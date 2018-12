Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71205dc2-3103-4e69-9e73-4d4f52c67430","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több millió kilométerre lévő, száguldó aszteroidára száll le magyar idő szerint hétfő este a NASA űrszondája.","shortLead":"Egy több millió kilométerre lévő, száguldó aszteroidára száll le magyar idő szerint hétfő este a NASA űrszondája.","id":"20181203_nasa_bennu_aszteroida_osiris_rex_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71205dc2-3103-4e69-9e73-4d4f52c67430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fe20ef-a9a7-4d6e-b128-3e061b897f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_nasa_bennu_aszteroida_osiris_rex_urszonda","timestamp":"2018. december. 02. 22:18","title":"Tegye szabaddá magát hétfő estére, történelmi eseményt közvetít a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tehetségtelenek, az ámokfutók, a kisebbrendűségi komplexusokban vergődők szabad világa ez – írja a rendező.\r

\r

","shortLead":"A tehetségtelenek, az ámokfutók, a kisebbrendűségi komplexusokban vergődők szabad világa ez – írja a rendező.\r

\r

","id":"20181201_Janisch_Attila_nagyon_sotet_jovot_josol_Magyarorszagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff27d394-b0e0-4777-bc6e-5ec838ee44d7","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_Janisch_Attila_nagyon_sotet_jovot_josol_Magyarorszagnak","timestamp":"2018. december. 01. 11:27","title":"Janisch Attila nagyon sötét jövőt jósol Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad23209d-37a0-47c0-bd6d-857590e45e8c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új tarifák változatlanok, csak az időpont változik, harmadszor.","shortLead":"Az új tarifák változatlanok, csak az időpont változik, harmadszor.","id":"20181201_Megint_elhalasztotta_a_kormany_a_kozjegyzoi_dijak_drasztikus_emeleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad23209d-37a0-47c0-bd6d-857590e45e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd20ba8c-6329-47e8-941d-13ddf2938d8e","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Megint_elhalasztotta_a_kormany_a_kozjegyzoi_dijak_drasztikus_emeleset","timestamp":"2018. december. 01. 16:45","title":"Megint elhalasztotta a kormány a közjegyzői díjak drasztikus emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy politikai szempontból is kritikus pillanatban (az EP-választások kampányában) tette közzé az előző évről szóló adatait az Európai Statisztikai Hivatal. Sok egyéb költségvetési tétel mellett azt is vizsgálták, mekkora hányadát teszik ki a bruttó hazai terméknek az adó- és járulékbevételek. Nincs meglepetés.","shortLead":"Egy politikai szempontból is kritikus pillanatban (az EP-választások kampányában) tette közzé az előző évről szóló...","id":"20181201_Mi_sirunk_a_magas_adok_es_jarulekok_miatt_A_franciak_tobbet_fizetnek_de_tobbet_is_kapnak_az_allamtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e6a35b-8019-4183-a8a7-97b86539bbc1","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Mi_sirunk_a_magas_adok_es_jarulekok_miatt_A_franciak_tobbet_fizetnek_de_tobbet_is_kapnak_az_allamtol","timestamp":"2018. december. 01. 11:27","title":"Mi sírunk a magas adók és járulékok miatt? A franciák többet fizetnek, de többet is kapnak az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77c0e32-a82c-42c8-a9dd-de0e24d9ce13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először becsülték meg a összes csillagfény mennyiségét, amelyet valaha az égitestek kibocsátottak. Úgy vélik, a kutatás segíthet jobban megérteni a csillagok fejlődésének folyamatát.","shortLead":"Először becsülték meg a összes csillagfény mennyiségét, amelyet valaha az égitestek kibocsátottak. Úgy vélik, a kutatás...","id":"20181202_alaha_kibocsatott_osszes_csillagfeny_mennyisege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e77c0e32-a82c-42c8-a9dd-de0e24d9ce13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f922c1-3229-435d-b44d-eeff54a77a4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_alaha_kibocsatott_osszes_csillagfeny_mennyisege","timestamp":"2018. december. 02. 21:33","title":"9 év kellett hozzá, de sikerült: megmérték a valaha kibocsátott összes csillagfény mennyiségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b552bf4e-3f79-4d87-9638-c3d745e53b2f","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"200 éve egy apró falu apró templomában adták elő először a Csendes éjt, ami néhány év alatt az egész világon végigsöpört. Véletlenül megtalált kották, amerikai turnék, rajongó uralkodók, éneklő katonák az árokban. Elkalandoztunk a Csendes éj izgalmas történelmében.","shortLead":"200 éve egy apró falu apró templomában adták elő először a Csendes éjt, ami néhány év alatt az egész világon...","id":"feelaustria_20181130_Csendes_ej_hangos_siker__200_eves_a_karacsonyi_klasszikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b552bf4e-3f79-4d87-9638-c3d745e53b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0e3bf3-5b2f-4f02-bcae-e3f436b94d25","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181130_Csendes_ej_hangos_siker__200_eves_a_karacsonyi_klasszikus","timestamp":"2018. december. 01. 11:30","title":"Csendes éj, hangos siker – 200 éves a karácsonyi klasszikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az izraeli rendőrség azt javasolja, vádolják meg Benjamin Netanjahu miniszterelnököt.","shortLead":"Az izraeli rendőrség azt javasolja, vádolják meg Benjamin Netanjahu miniszterelnököt.","id":"20181202_Vad_ala_helyezhetik_Orban_baratjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4263a1c-5c7e-4a17-b6d6-e26baeac4e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Vad_ala_helyezhetik_Orban_baratjat","timestamp":"2018. december. 02. 10:42","title":"Vád alá helyezhetik Orbán izraeli barátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyik dolgozója azt állítja, 2020-ban leállíthatják a Google üzenetküldő szolgáltatását.","shortLead":"A Google egyik dolgozója azt állítja, 2020-ban leállíthatják a Google üzenetküldő szolgáltatását.","id":"20181201_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_hangouts","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a82981-7b32-478a-a0d9-ac9becc58005","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_hangouts","timestamp":"2018. december. 01. 15:03","title":"Újabb szolgáltatását zárja be a Google, megszűnhet a Hangouts","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]