[{"available":true,"c_guid":"e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az iskolai zaklatás túl azon, hogy mindennapos jelenség, egyre nagyobb méreteket ölt: azokban az intézményekben, ahol nem reagálnak a problémára, és nem tesznek kísérletet arra, hogy erőszakmentes iskolai környezetet teremtsenek, egy LMBTQI-diáknak is sokkal rosszabb. A Háttér Társaság leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és/vagy interszex tanulókat kérdezett meg az iskolai tapasztalataikról. Az eredményekből jól látszik, hogy vannak pozitív folyamatok, de bőven van még tennivaló az oktatási intézmények és a pedagógusok részéről is.","shortLead":"Az iskolai zaklatás túl azon, hogy mindennapos jelenség, egyre nagyobb méreteket ölt: azokban az intézményekben, ahol...","id":"20190318_Lmbtqi_diakok_az_iskolaban_Hatter_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9cf020-7804-4441-86ed-17f67d3ed117","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Lmbtqi_diakok_az_iskolaban_Hatter_kutatas","timestamp":"2019. március. 18. 17:00","title":"Miért is kell úgy dobálni a „buzi” kifejezést, mint a röplabdát tesiórán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A köznevelési törvény módosítása a mentesítésből kihagyott gyerekek számára további kedvezményeket ígért, ám ezekről azóta sem született jogszabály.\r

","shortLead":"A köznevelési törvény módosítása a mentesítésből kihagyott gyerekek számára további kedvezményeket ígért, ám ezekről...","id":"20190319_Ab_Alaptorvenyserto_mulasztasokat_kovet_el_az_Orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdf3838-b454-494f-9049-a46f20b1843b","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Ab_Alaptorvenyserto_mulasztasokat_kovet_el_az_Orszaggyules","timestamp":"2019. március. 19. 18:54","title":"Ab: Rendben van a Taigetosz-törvény, mégis mulasztást követett el az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4757a72-9022-4a00-b070-99f8dd69777b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Massimiliano Fedriga négy napot töltött kórházban, már otthon lábadozik. ","shortLead":"Massimiliano Fedriga négy napot töltött kórházban, már otthon lábadozik. ","id":"20190319_Baranyhimlovel_korhazba_kerult_a_baranyhimlooltast_ellenzo_olasz_politikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4757a72-9022-4a00-b070-99f8dd69777b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6462717d-3b64-4f8d-bffe-a5de3cd9bd05","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Baranyhimlovel_korhazba_kerult_a_baranyhimlooltast_ellenzo_olasz_politikus","timestamp":"2019. március. 19. 18:27","title":"Bárányhimlővel kórházba került a bárányhimlőoltás legnagyobb olasz kritikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5978dcfa-b31f-4251-b2d6-983664a6a997","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lebegő nyergével egészen különleges látvány.","shortLead":"A lebegő nyergével egészen különleges látvány.","id":"20190318_essence_e_raw_elektromos_motorkerekpar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5978dcfa-b31f-4251-b2d6-983664a6a997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6732a40-5971-462f-a448-92b3d7f72e4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_essence_e_raw_elektromos_motorkerekpar","timestamp":"2019. március. 18. 12:22","title":"Dizájnban verhetetlennek tűnik ez az elektromos motorkerékpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) öttagú tanácsa kedden elutasította a kormány fellebbezését. A három tankönyvterjesztő kártérítésként félmilliárd körüli összeget kérhet.","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) öttagú tanácsa kedden elutasította a kormány fellebbezését. A három...","id":"20190319_strasbourg_ejeb_fellebbezes_allamositas_monopolizacio_tankonyvpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9770e13e-7326-4d66-9c89-536825cb3a48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_strasbourg_ejeb_fellebbezes_allamositas_monopolizacio_tankonyvpiac","timestamp":"2019. március. 19. 13:27","title":"Jogerős a strasbourgi tankönyvpiaci bukta, félmilliárdot is fizethet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök levelet írt az új-zélandi kormányfőnek.","shortLead":"A magyar miniszterelnök levelet írt az új-zélandi kormányfőnek.","id":"20190318_Orban_az_ujzelandi_terrortamadasrol_Az_eroszak_es_a_terrorizmus_nem_ismer_hatarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213fe72c-b6d1-41a7-8326-6145860bf68d","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Orban_az_ujzelandi_terrortamadasrol_Az_eroszak_es_a_terrorizmus_nem_ismer_hatarokat","timestamp":"2019. március. 18. 12:49","title":"Orbán az új-zélandi terrortámadásról: Az erőszak és a terrorizmus nem ismer határokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988a3657-de21-46e2-9f73-98d1c3e2a505","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életeket mentett Szabó Attila azzal, hogy megállított egy buszt, aminek a vezetője rosszul lett. ","shortLead":"Életeket mentett Szabó Attila azzal, hogy megállított egy buszt, aminek a vezetője rosszul lett. ","id":"20190319_jegyvizsgalo_mav_potlobusz_dicseret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=988a3657-de21-46e2-9f73-98d1c3e2a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e36125f-4970-41b1-8cb4-ec35247fa255","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_jegyvizsgalo_mav_potlobusz_dicseret","timestamp":"2019. március. 19. 13:18","title":"Kitüntették a hős kalauzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae51c77e-c542-4fb1-a215-2521edb8decc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez lesz a negyedik változata a Ceed családnak.","shortLead":"Ez lesz a negyedik változata a Ceed családnak.","id":"20190319_kia_ceed_crossover_szabadido_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae51c77e-c542-4fb1-a215-2521edb8decc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44efc97b-9118-4dcb-bad8-e2cb87051468","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_kia_ceed_crossover_szabadido_auto","timestamp":"2019. március. 19. 12:37","title":"Hivatalos: jön a Kia Ceed Crossover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]