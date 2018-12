Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"387726a2-821d-4742-9094-7ef69c98ce4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyik izgalmas újdonságát, CineBeam nevű lézerprojektorának új változatát is elhozza a jövő évi CES-re az LG.","shortLead":"Egyik izgalmas újdonságát, CineBeam nevű lézerprojektorának új változatát is elhozza a jövő évi CES-re az LG.","id":"20181228_lg_cinebeam_4k_projektor_ces_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=387726a2-821d-4742-9094-7ef69c98ce4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba9e384-2261-4c58-bf06-f600ce70e174","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_lg_cinebeam_4k_projektor_ces_2019","timestamp":"2018. december. 28. 12:03","title":"Az igen: az LG új projektora centikről vetít 4K-s képet a szoba falára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diák üzenetekkel zaklatta volt tanárát, és közzé is tette az adatait. ","shortLead":"A diák üzenetekkel zaklatta volt tanárát, és közzé is tette az adatait. ","id":"20181227_Volt_tanarat_sertegette_egy_diak_a_Facebookon_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9969eb-6cba-45a5-ab3c-00578872c0b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Volt_tanarat_sertegette_egy_diak_a_Facebookon_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2018. december. 27. 10:57","title":"Volt tanárát sértegette egy diák a Facebookon, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186884eb-5f16-445d-8869-39dccbfa5ff0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Idők úgy tudja, kipucolják az aluljárót, a MÁV pedig elkezdte felmondani a szerződéseket az aluljáróban lévő üzletekkel. ","shortLead":"A Magyar Idők úgy tudja, kipucolják az aluljárót, a MÁV pedig elkezdte felmondani a szerződéseket az aluljáróban lévő...","id":"20181228_Kiteszik_az_uzleteket_a_Nyugati_aluljarojabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=186884eb-5f16-445d-8869-39dccbfa5ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a13982-891a-4df3-943d-c509be26118e","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_Kiteszik_az_uzleteket_a_Nyugati_aluljarojabol","timestamp":"2018. december. 28. 09:15","title":"Kiteszik az üzleteket a Nyugati aluljárójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy karácsonykor megjelent New York Times-cikkre reagált ezzel a Fidesz politikusa.","shortLead":"Egy karácsonykor megjelent New York Times-cikkre reagált ezzel a Fidesz politikusa.","id":"20181227_Kovacs_Zoltan_megvedte_Orbant_szerinte_nem_fasiszta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d9541d-e0de-453f-9fdf-ce9b6ad6eabe","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Kovacs_Zoltan_megvedte_Orbant_szerinte_nem_fasiszta","timestamp":"2018. december. 27. 09:25","title":"Kovács Zoltán megvédte Orbánt, szerinte nem fasiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint nem szokták szidni az egykori miniszterelnököt, különösen nem „tele pofával”.","shortLead":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint nem szokták szidni az egykori miniszterelnököt, különösen nem...","id":"20181227_Kovacs_Zoltan_Nagy_Imre_unokajanak_nincs_igaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e170cf-a9e0-4fd1-b74a-42f7864294cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Kovacs_Zoltan_Nagy_Imre_unokajanak_nincs_igaza","timestamp":"2018. december. 27. 19:54","title":"Kovács Zoltán: Nagy Imre unokájának nincs igaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4d64f3-2f43-4061-b9ad-3303156273b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idén 921 ezer ember született Japánban s 1,37 millióan haltak meg, s így a szigetország írott történelmének legnagyobb népességcsökkenését regisztrálták. Az adatok azt mutatják, nem működnek a gyermekvállalásra ösztönző állami programok. Tokió most bevándorlókkal kívánja csökkenteni a munkaerőhiányt.","shortLead":"Az idén 921 ezer ember született Japánban s 1,37 millióan haltak meg, s így a szigetország írott történelmének...","id":"20181227_Dramai_mertekben_csokken_a_japanok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c4d64f3-2f43-4061-b9ad-3303156273b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f460dc-52eb-4332-a501-5f3dcbb747ce","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Dramai_mertekben_csokken_a_japanok_szama","timestamp":"2018. december. 27. 13:08","title":"Drámai mértékben csökken a japánok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44aaef43-6cdf-479e-a90c-1892147262d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung és a Huawei után ezúttal az utóbbi vállalathoz egyre lazábban kapcsolódó Honor mutatta be a lyukasztott kijelzős mobilját.","shortLead":"A Samsung és a Huawei után ezúttal az utóbbi vállalathoz egyre lazábban kapcsolódó Honor mutatta be a lyukasztott...","id":"20181227_honor_view_20_honor_v20_lyukasztott_kijelzos_mobil_android_kameralyuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44aaef43-6cdf-479e-a90c-1892147262d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1aaee44-368c-4ae1-889f-40554841f523","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_honor_view_20_honor_v20_lyukasztott_kijelzos_mobil_android_kameralyuk","timestamp":"2018. december. 27. 08:03","title":"A Honor sem maradt le: megjött a lyukasztott kijelzős V20 csúcstelefon, 48 megapixeles kamerával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf452d42-6652-4864-9911-96147f0c86c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De ha felkenődünk egy ilyen mutatványért egy autóra, akkor nincs miért reklamálni. ","shortLead":"De ha felkenődünk egy ilyen mutatványért egy autóra, akkor nincs miért reklamálni. ","id":"20181227_bringas_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf452d42-6652-4864-9911-96147f0c86c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c75d8b-26db-4b23-98c4-789fa9b97a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_bringas_autos_video","timestamp":"2018. december. 27. 12:13","title":"Videó: veszélyesen élni nem tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]