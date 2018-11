Raskó: Vagy egy láncba tömörül a CBA, a Coop és a Reál, vagy végleg lenyomja őket a Lidl és az Aldi

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Macedónia azt fogja kérni Magyarországtól, hogy vonja vissza a Nikola Gruevszki volt miniszterelnöknek megadott menekültstátuszt, Szkopje ugyanis továbbra sem áll el a kiadatási kérelemtől – jelentette be Renata Deszkoszka macedón igazságügyi miniszter a Vesti.mk szkopjei hírportál csütörtöki beszámolója szerint.","shortLead":"Macedónia azt fogja kérni Magyarországtól, hogy vonja vissza a Nikola Gruevszki volt miniszterelnöknek megadott...","id":"20181122_Macedonia_kerni_fogja_hogy_vonja_vissza_Gruevszki_menedekjogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0c9ac5-d1f1-4e45-8f85-f62935446e96","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Macedonia_kerni_fogja_hogy_vonja_vissza_Gruevszki_menedekjogat","timestamp":"2018. november. 22. 15:01","title":"Macedónia kérni fogja, hogy vonjuk vissza Gruevszki menedékjogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c932817b-5841-4f14-949d-f11a8d8bd940","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"14 milliárdból épült a kicsivel több mint 14 ezres stadion. Ez székenként nagyjából 1 millió forintot jelent. De van még egy csavar a történetben.","shortLead":"14 milliárdból épült a kicsivel több mint 14 ezres stadion. Ez székenként nagyjából 1 millió forintot jelent. De van...","id":"20181122_Meccsenkent_4_millioert_berli_uj_stadionjat_a_Vidi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c932817b-5841-4f14-949d-f11a8d8bd940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5957bab6-7961-4be9-8d54-4376d4616f9b","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Meccsenkent_4_millioert_berli_uj_stadionjat_a_Vidi","timestamp":"2018. november. 22. 16:05","title":"Meccsenként 4 millióért bérli új stadionját a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9638e974-6261-48e3-b940-e277e0132b4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mese, ha az SUV-k a legnépszerűbbek, akkor ezekkel kell pályákon rekordokat döntögetni.","shortLead":"Nincs mese, ha az SUV-k a legnépszerűbbek, akkor ezekkel kell pályákon rekordokat döntögetni.","id":"20181122_Video_Itt_a_MercedesAMG_GLC_63_rekodrdkore_a_Nurburgringen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9638e974-6261-48e3-b940-e277e0132b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac648903-4d05-460f-b47c-60553334e3d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_Video_Itt_a_MercedesAMG_GLC_63_rekodrdkore_a_Nurburgringen","timestamp":"2018. november. 22. 15:22","title":"Videó: Itt a Mercedes-AMG GLC 63 rekordköre a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új rekordot ért el tavaly a klímaváltozást okozó gázok légköri koncentrációja egy friss jelentés szerint. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy sikerül megállítani a globális felmelegedést.","shortLead":"Új rekordot ért el tavaly a klímaváltozást okozó gázok légköri koncentrációja egy friss jelentés szerint. Egyelőre nem...","id":"20181122_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uvaghazhatas_gazok_szen_dioxid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bdbcfc-bffb-4f1f-8b3a-cde98ce7c062","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uvaghazhatas_gazok_szen_dioxid","timestamp":"2018. november. 22. 16:33","title":"Vesztésre állunk a klímaváltozás elleni küzdelemben, újabb aggasztó adatok érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e40e1c1-5ff0-45bd-b474-1a044ba9d2bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába épült 13 milliárd forintból stadion Miskolcon, nem hisznek a cégek abban, hogy nyereségesen lehetne üzemeltetni.","shortLead":"Hiába épült 13 milliárd forintból stadion Miskolcon, nem hisznek a cégek abban, hogy nyereségesen lehetne üzemeltetni.","id":"20181122_Senki_nem_vallalta_a_miskolci_stadion_uzemelteteset_csak_a_klub_jelentkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e40e1c1-5ff0-45bd-b474-1a044ba9d2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb90f3b-b72f-439b-9fe2-c1707cc43069","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Senki_nem_vallalta_a_miskolci_stadion_uzemelteteset_csak_a_klub_jelentkezett","timestamp":"2018. november. 22. 15:12","title":"Senki nem vállalta a miskolci stadion üzemeltetését, csak a klub jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331dd8a4-90f1-4784-820a-498abb5c9758","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy nemrég benyújtott törvényjavaslat szerint a sportnemzet feladatai közé tartozik a győztesek megbecsülése is.","shortLead":"Egy nemrég benyújtott törvényjavaslat szerint a sportnemzet feladatai közé tartozik a győztesek megbecsülése is.","id":"20181123_Tobb_penzt_kaphatnak_a_jovoben_az_olimpiai_ermesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=331dd8a4-90f1-4784-820a-498abb5c9758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1ea456-6d50-4c9b-9c0d-8f0d7d677d2c","keywords":null,"link":"/sport/20181123_Tobb_penzt_kaphatnak_a_jovoben_az_olimpiai_ermesek","timestamp":"2018. november. 23. 09:43","title":"Több pénzt kaphatnak a jövőben az olimpiai érmesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1bcc39a-5143-49c2-a097-8498a84a03ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Orbán Viktor miniszterelnök és George F. Hemingway klubtulajdonos csütörtökön átadta a Budapest Honvéd labdarúgócsapat Magyar Futball Akadémiájának új utánpótlásközpontját.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök és George F. Hemingway klubtulajdonos csütörtökön átadta a Budapest Honvéd labdarúgócsapat...","id":"20181122_Orban_A_magyar_futball_celja_hogy_megismetelje_Puskas_sikeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1bcc39a-5143-49c2-a097-8498a84a03ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2b985f-ec1c-434e-817b-929ae1e039d3","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Orban_A_magyar_futball_celja_hogy_megismetelje_Puskas_sikeret","timestamp":"2018. november. 22. 13:24","title":"Orbán: A magyar futball célja, hogy megismételje Puskás sikerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f365ef5-9afa-4bb2-9e5d-aa296a03f838","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sajnos gyakran végződnek rosszul az ilyen találkozások, de ez most szerencsére csak nagyon látványos lett. ","shortLead":"Sajnos gyakran végződnek rosszul az ilyen találkozások, de ez most szerencsére csak nagyon látványos lett. ","id":"20181122_Video_szarvas_szokkent_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f365ef5-9afa-4bb2-9e5d-aa296a03f838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a856cdcd-7d26-4481-ba10-184f475c84d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_Video_szarvas_szokkent_autos","timestamp":"2018. november. 23. 04:04","title":"Videó: megmutatta szarvas az autósnak, hogy 60-nál is simán átugorja a kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]