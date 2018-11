Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c26bbe6-c22b-47eb-91b6-b48973c64d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akadnak még hibák a Bethesda őszi újdonságával, az egyiket ráadásul maguk a játékosok idézték elő. Alighanem véletlenül. ","shortLead":"Akadnak még hibák a Bethesda őszi újdonságával, az egyiket ráadásul maguk a játékosok idézték elő. Alighanem...","id":"20181119_bethesda_softworks_fallout_76_atombomba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c26bbe6-c22b-47eb-91b6-b48973c64d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b856de42-68b5-4b4c-a19f-cce409f5b335","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_bethesda_softworks_fallout_76_atombomba","timestamp":"2018. november. 19. 19:03","title":"Fallout 76: túl sok atomot dobtak le a játékosok, összeomlott a szerver – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff38068e-b048-474a-bb1d-f1949c26cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZTE zászlaja alatt működő kínai gyártó korábban is villantott már érdekes eszközt, nemrég azonban egy annál is különlegesebb készülékkel rukkolt elő. Itt a két kijelzős Nubia X. ","shortLead":"A ZTE zászlaja alatt működő kínai gyártó korábban is villantott már érdekes eszközt, nemrég azonban egy annál is...","id":"20181120_zte_nubia_x_ket_kijelzos_mobil_dupla_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff38068e-b048-474a-bb1d-f1949c26cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d233b3-6e9c-4b65-be7e-69c95d5384ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_zte_nubia_x_ket_kijelzos_mobil_dupla_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2018. november. 20. 19:03","title":"Ilyen mobilt még nem látott: két kijelző és két ujjlenyomat-olvasó van a Nubia X-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook mobilos verziójába bekerült egy új menüpont, ami folyamatosan monitorozza, naponta mennyi időt töltünk a közösségi oldalon.","shortLead":"A Facebook mobilos verziójába bekerült egy új menüpont, ami folyamatosan monitorozza, naponta mennyi időt töltünk...","id":"20181120_facebook_mennyi_idot_toltunk_a_facebookon_your_time_on_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be362059-c753-4aa2-8179-7deca62b4442","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_facebook_mennyi_idot_toltunk_a_facebookon_your_time_on_facebook","timestamp":"2018. november. 20. 20:03","title":"Sokat lóg a Facebookon? Megcsinálták a funkciót, ami segíthet leszokni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e0e8d4-eb42-46fd-aa77-bdcffd729b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha esküvői slágerek vannak, miért ne lehetnének válós számok is?","shortLead":"Ha esküvői slágerek vannak, miért ne lehetnének válós számok is?","id":"20181120_Ezekre_a_dalokra_a_legjobb_elvalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8e0e8d4-eb42-46fd-aa77-bdcffd729b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dafd6b-a376-433b-b42b-f9988308fcaf","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Ezekre_a_dalokra_a_legjobb_elvalni","timestamp":"2018. november. 20. 11:03","title":"Ezekre a dalokra a legjobb elválni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fdfa6-edff-4f61-b63e-741ab5fe59f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az UNICEF Gyerekhang nap akciója keretében kedden délutánra gyerekeket hívtunk a szerkesztőségbe.\r

