[{"available":true,"c_guid":"6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gázolót gyömrői otthonában fogták el, nagyapja szerint unokája nem akart elrejtőzni a rendőrök elől, csak ügyvédet keresett.","shortLead":"A gázolót gyömrői otthonában fogták el, nagyapja szerint unokája nem akart elrejtőzni a rendőrök elől, csak ügyvédet...","id":"20190104_A_Tankcsapda_gitarosa_talalt_ra_az_M3ason_elgazolt_fiatal_nore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10c9152-5241-4920-a57a-58e2ad55f3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_Tankcsapda_gitarosa_talalt_ra_az_M3ason_elgazolt_fiatal_nore","timestamp":"2019. január. 04. 07:53","title":"A Tankcsapda gitárosa talált rá az M3-ason elgázolt fiatal nőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy órán belül elfogták a fenyegetőző férfit.","shortLead":"A rendőrök egy órán belül elfogták a fenyegetőző férfit.","id":"20190103_Robbantassal_fenyegetett_egy_jozdefvarosi_epitkezesen_elkaptak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d522aa3-d501-4b96-b6a9-8afa95687b2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Robbantassal_fenyegetett_egy_jozdefvarosi_epitkezesen_elkaptak_a_rendorok","timestamp":"2019. január. 03. 17:44","title":"Robbantással fenyegetett egy józsefvárosi építkezésen, elkapták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500b1611-a0af-42ad-a524-b5a86d975744","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák oldalon minden rendben, de az átkelő magyarországi szakaszán vagy működik a közvilágítás, vagy nem.","shortLead":"Az osztrák oldalon minden rendben, de az átkelő magyarországi szakaszán vagy működik a közvilágítás, vagy nem.","id":"20190102_Nincs_kozvilagitas_sotetben_szlalomoznak_az_autosok_a_bucsui_hataratkelonel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=500b1611-a0af-42ad-a524-b5a86d975744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34da6250-37b5-4049-917f-abf20f8ccd63","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Nincs_kozvilagitas_sotetben_szlalomoznak_az_autosok_a_bucsui_hataratkelonel","timestamp":"2019. január. 02. 20:12","title":"Nincs közvilágítás, sötétben szlalomoznak az autósok a bucsui határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9ffbaf-5a35-4096-a846-79adb6830783","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok szolgáltató anyagi gondokkal küzd, az adósságállomány több tízmilliárd forint.","shortLead":"Sok szolgáltató anyagi gondokkal küzd, az adósságállomány több tízmilliárd forint.","id":"20190103_Nepszava_A_csod_szelen_a_hazai_szemetszallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c9ffbaf-5a35-4096-a846-79adb6830783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee5ed59-9acc-4302-b25e-718a1fbf9550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Nepszava_A_csod_szelen_a_hazai_szemetszallitas","timestamp":"2019. január. 03. 07:09","title":"Népszava: A csőd szélén a hazai szemétszállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077f25f1-4bbd-46d9-9ac2-971e794bfb18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első magyar punkzenekar alapítója volt, aki később olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Peter Gabriel vagy a Sex Pistols producere, Malcolm McLaren. Számos magyar film zenéjét jegyzi.","shortLead":"Az első magyar punkzenekar alapítója volt, aki később olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Peter Gabriel vagy a Sex...","id":"20190102_meghalt_Peter_Ogi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=077f25f1-4bbd-46d9-9ac2-971e794bfb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb89496-4f33-45e2-969c-3900205db992","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_meghalt_Peter_Ogi","timestamp":"2019. január. 02. 18:26","title":"Meghalt Peter Ogi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b46dd3a-21e0-4653-be2a-ff8e88ab86b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mindig kevés konkrétumot tudni a Samsung iparágat is felforgató okostelefonjáról, de pletykákból és értesülésekből nincs hiány. Most egy újabb részletről kezdtek beszélni a koreai források.","shortLead":"Még mindig kevés konkrétumot tudni a Samsung iparágat is felforgató okostelefonjáról, de pletykákból és értesülésekből...","id":"20190103_samsung_infinity_felx_display_hajlithato_kijelzos_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b46dd3a-21e0-4653-be2a-ff8e88ab86b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c59044-02fd-4c78-816f-f519d7e44a7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_samsung_infinity_felx_display_hajlithato_kijelzos_okostelefon","timestamp":"2019. január. 03. 15:03","title":"Újabb pletyka kapott szárnyra a Samsung hajlítható kijelzős okostelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f3bda4-c738-4c2c-ac30-80b4ae391e2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg hadászati célt szolgál az az új rádióantenna, amelyet valahol Kínában építettek meg, és amely ötször akkora, mint az Amerikai Egyesült Államok legnépesebb városa, New York City. ","shortLead":"Főleg hadászati célt szolgál az az új rádióantenna, amelyet valahol Kínában építettek meg, és amely ötször akkora, mint...","id":"20190102_kina_radioantenna_szuperradar_new_york_city_who_elf_hullamok_rak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4f3bda4-c738-4c2c-ac30-80b4ae391e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39104e19-7630-4602-a2d7-2c127421e079","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_kina_radioantenna_szuperradar_new_york_city_who_elf_hullamok_rak","timestamp":"2019. január. 02. 19:03","title":"Kína épített egy antennát, amely ötször akkora, mint egész New York","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válásához van köze.","shortLead":"A válásához van köze.","id":"20190104_Kiderult_miert_szunt_meg_Hosszu_Katinka_webshopja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddafd01-ede1-40ea-94e4-390bb6339cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190104_Kiderult_miert_szunt_meg_Hosszu_Katinka_webshopja","timestamp":"2019. január. 04. 08:36","title":"Kiderült, miért szűnt meg Hosszú Katinka webshopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]