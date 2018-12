Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d5a3445-b5bd-4146-9f2e-819b25f48f12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Kolozsvárra érkezett Luke Jerram brit művész Musem of the Moon (A Hold múzeuma) című installációja. A piarista templomban december 14-éig tekinthető meg a Hold felszínéről készített NASA-felvételekből összeállított, hét méter átmérőjű alkotás.



","shortLead":"Kolozsvárra érkezett Luke Jerram brit művész Musem of the Moon (A Hold múzeuma) című installációja. A piarista...","id":"20181206_Ilyen_amikor_ez_hatalmas_Hold_vilagit_meg_belulrol_egy_templomot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d5a3445-b5bd-4146-9f2e-819b25f48f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ac33c2-77b8-471d-b679-3ab8f6408880","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Ilyen_amikor_ez_hatalmas_Hold_vilagit_meg_belulrol_egy_templomot","timestamp":"2018. december. 06. 11:09","title":"Ilyen, amikor ez hatalmas Hold világít meg belülről egy templomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cd4470-402b-42e0-8664-902310adedad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ talán legkomolyabb aukciós háza autós vonalon is az RM Sotheby’s, amely most megint egy páratlan ajánlatot tett közzé.","shortLead":"A világ talán legkomolyabb aukciós háza autós vonalon is az RM Sotheby’s, amely most megint egy páratlan ajánlatot tett...","id":"20181205_140_autoritkasagbol_all_ez_a_szereny_gyujtemeny_ami_egyben_viheto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81cd4470-402b-42e0-8664-902310adedad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ebe6ad-741b-4cbb-8bed-9799f8c9d757","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_140_autoritkasagbol_all_ez_a_szereny_gyujtemeny_ami_egyben_viheto","timestamp":"2018. december. 05. 21:23","title":"140 autóritkaságból áll ez a szerény gyűjtemény, amit most elárvereznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74df7052-d2aa-4ba8-ac7d-2ef66c1a716b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mindent maga alá gyűrő pártsajtó-cég megteremtése nem közügy, sőt ellentétes a közérdekkel, írja kemény hangú közleményében a Magyar Újságírók Szövetsége, ezért az alkotmánybírósághoz fordulnak.","shortLead":"A mindent maga alá gyűrő pártsajtó-cég megteremtése nem közügy, sőt ellentétes a közérdekkel, írja kemény hangú...","id":"20181206_Vegre_kiallt_a_MUOSZ_az_alkotmanybirosaghoz_fordul_a_fideszes_mediamamut_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74df7052-d2aa-4ba8-ac7d-2ef66c1a716b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e932dc-c88b-466c-bc47-b0c8f1559887","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Vegre_kiallt_a_MUOSZ_az_alkotmanybirosaghoz_fordul_a_fideszes_mediamamut_miatt","timestamp":"2018. december. 06. 12:09","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordul a MÚOSZ a fideszes médiagóliát miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes mikroszájton minden netező számára elérhetővé teszi a korábbi lottóhúzások eredményeit a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"Egy érdekes mikroszájton minden netező számára elérhetővé teszi a korábbi lottóhúzások eredményeit a Szerencsejáték Zrt.","id":"20181206_telitalalatos_lottoszamok_otos_lotto_hatos_lotto_skandinav_lotto_eddigi_nyeroszamok_adatbazis_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41377fa3-20e4-4851-b4ea-a7013840bca7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_telitalalatos_lottoszamok_otos_lotto_hatos_lotto_skandinav_lotto_eddigi_nyeroszamok_adatbazis_lista","timestamp":"2018. december. 06. 09:03","title":"Írja be a lottószámait erre a weboldalra, így megnézheti, mikor lett volna telitalálata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film történetéről egyelőre annyit lehet tudni, hogy Párizsba küldött amerikai újságírókról fog szólni. ","shortLead":"A film történetéről egyelőre annyit lehet tudni, hogy Párizsba küldött amerikai újságírókról fog szólni. ","id":"20181205_Mar_forgatjak_Wes_Anderson_uj_filmjet_Parizsban_fog_jatszodni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069febe1-b7a8-4511-bf86-def5b6777ac1","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Mar_forgatjak_Wes_Anderson_uj_filmjet_Parizsban_fog_jatszodni","timestamp":"2018. december. 05. 08:56","title":"Bill Murray és Benicio del Toro szereplésével forgatják Wes Anderson új filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a6de12d-1b43-4448-9b3b-f7ac82139798","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy coloradói, alig négyezer lelkes településen nagyon régóta érvényben volt a szabályozás, miszerint tilos köveket és hógolyókat dobálni. A kilenc éves Dane Best megelégelte, hogy nem játszhat a barátaival a hóban, a városi tanácshoz fordult.","shortLead":"Egy coloradói, alig négyezer lelkes településen nagyon régóta érvényben volt a szabályozás, miszerint tilos köveket és...","id":"20181204_Ebbol_a_gyerekbol_meg_politikus_lesz_9_evesen_eltoroltette_a_hogolyozasi_tilalmat_Coloradoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a6de12d-1b43-4448-9b3b-f7ac82139798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39543e6a-8125-46a3-b11a-949ba1a6b263","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Ebbol_a_gyerekbol_meg_politikus_lesz_9_evesen_eltoroltette_a_hogolyozasi_tilalmat_Coloradoban","timestamp":"2018. december. 04. 20:40","title":"Ebből a gyerekből még politikus lesz: 9 évesen eltöröltette a hógolyózási tilalmat Coloradóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d05f04-44e6-41a5-b1a6-875a44a02b0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha mostanában evett, vagy enni készül, óvatosan olvasson tovább.","shortLead":"Ha mostanában evett, vagy enni készül, óvatosan olvasson tovább.","id":"20181206_Mit_keres_egy_angolna_egy_foka_orraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8d05f04-44e6-41a5-b1a6-875a44a02b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6adf56-c0f7-4eec-aa85-c47397a92af0","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Mit_keres_egy_angolna_egy_foka_orraban","timestamp":"2018. december. 06. 08:42","title":"Mit keres egy angolna egy fóka orrában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7fd54-db28-467e-81a2-e90076f5d9c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hazai közgazdászok szedik ízekre a magyarországi bérfelzárkóztatást, és keresik a választ arra a kérdésre, hogy hol lehet a béremelések vége. Egy biztos: az európai bér álom marad. ","shortLead":"Hazai közgazdászok szedik ízekre a magyarországi bérfelzárkóztatást, és keresik a választ arra a kérdésre, hogy hol...","id":"20181204_Felejtsuk_el_hogy_egyszer_lesznek_itt_nyugati_berek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7fd54-db28-467e-81a2-e90076f5d9c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df63bda-1052-4ebf-be2d-94397ba5750a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Felejtsuk_el_hogy_egyszer_lesznek_itt_nyugati_berek","timestamp":"2018. december. 04. 17:05","title":"Felejtsük el, hogy egyszer nyugati bérek lesznek itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]