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Úgy gondolja, a magyarok jobban értékelik őt, mint az olaszok; Orbán Viktorral jó a viszonya, de csak meccseken...","id":"201846_marco_rossi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=486ec2af-e964-478f-b7f0-b6c6b7d07829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b94d3fe-ea02-4414-84ac-5f28c2e26596","keywords":null,"link":"/sport/201846_marco_rossi","timestamp":"2018. november. 18. 10:04","title":"Marco Rossi: Ha nem hív edzőnek a Honvéd, most könyvelő lennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érintőkijelzőt szerelhet következő generációs kontrollerére a Sony. A szabadalmat már be is jegyezték.","shortLead":"Érintőkijelzőt szerelhet következő generációs kontrollerére a Sony. A szabadalmat már be is jegyezték.","id":"20181117_sony_playstation_5_kontroller_erintokijelzo_dualshock_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd84999-cfc0-4cbf-8631-24f0bce9866d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_sony_playstation_5_kontroller_erintokijelzo_dualshock_4","timestamp":"2018. november. 17. 16:03","title":"Alakul az új PlayStation? A Sony levédetett egy érdekes kontrollert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]