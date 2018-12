Egy politikai szempontból is kritikus pillanatban (az EP-választások kampányában) tette közzé az előző évről szóló adatait az Európai Statisztikai Hivatal. Sok egyéb költségvetési tétel mellett azt is vizsgálták, mekkora hányadát teszik ki a bruttó hazai terméknek az adó- és járulékbevételek. Nincs meglepetés.

Ahogyan három éve mindig, idén is Franciaország szerezte meg az első helyet. Az adók és a különböző szociális befizetések a bruttó hazai termék 48,2 százalékát teszik, miközben az EU-s átlag csak 40,2 százalék. A pillanat azért érdekes, mert még zajlik a sárgamellényes lázadás, amely eredetileg csak a szennyező üzemanyagokra kivetett jövedéki adó emelése ellen indult. De aztán átcsapott egyfajta totális tiltakozásba: elegünk van az adókból! Igaz, Franciaországban valóban sok adót kell fizetni. De mire megy el az adó- és járulékbefizetés? Erről kérdezte a FranceInfo közszolgálati csatorna Jean Yves Mercier-t, a Pénzügyi Tanács civil szervezet egyik vezetőjét, aki egyébként gazdasági jogász.

Mercier elmondta, hogy Franciaország valóban a leginkább megadóztatott EU-s tagállam. De mire kell az adó? Például arra, hogy a leginkább leszakadt rétegnek is elemi létbiztonságot nyújtó körülményeket, juttatásokat biztosítsanak. Vagy a stabil állással, de szerény fizetéssel rendelkezőknek adómentességet, bőkezű családi pótlékot, lakbértámogatást és vagy tucatnyi egyéb juttatást garantáljanak. A szakértő rámutatott: az összesített adózási mutatón belül Franciaországban a legmagasabb a szociális hozzájárulások aránya. Az EU-s átlag csak 13,3 százalék, a francia 18,8. Márpedig ebből finanszírozza Franciaország a szerény jövedelmű alsó középosztály még ma is irigylésre méltó életszínvonalát. A francia érintetteket persze nem vigasztalja, hogy például a magyarhoz képest sokkal magasabb életszínvonalon élnek, természetesnek vesznek mindent, amit kapnak, de pár centnyi üzemanyagadó-emelés miatt tiltakoznak. Ez több évtizedes hagyomány Franciaországban.

Negyven éve is barikádok voltak a párizsi utcákon, amikor évente öt százalékkal nőttek a bérek. Az eddig is hatvanszázalékos jövedéki adóval terhelt üzemanyag literenkénti 8 centes áremelése most lázadást váltott ki. De akik lázadnak, teljesen természetesnek tartják, hogy kétezer eurós fizetésüket az állam, az önkormányzat még további több száz eurós szociális támogatással egészíti ki, hogy a magas színvonalú egészségügyi alapellátásról ne is beszéljünk.

Olaszországban már a kormányon lévő legvadabb populisták is felfogták, hogy a rövid távú választói támogatásra épülő handabandázásból gazdasági katasztrófa lehet. A francia szélsőjobbot és szélsőbalt semmiféle politikai felelősség nem terheli, ezért addig feszítik a húrt, ameddig ebből érzékelhető népszerűségnövekedés hozható ki. (via FranceInfo)