Black Friday akciókra, az új iPhone-ra, vagy éttermi foglalásokra és koncertjegyekre órákat, sőt akár egész éjszakákat is képesek várni a fanatikus vásárlók Amerikában. A line sitting jelenségét viszont új szintre emelték a cégek, amelyek bérsorbanállókat kölcsönöznek a lusta vagy elfoglalt vásárlóknak.

“Az embereknek nincs túl sok idejük” mondja a Skip the Line nevű cég alapítója és ügyvezetője, Jennifer Goff. „Ez a szolgáltatás segít nekik, hogy az tegyék, amit szeretnének.” Goff 2017-ben indította cégét, amikor egy Trónok harca tematikájú étterem nyílt Washington D.C.-ben, ahová bejutni a lehetetlennel volt határos. Goff kezdetben odament a sorbanállókhoz, és felajánlotta, hogy átveszi a helyüket - igyanak addig valamit, ő pedig sms-ben és fényképekkel tájékoztatja őket, hol tart éppen a sorban.

Goff cége azonban nem az egyetlen a piacon. A New York-i Same Ole Line Dudes nevű vállalkozás - melynek a Staurday Night Live-ra való sorbanállás a specializációja – véletlenül indult; alapítója, Robert Samuel munkanélküli volt, amikor nagy Apple-rajongóként hirdetést adott fel, hogy sorban állna a legújabb iPhone-ért. Az hirdetésre jelentkező vevő végül online megvette a telefont, míg Samuel már sorban állt – ő viszont eladta a helyét valakinek, aki hátrébb várakozott. A férfi 325 dollár keresett egy éjszaka alatt.

Darren Hromadka úgy került az üzletbe, hogy egyetemi hallgatók fizettek neki a sorbanállásért Warren Buffet előadására. A kapitalizmus Woodstock-jaként elhíresült esemény bérsorbaállóiról Buffet később azt nyilatkozta a Wall Street Journalnak, hogy „én is ezt tettem volna valószínűleg.”

Hromadka végül egy már 22 felhasználóval rendelkező applikációt indított a bérsorbanállásra, ahová spotter-ek, azaz sorbanállók, és hopper-ek, azaz a sorbanállást megspórolni vágyók is jelentkezhetnek. Utóbbiak ajánlanak egy összeget a sorbanállásért, az átlag 25 dollár óránként. Ha a vevő felbukkan, hogy átvegye a sorbanálló helyét, az app leállítja a számlálót, és részesedésének lecsípése után már utalja is az összeget a bérsorbanállónak.

Az árat a rossz idő vagy az esemény népszerűsége fel is srófolhatja. Goff szerint az átlagos várakozási idő 5 óra – ő egy óráért 35 dollárt kér, de jeles eseményekre a New York-i cég akár 85 dollár is elkérhet. (via money.com)