Bár az uniós közvetlen földalapú támogatási kérelmek kifizetése tavasszal esedékes, a gazdák rendszeresen megkapják az előleget ősszel. Idén sokkal kevesebbet kaptak, emiatt borulnak az aszály miatt egyénként is nehezen végezhető őszi munkák, de még a bérleti szerződések és a bankhitelek is veszélybe kerülnek.

Az ez évtől hatályos közösségi jogszabályok szerint a teljes összeg legföljebb 70 százalékát fizethetik ki a tagállamok előlegként a gazdáknak október 16-november 30 között, decembertől a jövő év közepéig pedig az úgynevezett résztámogatást, vagyis a teljes összeg még ki nem fizetett részét is megkapják a termelők – írta a Népszava.

Ez idén hektáronként nagyjából 70 ezer forintot jelent, ebből 50-60 százalékra, azaz idén 35-42 ezer forintra számítottak a gazdák. Az 5 millió hektárnyi mezőgazdaságilag művelt területre beadott 170 411 kérelemre azonban a Magyar Állam Kincstár (MÁK) alig 23-24 ezer forintot fizet hektáronként.

Ennek oka, hogy a támogatás két részből áll, s 2018-ben az összeg 70 százalékát kitevő termeléshez kötött támogatás hektáronként 47 862 forint, ezért ennek 50 százalékával, 23 931 forinttal számolhatnak a gazdák. A zöldítésért járó 22-23 ezer forint felét már nem valószínű, hogy idén kézhez kapják.

Már a csökkentett előleg is óriási gondokat okoz a gazdáknak: fizetni kellene a dráguló műtrágyát, a mezőgazdasági gépek üzemanyagát és a szinte folyamatosan emelkedő munkabéreket is. Magyarországon jellemzően nagy a bérelt földek aránya, a bérleti szerződéseket pedig éppen az uniós támogatásokra számítva novemberi, decemberi határidőkkel kötik – azaz most kellene tárgyalni a bérleti díjról, de ha a gazda nem tud fizetni, a szerződést is felbonthatja a tulajdonos.

Sok gazda vett fel éven belül lejáró hitelt valamelyik kereskedelmi banktól, ugyancsak arra számítva, hogy ősszel hozzájuthat a támogatási előleghez. A szokásosnál kisebb összeg, illetve akik még ennyit sem kaptak eddig, bajba kerülhetnek, ha nem fizetik vissza időben a hitelt a bankjuknak – nyilatkozta a lapnak Vári Attila, vidékfejlesztési szaktanácsadó.

Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) tiszteletbeli elnöke szerint nemcsak a pénzhiány, az aszály is sok nehézséget okoz. A csapadékhiány miatt olyan szárazak a földek, hogy szinte lehetetlen szántani.