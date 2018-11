Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mostani ajánlatnál sokkal több kötbért fizethet a 3-as metró szerelvényeit felújító Metrovagonmas a zoom.hu szerint, hogy ne kerüljön bíróság elé az ügy.","shortLead":"A mostani ajánlatnál sokkal több kötbért fizethet a 3-as metró szerelvényeit felújító Metrovagonmas a zoom.hu szerint...","id":"20181119_Peren_kivul_egyezne_meg_a_BKV_az_oroszokkal_a_metrofelujitas_kotbererol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8d5eb3-a915-4074-937e-d6235bdf64d4","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Peren_kivul_egyezne_meg_a_BKV_az_oroszokkal_a_metrofelujitas_kotbererol","timestamp":"2018. november. 19. 10:41","title":"Peren kívül egyezne meg a BKV az oroszokkal a metrófelújítás kötbéréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea42a3ad-5096-4dbd-b0fe-3b2182e14887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több uniós rendeletre is hivatkoznak, ezek közül az egyik már nincs is érvényben.","shortLead":"Több uniós rendeletre is hivatkoznak, ezek közül az egyik már nincs is érvényben.","id":"20181119_Kamu_adatvedelmi_ellenorzessel_vernek_at_onkormanyzatokat_csalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea42a3ad-5096-4dbd-b0fe-3b2182e14887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577f5920-e5ec-43cf-b8b5-3143c4ac3780","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Kamu_adatvedelmi_ellenorzessel_vernek_at_onkormanyzatokat_csalok","timestamp":"2018. november. 19. 17:01","title":"Kamu adatvédelmi ellenőrzéssel vernek át önkormányzatokat csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régi BAR-listások kétharmada már nem a bankoknak, hanem a hitelüket megvásárló követeléskezelőknek tartozik. 