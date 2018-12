Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c13c4946-005a-4c0a-969f-cf52aedcca97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon kért pénzt egy férfitól, hogy azért cserébe majd elsikálja az ittas vezetési ügyét. ","shortLead":"Telefonon kért pénzt egy férfitól, hogy azért cserébe majd elsikálja az ittas vezetési ügyét. ","id":"20181203_Korrupt_rendornek_adta_ki_magat_egy_no_Somogyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c13c4946-005a-4c0a-969f-cf52aedcca97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5428617-1f07-4386-b0f5-437f5d95f180","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Korrupt_rendornek_adta_ki_magat_egy_no_Somogyban","timestamp":"2018. december. 03. 17:05","title":"Korrupt rendőrnek adta ki magát egy nő Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megakadályozza a háborúkat, és jólétet is hoz.","shortLead":"Megakadályozza a háborúkat, és jólétet is hoz.","id":"20181204_Meglepetes_Trump_liberalis_vilagrendet_epit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842abe92-78a9-401e-8a04-f418aeb7113a","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Meglepetes_Trump_liberalis_vilagrendet_epit","timestamp":"2018. december. 04. 13:18","title":"Meglepetés: Trump liberális világrendet épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a85dc0-12e4-4d01-93c0-20bfafa32581","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vége a szabadságnak, jön a szigorítás.","shortLead":"Vége a szabadságnak, jön a szigorítás.","id":"20181204_A_Tumblr_betiltja_a_pornot_es_mas_felnott_tartalmakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a85dc0-12e4-4d01-93c0-20bfafa32581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae97738f-80e8-4111-a934-85d6b2be97ac","keywords":null,"link":"/elet/20181204_A_Tumblr_betiltja_a_pornot_es_mas_felnott_tartalmakat","timestamp":"2018. december. 04. 08:26","title":"A Tumblr betiltja a pornót és más felnőtt tartalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf4ef39-d5c8-474d-ad33-f53abf9b3c21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban nem szívesen látott bevándorlókat Dánia egy nehezen megközelíthető szigetre telepítené. Lindholm szigetén csak laboratóriumok, hangárok és egy krematórium található. ","shortLead":"Az országban nem szívesen látott bevándorlókat Dánia egy nehezen megközelíthető szigetre telepítené. Lindholm szigetén...","id":"20181204_Egy_szigetre_szamuzne_Dania_a_nemkivanatos_migransokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bf4ef39-d5c8-474d-ad33-f53abf9b3c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6e6f30-a991-431c-957e-5241b1141657","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Egy_szigetre_szamuzne_Dania_a_nemkivanatos_migransokat","timestamp":"2018. december. 04. 16:01","title":"Egy szigetre száműzné Dánia a nemkívánatos migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6945516d-a024-44c0-8e27-d99bfefa9122","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Főleg gyerekholmikat vittek ki önkéntesek a szegedi Ady tér környékére. ","shortLead":"Főleg gyerekholmikat vittek ki önkéntesek a szegedi Ady tér környékére. ","id":"20181203_Ingyen_elviheto_kabatokat_akasztottak_ki_Szegeden_egy_parkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6945516d-a024-44c0-8e27-d99bfefa9122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097079a9-cac6-4137-9bf9-f563c17781b0","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Ingyen_elviheto_kabatokat_akasztottak_ki_Szegeden_egy_parkban","timestamp":"2018. december. 03. 20:10","title":"Ingyen elvihető kabátokat akasztottak ki Szegeden egy parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csépke András azt viszont elismerte, hogy november 4-én volt olyan vonat, amelyen legalább 1 állomásközben minden hely foglalt volt. A Közlekedő Tömegtől helyreigazítást kér. ","shortLead":"Csépke András azt viszont elismerte, hogy november 4-én volt olyan vonat, amelyen legalább 1 állomásközben minden hely...","id":"20181203_Tulzsufolt_InterCityk_Itt_a_MAVvezer_magyarazata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349eeb09-3d2d-40bb-8df1-6ce06948ccde","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Tulzsufolt_InterCityk_Itt_a_MAVvezer_magyarazata","timestamp":"2018. december. 03. 15:07","title":"Túlzsúfolt InterCityk? Itt a MÁV Start-vezér magyarázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fae73bc-8263-4aca-94c5-c95a8dd2c426","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég csak a most megnyílt budapesti szalonba elfáradni, ha valaki egy 60-70 milliós luxusautót szeretne magának. ","shortLead":"Elég csak a most megnyílt budapesti szalonba elfáradni, ha valaki egy 60-70 milliós luxusautót szeretne magának. ","id":"20181203_Mar_Bentleyert_sem_kell_Becsbe_menni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fae73bc-8263-4aca-94c5-c95a8dd2c426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded5bd58-41aa-4ddc-b5cb-7b50dfff9b1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Mar_Bentleyert_sem_kell_Becsbe_menni","timestamp":"2018. december. 03. 13:42","title":"Már Bentley-ért sem kell Bécsbe menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő három évben több ezren juthatnak hozzá a megtakarításukhoz.","shortLead":"A következő három évben több ezren juthatnak hozzá a megtakarításukhoz.","id":"20181203_Milliardok_utik_a_babakotvenyesek_markat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0745984-8a98-494d-a70f-31a461a00205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Milliardok_utik_a_babakotvenyesek_markat","timestamp":"2018. december. 03. 13:48","title":"Milliárdok ütik a babakötvényesek markát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]