A Saint Andrews Egyetem hallgatói kissé meglepődve hallgathatták, hogy őfelsége főkémje azt jósolja, jön a Kelet, jönnek a kínaiak, mert náluk van a pénz és a tudás. A mesterséges intelligenciára és a géntechnológiára koncentrálnak, és ebben világelsők akarnak lenni 2025-ben – hívta fel a figyelmet a brit hírszerzés vezetője a BBC beszámolója szerint.



Nemcsak a briteket, hanem az amerikaiakat is zavarja



Kínában először nyílik alkalmunk arra, hogy olyan vegyesvállalatot alakítsunk, melyben a többségi tulajdon amerikai büszkélkedett Larry Kudlow a CNBC televízióban. Trump elnök gazdasági főtanácsadója elmondta azt is, hogy Buenos Airesben tárgyaltak Kína gazdaságának első számú emberével, Liu Ho miniszterelnök-helyettessel, aki jól ismeri Amerikát, hiszen a Harvard egyetemen doktorált. Az amerikaiak azért forszírozzák a vegyes tulajdonú cégekben a saját többséget, hogy a kínaiak ne nyúlhassák le az ő technológiájukat – mint ahogy eddig ezt oly gyakran megtették. A szellemi tulajdon védelme az egyik legfőbb vitapont, és ebben nem mutatkozott különösebb előrelépés. Pedig az idő sürget. Elvben 90 napja van a két óriás tárgyalóküldöttségeinek arra, hogy megállapodjanak, de a valóságban ez jóval kevesebb.



Ünnepek jönnek mindkét államban



Az USA-ban leáll az élet karácsony és újév táján, míg Kínában a holdújév jelent hasonlóan fontos eseményt. Ilyenkor kevesen foglalkoznak közügyekkel – hívta fel a figyelmet Kína washingtoni nagykövete, aki szintén ott volt a tárgyalásokon Buenos Airesben.



1,2 billió dolláros kínai ajánlat



Steve Mnuchin pénzügyminiszter, aki szintén a CNBC televíziónak nyilatkozott, elmondta, hogy a kínaiak hosszú listákat nyújtottak át, melyek végösszege hatalmas: 1,2 billió dollár. Ez persze csak egy keret, minden egyes tételt külön meg kell vizsgálni. A kínaiak ígéreteivel kapcsolatban nem jók a tapasztalatok – hangsúlyozta Larry Kudlow, aki elmondta, most ragaszkodnak ahhoz, hogy minden azonnal történjen, ne pedig valamikor a távoli jövőben. Például az USA ragaszkodik ahhoz, az amerikai autók vámját Kínában nullára csökkentsék 40%-ról – közölte Larry Kudlow.

Ezzel a főnökét, Donald Trumpot visszhangozta, aki Twitteren üzente a világnak, hogy zéró vámot vár a kínaiaktól az amerikai autókra. Trumpot nyomasztja az amerikai autógyártás helyzete, mert a General Motors az utóbbi időben jelentett be jelentős leépítéseket. Ha Amerika legnagyobb autós cége gyárakat zár be, akkor hogy beszéljék rá Trump emberei az európaiakat, főként a németeket, hogy építsenek gyárakat az Egyesült Államokban? Ez egyáltalán nem költői kérdés, mert Larry Kudlow elárulta: kedden tárgyalnak a német autógyárak vezetőivel Washingtonban.



A kínaiak mumusa, az európaiak kedvence lesz a főtárgyaló Pekinggel szemben



Robert Lightizer a „kemény vonal” híve, aki majd tételesen végigveszi a kínaiak ígéretlistáján szereplő tételeket – fogadkozott Trump kereskedelmi tanácsadója Navarro, aki a közszolgálati rádiónak nyilatkozott Washingtonban. Trump Lightizert nevezte ki a delegáció élére, holott eddig Mnuchin pénzügyminiszter üldögélt ott, de őt a Fehér Házban túlságosan puhának tartották. Miért szeretik Brüsszelben Robert Lightizert?



A kínaiak mumusa rámegy a szellemi tulajdonra. Ez európai érdek is?



A kínaiak nemcsak az amerikai technológiát nyúlnak le, de az európait is. Ha Trump kemény tárgyalóembere elér valamit ezen a téren, akkor Európában is örvendeznek. Egyébként kevés örömre van ok, hiszen Trump olyan előnyöket harcolt ki a kínaiaknál, melyekre az európaiak nem számíthatnak. Valóságosak ezek az előnyök?



Peking egyelőre hallgat



A lelkendező amerikai nyilatkozatokkal ellentétben a kínaiak hallgatnak. A külügy szóvivője csak annyit mondott, hogy a megállapodással, melyet Buenos Airesben kötöttek, újra egészséges irányba mehetnek az USA és Kína kapcsolatai.

Mi van a listával, melyet Steve Mnuchin pénzügyminiszter említett, a csillagászati összeggel? – tudakolták az újságírók Pekingben. „Forduljanak a kereskedelmi minisztériumhoz” – hangzott az udvarias kitérő válasz. Hszi Csin-ping kínai elnök annyira elkötelezte magát Buenos Airesben, hogy a kínaiak ígéreteiben ezúttal meg lehet bízni – hangsúlyozta Larry Kudlow. A kínaiak stratégiája állítólag az, hogy miközben engedményeket tesznek a hagyományos ágazatokban, vagyis szóját, gabonát, autót és repülőgépet importálnak, addig igyekeznek megóvni a jövő szektorait. Egyáltalán nem akarnak ugyanis lemondani a vezető szerepről a digitális technológiában és a genetikában. 2025 a céldátum az elsőség megszerzésére, és ez nagyon közel van.

Ezért mondta azt az MI6 főnöke, a legendás „C”, hogy a Nyugatnak maximálisan koncentrálnia kell a jövő technológiáira. Nem véletlen, hogy a kínaiak okostelefonjait az USA-ban, Ausztráliában és Új-Zélandon sok helyen tiltják az államigazgatásban – mondta a brit kémfőnök, aki a fokozódó kínai befolyástól óvta a Nyugatot, amikor beszédet mondott régi alma materében, Skóciában. (via BBC, CNBC, Twitter)