A párizsi metróban néha olyan zsúfoltság van, mint Tokióban, ahol mini irodákat rendeztek be a megállókban, hogy a munkahelyére igyekvő 8 millió polgár elintézhessen egy sürgős emailt. A Nikkei.com szerint Tokió így készül a 2020-as olimpiára amikor a napi nyolcmillió utashoz még 1,3 millió sportrajongó is csatlakozik. Franciaország legnagyobb régiója, az Ile de France annyira fellelkesült a japán példán, hogy szerdától új programot hirdet meg a munkavállalóknak és a munkaadóknak - egyelőre kísérleti jelleggel - a La Défense negyedben.

180 ezer ember dolgozik itt, a reggeli csúcs idején fuldokolnak a metróban

Autóval reménytelen megközelíteni Párizs elegáns üzleti negyedét, ahol olyan cégek székháza áll, mint a Société Générale vagy az AXA (mindkettő bank, illetve az AXA biztosító is), az EDF (a nemzeti elektromos művek), a Total olajóriás. Külföldiek is vannak, például az Allianz biztosító társaság. Nekik szól elsősorban Franciaország legnépesebb központi régiójának javaslata: vezessenek be rugalmas munkaidőt, illetve térjenek át a távmunkára.

Reggel 7 és 9.30 között így kulturált körülmények között lehetne utazni a metrón. Senkinek sem mindegy, hogy a munkatársak milyen hangulatban érkeznek meg a munkahelyükre. Annál is kevésbé, mert egy átlagos dolgozó naponta 1 óra 24 percet tölt el a tömegközlekedésben.

Metró - munka - alvás

A francia baloldal híres mozgósító jelszava volt ez azokban az időkben, amikor forradalmi életformaváltást sürgettek. A szociológusok ugyanis kimutatták, hogy az átlagos munkavállalónak nemigen van másra energiája és ideje, mint hogy dolgozzon és aludjon, illetve eljusson a munkahelyére és vissza. Ma már a forradalmi lendület oda, az apró reformok korát éljük. Ilyen ez a szerdán megkezdődő életforma-kísérlet is, mely átalakíthatja a munkavállalók sorsát Franciaországban, sőt egész Európában.

Maximum 15 ezer eurót kaphat egy munkavállaló, ha részt vesz a kisérleti programban

Az átállás a rugalmas munkaidőre, illetve a távmunkára különösen azoknak jelenthet gyökeres változást, akik évtizedek óta járnak be egy munkahelyre. Tisztában vannak ezzel a kisérleti program gazdái is. Ezért pénzt ajánlanak azoknak a munkavállalóknak, akik részt akarnak venni a nagy kísérletben Párizs környékén- írja a Le Figaro. A felső határ 15000 euró (közelíti az ötmillió forintot). A feltételeket a lap nem közli, ezeket Ile de France régiója ismerteti a bátor vállakozókkal, akik nem kívánnak úgy járni, mint a tokióiak, a japán fővárosban a metró külön személyzetet alkalmaz arra, hogy beszuszakolják az utasokat a zsúfolt kocsikba a csúcsidőszakban. A japán példa azért is aktuális, mert Tokió után Párizs rendezi a következő olimpiát 2024-ben. Nyilvánvaló, hogy az újabb rendkívüli állapotot teremt majd a párizsi metróban is. Ahol már ma is az a helyzet a csúcsforgalom idején, hogy az utasoknak gyakran valóságos közelharcot kell folytatni azért, hogy be, majd kijussanak a zsúfolt kocsikból.

Hogyan jelenjenek meg ezek után elegánsan a munkahelyen ?

A La Défense negyedben a munkavállalók elitje dolgozik. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen külső benyomást keltenek. A jól fizetett munkahely nagyon komoly elvárásokat fogalmaz meg a külsővel kapcsolatban is. A minden reggeli közelharc a metróban egyáltalán nem segíti elő, hogy a 180 ezer munkavállaló úgy érkezzen meg a munkahelyére ahogy azt elvárják tőle. Ezen is változtatni kíván a kisérleti program, mely életforma forradalmat hirdet meg a metrózásban Párizs üzleti negyedében, a La Défense-ban. (via Le Figaro)