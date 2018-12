Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181201_puch_szabad_fold_vasarnapi_hirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ff093a-856d-4d1f-b643-207f0a494585","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_puch_szabad_fold_vasarnapi_hirek","timestamp":"2018. december. 01. 10:10","title":"A kimúlásra ítélt Vasárnapi Hírekben trollkodták meg Puch Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az üzemanyagárak ellen tüntetnek országszerte, Párizsban a rendőrök ritkán tapasztalt tüntetői erőszakról számolnak be.","shortLead":"Az üzemanyagárak ellen tüntetnek országszerte, Párizsban a rendőrök ritkán tapasztalt tüntetői erőszakról számolnak be.","id":"20181201_Rendorokkel_csaptak_osze_a_tuntetok_Parizsban__mar_122en_orizetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da2dbd7-e298-491a-9447-e5ee9dd478f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Rendorokkel_csaptak_osze_a_tuntetok_Parizsban__mar_122en_orizetben","timestamp":"2018. december. 01. 17:22","title":"Rendőrökkel csaptak ösze a tüntetők Párizsban - már 122-en őrizetben - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47133dc8-cad2-43bb-bd1d-b51ec1adc0f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gáztárolót 2006-ban, egy komoly ukrán–orosz gázárvita során alatt rendelte meg Kóka János akkori gazdasági miniszter, most az MSZKSZ tulajdonába kerülhet, melynek vezérigazgatója Bártfai Béla, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, Bártfai-Mager Andrea férje. ","shortLead":"A gáztárolót 2006-ban, egy komoly ukrán–orosz gázárvita során alatt rendelte meg Kóka János akkori gazdasági miniszter...","id":"20181201_Eladja_az_allam_Magyarorszag_strategiai_gaztarolojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47133dc8-cad2-43bb-bd1d-b51ec1adc0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8066ed6a-7b62-4576-a697-43f66f8d2724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Eladja_az_allam_Magyarorszag_strategiai_gaztarolojat","timestamp":"2018. december. 01. 10:14","title":"Eladja az állam Magyarország stratégiai gáztárolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345ddbd6-a165-4679-ad4f-776c4b0751e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Légicsapásban életét vesztette az afgán kormány ellen fegyveres felkelést folytató tálibok egyik magas rangú parancsnoka a dél-afganisztáni Hilmend területén.","shortLead":"Légicsapásban életét vesztette az afgán kormány ellen fegyveres felkelést folytató tálibok egyik magas rangú...","id":"20181202_Legicsapasban_meghalt_az_afganisztani_talibok_egyik_magas_rangu_parancsnoka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=345ddbd6-a165-4679-ad4f-776c4b0751e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb34f5c-d6e6-43dd-a65e-8866979fa4b0","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Legicsapasban_meghalt_az_afganisztani_talibok_egyik_magas_rangu_parancsnoka","timestamp":"2018. december. 02. 17:44","title":"Légicsapásban meghalt az afganisztáni tálibok egyik magas rangú parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"50 milliárd forintnál is drágább lenne, viszont számos biztosíték és felelősségi kör hiányozna belőle - egészen elképesztő dolgok derültek ki a Belügyminisztérium által kialakítandó központi kamerarendszerről. A BM azt állította, a NAIH által kérteket beépítették a törvényjavaslatba, de ez a hivatal levele alapján egyértelműen nem igaz.","shortLead":"50 milliárd forintnál is drágább lenne, viszont számos biztosíték és felelősségi kör hiányozna belőle - egészen...","id":"20181202_NAIH_50_milliardos_totalis_megfigyeles_lenne_Pinterek_kamerarendszere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de79f135-7c48-4f53-afc3-a7d29252bad7","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_NAIH_50_milliardos_totalis_megfigyeles_lenne_Pinterek_kamerarendszere","timestamp":"2018. december. 02. 07:00","title":"Totális megfigyelés 50 milliárdért - Pintérék terve kiakasztotta az adatvédelmi biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gödöllői független polgármester helyett Vác fideszes vezetőjét választották az északkelet-magyarországi szemétszállítást végző önkormányzati társulás élére.","shortLead":"A gödöllői független polgármester helyett Vác fideszes vezetőjét választották az északkelet-magyarországi...","id":"20181201_Megvan_a_Zold_Hid_uj_elnoke__tortenetesen_egy_fideszes_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17470522-ad87-4172-86fe-532deaf879a0","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Megvan_a_Zold_Hid_uj_elnoke__tortenetesen_egy_fideszes_polgarmester","timestamp":"2018. december. 01. 17:56","title":"Megvan a Zöld Híd új elnöke - történetesen egy fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef76e4-d287-4813-bc42-98c2e1e76810","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűz miatt korábban áramtalanítani kellett az épületet, a dolgozókat pedig hazaküldték. ","shortLead":"A tűz miatt korábban áramtalanítani kellett az épületet, a dolgozókat pedig hazaküldték. ","id":"20181201_A_penteki_tuz_utan_ujra_van_adas_az_ATVn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88ef76e4-d287-4813-bc42-98c2e1e76810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384b5b0b-9338-4c1b-80c1-79306598a811","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_A_penteki_tuz_utan_ujra_van_adas_az_ATVn","timestamp":"2018. december. 01. 08:23","title":"A pénteki tűz után újra van adás az ATV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e091f4-b0cb-4486-86f7-4fe8bb5793ef","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Novák Katalin államtitkár fölöttébb szenvedélyes, ám legalább ennyire elgondolkodtató szavait hallgatva, felvetődik: tulajdonképpen mivel is járna, ha a Nemzeti Konzultáció után beleírnák az alkotmányba a gyerek jogát az anyához és apához. Kiderült, ha nagyon akarnak, éppen keresztbe is tehetnek a kormány ideológiáján kívül esőknek.","shortLead":"Novák Katalin államtitkár fölöttébb szenvedélyes, ám legalább ennyire elgondolkodtató szavait hallgatva, felvetődik...","id":"20181201_szingli_nemzeti_konzultacio_gyerek_szleszet_novak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e091f4-b0cb-4486-86f7-4fe8bb5793ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930f645d-2eda-4096-860d-4f997b22b0ee","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_szingli_nemzeti_konzultacio_gyerek_szleszet_novak","timestamp":"2018. december. 01. 12:30","title":"Állami szülészet: szinglik kíméljenek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]