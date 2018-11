Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gruevszki megkapta a menekültstátuszt, az LMP társelnöke kiosztotta Orbánt. ","shortLead":"Gruevszki megkapta a menekültstátuszt, az LMP társelnöke kiosztotta Orbánt. ","id":"20181120_Demeter_Orban_a_nemzetkozi_bunozes_reszeve_valt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29eb419-9940-46e2-9435-1153356575bd","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Demeter_Orban_a_nemzetkozi_bunozes_reszeve_valt","timestamp":"2018. november. 20. 16:59","title":"Demeter: Orbán a nemzetközi bűnözés részévé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91205b0f-e530-40b6-8c89-1cec7d8ee024","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valójában nem szakmát kellene ilyenkor választania a diákoknak, hanem megérlelt, reflektált, érdeklődésen alapuló szakválasztásra volna szükség. Ebben nem segít, hogy Magyarországon az egyetem szerepét a kormány abban látja, hogy az közvetlenül a munkaerőpiacot szolgálja ki.



","shortLead":"Valójában nem szakmát kellene ilyenkor választania a diákoknak, hanem megérlelt, reflektált, érdeklődésen alapuló...","id":"20181122_Biztos_hogy_jol_valasztanak_egyetemi_szakot_a_tovabbtanulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91205b0f-e530-40b6-8c89-1cec7d8ee024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406ad7d3-f3c9-4f52-adb3-c2888d52b9b9","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Biztos_hogy_jol_valasztanak_egyetemi_szakot_a_tovabbtanulok","timestamp":"2018. november. 22. 12:10","title":"Biztos, hogy jól választanak egyetemi szakot a továbbtanulók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d0e133-1dfc-4a09-933e-f6e8fef3b467","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 560 ezer mobilt felrtőzhetett meg az a rosszindulatú program, amit 13 alkalmazásban rejtettek el. Az androidos játékok mindegyike ugyanattól a fejlesztőtől származott.","shortLead":"Több mint 560 ezer mobilt felrtőzhetett meg az a rosszindulatú program, amit 13 alkalmazásban rejtettek el...","id":"20181121_androidos_jatek_virus_malware_google_play_store_luiz_o_pinto_eset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0e133-1dfc-4a09-933e-f6e8fef3b467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efbdd43-bac6-4b22-804c-3d16568aca35","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_androidos_jatek_virus_malware_google_play_store_luiz_o_pinto_eset","timestamp":"2018. november. 21. 15:33","title":"Ön telepítette valamelyiket? 13 androidos játékról derült ki, hogy vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7678170-f60e-4390-b079-c5a43acd453b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor.","shortLead":"Tíz százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor.","id":"20181122_215_ezer_forintot_visz_haza_egy_atlagmagyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7678170-f60e-4390-b079-c5a43acd453b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53fc4fa-314c-4a6b-989d-b2cbcdc0e557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_215_ezer_forintot_visz_haza_egy_atlagmagyar","timestamp":"2018. november. 22. 11:27","title":"215 ezer forintot visz haza egy átlagmagyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8617d5d4-95b7-4453-9a23-8a12fbbefbfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A férfit egyszer már kirúgták, akkor üzemeltetési vezetőként tért vissza a légitársasághoz, most szinte ugyanez történt, csak még magasabbra jutott a ranglétrán.","shortLead":"A férfit egyszer már kirúgták, akkor üzemeltetési vezetőként tért vissza a légitársasághoz, most szinte ugyanez...","id":"20181121_Ugyvezeto_lett_az_indiai_pilotabol_akit_kirugtak_mert_tobbszor_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8617d5d4-95b7-4453-9a23-8a12fbbefbfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4355113c-238b-4829-9be3-8ce3817e0418","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Ugyvezeto_lett_az_indiai_pilotabol_akit_kirugtak_mert_tobbszor_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott","timestamp":"2018. november. 21. 15:25","title":"Ügyvezető lett az indiai pilótából, akit kirúgtak, mert többször is megbukott az alkoholteszten repülés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cukorbetegek millióit fenyegetheti az inzulinhiány egy szerdán megjelent amerikai tanulmány becslései szerint.","shortLead":"Cukorbetegek millióit fenyegetheti az inzulinhiány egy szerdán megjelent amerikai tanulmány becslései szerint.","id":"20181122_cukorbetegek_2es_tipusi_cukorbetegseg_inzulin_hiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14edcf0-d69e-4a48-a57c-7a5b6b0788ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_cukorbetegek_2es_tipusi_cukorbetegseg_inzulin_hiany","timestamp":"2018. november. 22. 12:03","title":"Csak nehogy baj legyen: cukorbetegek millióit fenyegetheti az inzulinhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f94fd5-ca0c-4e1a-a526-f8e26fc68945","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben nem csak hagyományos elemeket, az elektromos autókba szánt akkumulátorokat is gyárt majd a német Varta. ","shortLead":"A jövőben nem csak hagyományos elemeket, az elektromos autókba szánt akkumulátorokat is gyárt majd a német Varta. ","id":"20181121_varta_ceruzaelem_elektromos_auto_akkumulator_megujulo_energiaforras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f94fd5-ca0c-4e1a-a526-f8e26fc68945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d996cc1-4a56-4476-a4af-d481816ebbce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_varta_ceruzaelem_elektromos_auto_akkumulator_megujulo_energiaforras","timestamp":"2018. november. 21. 13:03","title":"Ismeri a Varta ceruzaelemeit? Most belépnek az elektromos autók piacára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bartók Csaba pedig máris beleállt Botka László polgármesterbe. ","shortLead":"Bartók Csaba pedig máris beleállt Botka László polgármesterbe. ","id":"20181122_Egy_valogatott_kezis_lett_a_szegedi_Fidesz_uj_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08388178-b049-4df9-aefd-2f62fdbf15b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Egy_valogatott_kezis_lett_a_szegedi_Fidesz_uj_elnoke","timestamp":"2018. november. 22. 15:03","title":"Egy válogatott kézis lett a szegedi Fidesz új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]