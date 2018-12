Szijjártó Péter szerint jelentősek a Dél-Dunántúl munkaerő-tartalékai, a Baranya megyében működő ipari termelő cégek viszont már most egymástól csábítják át a munkavállalókat. Akkor most lesz elég magyar dolgozója a Hanonnak, vagy ukrán vendégmunkásokkal kell feltölteni a pozíciókat?

Mint megírtuk, a dél-koreai tulajdonú, autóalkatrész-gyártó Hanon Systems Hungary Kft. összesen 36,7 milliárd forint új beruházást hoz Székesfehérvárra, Pécsre és Rétságra. A Hanon Systems pécsi és székesfehérvári üzemeiben készülő klímakompresszorok a Volkswagen, az Audi, a Peugeot, a Ford, a BMW és más nagy gyártók autóiba kerülnek, a rétsági üzemben pedig alumíniumöntvényeket állítanak majd elő.

A székesfehérvári kapacitásbővítés, illetve a pécsi és rétsági új telephely-létesítés 7,5 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap, és összesen 516 munkahelyet teremt. Az új munkahelyek túlnyomó része Pécsett jön létre zöldmezős beruházással, a város és a környék lakói számára csaknem 450 álláslehetőséget teremt a beruházó.

De honnan lesz ennyi jelentkező a jelenlegi munkaerő-hiányos környezetben? Szijjártó a megnyitón azt nyilatkozta, a a Dél-Dunántúl munkaerő-tartalékai jelentősek, és Baranya megyében hamarosan újabb befektetők jelenhetnek meg. Hoppál Péter, a pécsi beruházást fogadó baranyai választókerület fideszes országgyűlési képviselője szerint az országban ez az egyetlen térség, ami még szabad munkaerővel rendelkezik.

Másként látja a helyzetet a Szabad Pécs, mely arról számol be, hogy a baranyai ipari cégek már most is egymástól csábítgatják a munkavállalókat, a kormány túlóráztatási terve pedig nem nyert osztatlan sikert – így van esély arra, külföldiekkel kell feltölteni a pozíciókat.

A portál utánajárt, egyáltalán kiket keres a Hanon. A szellemi dolgozók mellett technikusi és gyártósori munkatársakra is szükség lenne, de egyelőre csak egyetlen munkakörnél található konkrét összeg (a gyártósori operátor alapbére bruttó 195 ezer forint plusz juttatások), a többinél annyit írnak a Hanon honlapján, hogy “versenyképes fizetés”.

A lap szerint nagyon valószínű, hogy a jó munkaerőért folyó verseny a Hanon belépésével fokozódni fog, és ennek – ahogy eddig is – általában a kisebb, jellemzően hazai tulajdonban lévő cégek láthatják a kárát. A kisebb, nem saját márkás terméket előállító ipari beszállító cégeknél ugyanis a lehető legalacsonyabban tartott munkabér a versenyképesség egyik záloga, így ők nehezebben tudják megtartani kvalifikáltabb, jól teljesítő munkásaikat, ha egy multi ráígér az órabérre.

A portál arról is beszámol, hogy nemcsak a keleti országrészben, de már a dunántúli megyékben is folyamatosan növekszik az ukrán vendégmunkások száma.