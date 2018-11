Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindannyian előzetes letartóztatásban várják az ítéletet.","shortLead":"Mindannyian előzetes letartóztatásban várják az ítéletet.","id":"20181128_Mar_vadat_is_emeltek_a_Kercsiszorosnal_elfogott_ukran_tengereszek_egy_resze_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26bd6d6-c629-4e3a-bb9e-82d910beca5a","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Mar_vadat_is_emeltek_a_Kercsiszorosnal_elfogott_ukran_tengereszek_egy_resze_ellen","timestamp":"2018. november. 28. 18:20","title":"Már vádat is emeltek a Kercsi-szorosnál elfogott ukrán tengerészek egy része ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38fd794c-ab6f-48a0-9b9c-6c53f064cdeb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A skót nemzeti lobogó színeit megjelenítve díszkivilágítást kap pénteken és szombaton a Lánchíd, Skócia nemzeti ünnepének, Szent András napjának a tiszteletére.\r

\r

","shortLead":"A skót nemzeti lobogó színeit megjelenítve díszkivilágítást kap pénteken és szombaton a Lánchíd, Skócia nemzeti...","id":"20181129_Ezert_lesz_kekfeher_a_Lanchid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38fd794c-ab6f-48a0-9b9c-6c53f064cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef64f36-985f-4a70-bd5d-66ea32d2e2f4","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Ezert_lesz_kekfeher_a_Lanchid","timestamp":"2018. november. 29. 09:15","title":"Ezért lesz kék-fehér a Lánchíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e57f23-32e8-4a12-a850-188ea9b4530a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány titkosításra hivatkozva nem árulja el, milyen sportberuházásra költ csaknem 2 milliárd forintot.","shortLead":"A kormány titkosításra hivatkozva nem árulja el, milyen sportberuházásra költ csaknem 2 milliárd forintot.","id":"20181128_A_leendo_csilleberci_sportakademiara_kolthet_kozel_2_milliardot_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78e57f23-32e8-4a12-a850-188ea9b4530a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebcc36f-d0c0-4c8c-9e70-3ebf27103dfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_A_leendo_csilleberci_sportakademiara_kolthet_kozel_2_milliardot_a_kormany","timestamp":"2018. november. 28. 14:12","title":"A leendő csillebérci sportakadémiára költhet közel 2 milliárdot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e34158-912c-4bfd-8ce6-a1b33f0d95a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Polgár Judit volt a 2018-as sakkvilágbajnoki döntő szakkommentátora, szerinte Magnus Carlsen hiába győzött, nem volt a legjobb formájában. Mielőtt a magyar sakkolimpikon nagymester a londoni világeseményre érkezett volna, New Yorkban átadott egy fontos elismerést Yoko Onónak.","shortLead":"Polgár Judit volt a 2018-as sakkvilágbajnoki döntő szakkommentátora, szerinte Magnus Carlsen hiába győzött, nem volt...","id":"20181129_Igy_mutat_Yoko_Ono_Polgar_Judit_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e34158-912c-4bfd-8ce6-a1b33f0d95a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71435ca7-b843-48e9-8ab1-fa8d5d9313c6","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Igy_mutat_Yoko_Ono_Polgar_Judit_mellett","timestamp":"2018. november. 29. 13:05","title":"Polgár Judit szakkommentálta a sakkvilágbajnoki döntőt, és kitüntette Yoko Onót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda délután ismét hiba jelentkezett a közösségi oldal üzenetküldőjében. ","shortLead":"Szerda délután ismét hiba jelentkezett a közösségi oldal üzenetküldőjében. ","id":"20181129_facebook_messenger_nem_mukodik_hiba_nem_lehet_uzenetet_kuldeni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908d61c6-0c68-493b-a2e2-caf92594db0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_facebook_messenger_nem_mukodik_hiba_nem_lehet_uzenetet_kuldeni","timestamp":"2018. november. 29. 15:33","title":"Ön is tapasztalja? Megint vacakol a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány nem hagyta szó nélkül az európai liberálisok plakátját, amit teherautóval hazánkba is elhoznak, és amelyiken Orbánt támadják. Jött egy válaszplakát, választeherautóval, amire viszont Verhofstadt reagált.","shortLead":"A kormány nem hagyta szó nélkül az európai liberálisok plakátját, amit teherautóval hazánkba is elhoznak, és amelyiken...","id":"20181129_Verhofstadt_odaszolt_Orbannak_Nem_tul_eredeti_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18761252-2f4a-4312-a279-2b36e15d9e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Verhofstadt_odaszolt_Orbannak_Nem_tul_eredeti_Viktor","timestamp":"2018. november. 29. 16:20","title":"Verhofstadt odaszólt Orbánnak: Nem túl eredeti, Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd7d4ac-53f6-4a88-813a-b0fde533309d","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Egyelőre még nem nálunk sütik, hanem egy spanyolországi kis település pékségében, amelynek a lakossága még a 800 főt sem éri el.



","shortLead":"Egyelőre még nem nálunk sütik, hanem egy spanyolországi kis település pékségében, amelynek a lakossága még a 800 főt...","id":"20181130_Nem_vicc_aranypor_is_van_a_vilag_legdragabb_kenyereben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bd7d4ac-53f6-4a88-813a-b0fde533309d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b4a53e-5f86-4539-8a64-77e3750394d3","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Nem_vicc_aranypor_is_van_a_vilag_legdragabb_kenyereben","timestamp":"2018. november. 30. 11:11","title":"Nem vicc: aranypor is van a világ legdrágább kenyerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a606a54a-77d5-4443-beee-b4f79e621daf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Visszavonhatatlanul közeledik a karácsony.","shortLead":"Visszavonhatatlanul közeledik a karácsony.","id":"20181130_Elindult_a_fenyvillamos_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a606a54a-77d5-4443-beee-b4f79e621daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10539834-33d1-4ac7-a87f-466221a81dcb","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Elindult_a_fenyvillamos_Budapesten","timestamp":"2018. november. 30. 07:50","title":"Elindult a fényvillamos Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]