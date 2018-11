Adja magát, hogy Magyarországon is a dohányboltokban lehessen cannabinoid termékeket árulni - mondta a trafikosok európai szövetségének elnöke. A magyar dohányboltosok ennél kevesebbel is beérnék.

A cannabinoid termékek forgalmazása több európai piacon is a dohányboltok jogosultsága, így adja magát, hogy Magyarországon is a Nemzeti Dohányboltok polcain legyenek elérhetőek ezek a termékek – mondta az Európai Dohány Kiskereskedők Szövetségének elnöke. Mario Espejo Aguilar egy budapesti konferencián beszélt arról: az orvosi kenderkivonatot tartalmazó étrendkiegészítők szigorú szabályozási kerete adott, ahogyan az is, hogy csakis 18 éven felüli vásárlók férhetnének hozzá ezekhez.

Lengyel Antal, a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének elnöke ugyanitt azt mondta: több változtatásra is szükség lenne ahhoz, hogy stabilabb legyen a trafikosok üzletvitele. Bővíteni kellene például a dohányboltokban forgalmazható termékek körét, meg kell oldani a trafikok öröklését, és az e-cigarettákkal is kezdeni kell valamit.