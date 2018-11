Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három határt kellett átlépnie Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőnek, hogy Magyarországra jusson, és mindhárom esetben teljesen szabályosan tette ezt – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"Három határt kellett átlépnie Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőnek, hogy Magyarországra jusson, és mindhárom...","id":"20181121_szijjarto_peter_kkm_nikola_gruevszki_magyar_diplomatak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffecc56f-2451-46da-b96e-31954efaffa1","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_szijjarto_peter_kkm_nikola_gruevszki_magyar_diplomatak","timestamp":"2018. november. 21. 11:23","title":"Szijjártó Péter elismerte, hogy Gruevszkit magyar diplomaták hozták Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c932817b-5841-4f14-949d-f11a8d8bd940","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"14 milliárdból épült a kicsivel több mint 14 ezres stadion. Ez székenként nagyjából 1 millió forintot jelent. De van még egy csavar a történetben.","shortLead":"14 milliárdból épült a kicsivel több mint 14 ezres stadion. Ez székenként nagyjából 1 millió forintot jelent. De van...","id":"20181122_Meccsenkent_4_millioert_berli_uj_stadionjat_a_Vidi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c932817b-5841-4f14-949d-f11a8d8bd940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5957bab6-7961-4be9-8d54-4376d4616f9b","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Meccsenkent_4_millioert_berli_uj_stadionjat_a_Vidi","timestamp":"2018. november. 22. 16:05","title":"Meccsenként 4 millióért bérli új stadionját a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A lengyel kormány kihasználta, hogy az Európai Unió csak egy dologba kötött bele. Ebben most engedményt tett. De a lengyel igazságszolgáltatás függetlenségét fenyegető veszély ezzel egyáltalán nem hárult el.","shortLead":"A lengyel kormány kihasználta, hogy az Európai Unió csak egy dologba kötött bele. Ebben most engedményt tett. De...","id":"20181122_Lengyel_birosagok_a_kormany_csak_abban_engedett_amiben_muszaj_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fc71ae-6fe8-4c01-a1da-e95ce0f30ef5","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Lengyel_birosagok_a_kormany_csak_abban_engedett_amiben_muszaj_volt","timestamp":"2018. november. 22. 19:21","title":"Lengyel bíróságok: a kormány csak abban engedett, amiben muszáj volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2334c639-a1a0-4248-8ee1-9ee7400c31ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két teljesen egyforma divatterepjáró méri össze tudását téli körülmények mellett, de az egyik nyári-, a másik téligumikon gördül. ","shortLead":"Két teljesen egyforma divatterepjáró méri össze tudását téli körülmények mellett, de az egyik nyári-, a másik...","id":"20181123_a_nap_videoja_kell_a_teligumi_a_negykerek_hajtasu_autokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2334c639-a1a0-4248-8ee1-9ee7400c31ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a293e99-6865-41d6-9ded-f74390fae122","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_a_nap_videoja_kell_a_teligumi_a_negykerek_hajtasu_autokra","timestamp":"2018. november. 23. 06:41","title":"A nap videója: kell a téligumi a négykerék-hajtású autókra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d161f4-3d62-4169-b45b-88cf8f234b2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rózsás flamingó is nálunk vendégeskedik.","shortLead":"Egy rózsás flamingó is nálunk vendégeskedik.","id":"20181121_Rozsas_flamingo_Szeged_Feher_to_madar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1d161f4-3d62-4169-b45b-88cf8f234b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b50db2b-377d-476d-a957-4541d4a8743b","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Rozsas_flamingo_Szeged_Feher_to_madar","timestamp":"2018. november. 21. 10:25","title":"A lazúrcinege után újabb ritka madár érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Szegeden örülnek, mert megtisztulhat a dögvíz, másutt viszont aggódnak, mert nem halad a kármentesítés. Vajon végül hol hiányoznak majd a milliárdok?","shortLead":"Szegeden örülnek, mert megtisztulhat a dögvíz, másutt viszont aggódnak, mert nem halad a kármentesítés. Vajon végül hol...","id":"20181123_szegedi_holt_tisza_szennyezes_karmentesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1174384-6c22-4ad9-bb28-48fd922b49a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_szegedi_holt_tisza_szennyezes_karmentesites","timestamp":"2018. november. 23. 06:30","title":"Pöcegödör lett a szegedi Holt-Tiszából, ahol még a szúnyogoktól is pánik tör ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66502608-f438-4fe7-871f-c55d0ab648d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt azt szeretné, ha a testület megvizsgálná, Macedónia törvényhozása megfelel-e az uniós előírásoknak.","shortLead":"Az ellenzéki párt azt szeretné, ha a testület megvizsgálná, Macedónia törvényhozása megfelel-e az uniós előírásoknak.","id":"20181121_Az_Europai_Bizottsaghoz_fordul_a_Jobbik_a_Gruevszkiugy_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66502608-f438-4fe7-871f-c55d0ab648d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1757fe-8876-4c41-9854-494da8a8619d","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Az_Europai_Bizottsaghoz_fordul_a_Jobbik_a_Gruevszkiugy_miatt","timestamp":"2018. november. 21. 14:33","title":"Az Európai Bizottsághoz fordul a Jobbik a Gruevszki-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b630d0f-26da-4549-91cd-1ba5e9820fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budai Egészségközpont az Alkotás úti Országos Gerincgyógyászati Központ mellé épít önálló szárnyat. A cég résztulajdonosa, a gerincgyógyász Varga Péter Pál szerint torz a kormányzati attitűd: „ha nem tudunk kellően megfizetni, nem is abajgatunk azzal, hogy hogyan gyógyítasz”.","shortLead":"A Budai Egészségközpont az Alkotás úti Országos Gerincgyógyászati Központ mellé épít önálló szárnyat. A cég...","id":"20181121_Uj_surgossegi_korhazi_szarny_epul_Budan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b630d0f-26da-4549-91cd-1ba5e9820fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3815081a-93a1-4631-987e-2c08a6de79fa","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Uj_surgossegi_korhazi_szarny_epul_Budan","timestamp":"2018. november. 21. 13:48","title":"Új sürgősségi kórházi szárny épül Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]