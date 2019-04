„Még tegnap is hallottam a lövéseket” – mondja Lovas József azok után, hogy hétfőn egy újabb perben hoztak jogerős ítéletet, hogy újra ők, vagyis a helyiek vadászhassanak Bélmegyer környékén. Már kétszer is bíróságra került a Mészárosékkal való küzdelmük, már mindekttőben jogerősen pert nyertek, mégsem ők vadásznak a saját földjeiken.

A Bélmegyeri Földtulajdonosokat jogsértően puccsolták meg még két évvel ezelőtt, akkor gyorsan észbe kaptak, és pert indítottak, hogy az igazukat bizonyítsák. Ebben a perben hoztak jogerős ítéletet tavaly júniusban, de akkor a vadászati jogot jóváhagyó hatóság tett keresztbe, csak úgy hagyták volna jóvá a megpuccsolt társaság jogának visszaállítását, ha egy perben bizonyítják, hogy az megilleti őket. Hétfőn már ebben a perben is jogerősen döntött a bíróság, de egyelőre minden maradt a régiben.

A bélmegyeri vadászatokat is hirdető Vadász Vért Kft honlapján még mindig elérhetők a „túrák”, de a bélmegyeri vadászkastély oldalán is lehet még jelentkezni a vadászatokra. A Vért Vadászati Kft-t még 2016-ban, a Vadászati Törvény módosításának 2017-es hatályba lépése előtt alapította a Mészáros család, pár ezer hektárral indultak, a honlapjuk szerint ma már negyvenkétezer hektáron vadásztatnak.

Negyvenkétezer hektáron vadásztatnak

Mészárosék már a vadászatban sem kispályások, tavaly év végén végül Simicska mezőgazdasági cégeire is rátették a kezüket, ezzel együtt a vadászterületeiket is bekebelezték. Alig száradt meg a tinta az adásvételi szerződésen, de 25 ezer hektáros vadászterületként már kínálja is a vadászoknak az ország nyugati csücskét is a Vért Vadászati Kft.

A cég honlapjából az derül ki, hogy a Gerecse –Hegység területen, 5540 hektáron, a Vérti Nagyvadas területén, 300 hektáron, a Ginza Nagyvadasban 300 hektáron, a Vál-Völgyi Vadásztársaság pedig 11 ezer hektáron várja a vadászokat, és ehhez jön még a tavaly év végén megvásárolt Mezort Zrt vadászterülete, ami 25 ezer hektárra rúg. A honlapon ugyan feltüntették úti célként, vadászati lehetőséggel a bélmegyeri vadászterületet is, de itt, talán a lelkiismeretükre hallgatva, a terület nagyságát nem tüntették fel, de ahogy korábban is írtuk, itt mindösszesen 4500 hektár sorsa forog kockán.

A felcsúti nagyvad felfalja a bélmegyeri apróvadat (is)?

Az előzményekhez tartozik, hogy még 2016-ban a Mészáros család megvásárolta a Békés megyei Csabatáj Zrt-t és a Hidashát Zrt-t is. Ez utóbbi tulajdonában van régóta a bélmegyeri vadászkastély, de egy zsebkendőnyi területe van csak a kastély körül. A 2016-os Vadgazdálkodási Törvény új vadászati egységeket határozott meg, de a korábban tíz évre elnyert vadászati jogok is lejártak. Így újra lehetett osztani a vadászterületeket, ez történt Bélmegyeren is. A korábban a vadászati jogra szerződött Bélmegyeri Földtulajdonosok Vadásztársasága azonban nem aggódott, mivel a terület legnagyobb része a tagok tulajdonában volt, így joggal gondolták, hogy a földtulajdonosok közössége ismét velük fog szerződést kötni. Ám Mészárosék gyorsan bejegyeztettek egy vadásztársaságot, és azt is elérték, hogy a tulajdonosi közösség mellettük voksoljon. Erről a közgyűlésről derült ki, hogy szabálytalanul hívták össze, hogy a szavazatokat mások megbízásából leadók meghatalmazásai vagy szabálytalanok, vagy egyszerűen hamisak voltak. Ebben az ügyben lettek pernyertesek a helyiek Mészárosékkal szemben, akik viszont már kompletten beépítették a bélmegyeri vadászatot a vadgazdálkodási üzletükbe.

Felhívtuk a bélmegyeri vadászkastély vadászati ágazatvezetőjét, hogy meddig hirdetik még a vadászatot. Szabó Imre azzal hárított, hogy nincs felhatalmazása a nyilatkozatra, de azt sem árulta el, hogy hol tudunk érdeklődni. Így felhívtuk Mészáros Lőrinc cégének, a Hidashát Zrt-nek a vezérigazgatóját, Csák Gyulát, mivel a vadászkastély a cég tulajdonában van. Csák Gyula azt mondta, hogy még nem is olvasta a legutóbbi ítéletet, és hogy váratlanul érte a megkeresés, küldjünk emailben kérdéseket. A Vért Vadászati Kft honlapján fellelhető címekre is küldtünk emailt, de a vadászati hatósági ügyekben eljáró Békés Megyei Kormányhivatalt is megkerestük. Ez utóbbiakat azért, hogy megtudjuk, hogy mikor függesztik fel a Hidashát-Bélmegyer Vadásztársaság vadászati jogát, és mikor hagyják jóvá a Bélmegyeri Földtulajdonosokét, akik már két és fél éve nézik, ahogy az ő tulajdonukban levő földjeiken Mészárosék vadásznak.