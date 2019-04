Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A doppingvizsgálatok fejletlenségét kifogásolja a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) korábbi főigazgatója, aki szerint továbbra is az 1970-es éveket idézik a vizsgálati módszerek.","shortLead":"A doppingvizsgálatok fejletlenségét kifogásolja a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) korábbi főigazgatója, aki...","id":"20190417_wada_doppingvizsgalatok_innovacio_david_howman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51caace-7b96-4e8b-a0de-f2ca9b877864","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_wada_doppingvizsgalatok_innovacio_david_howman","timestamp":"2019. április. 17. 13:03","title":"Nem akárki mondja: igazából kb. semmire nem jók a doppingvizsgálatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"4 és 14 év közötti gyerekeket képeznek majd Magyarországon, a legjobb játékosokra a Barcelonának előválasztási joga lesz.","shortLead":"4 és 14 év közötti gyerekeket képeznek majd Magyarországon, a legjobb játékosokra a Barcelonának előválasztási joga...","id":"20190416_Fociakademiat_indit_Budapesten_a_Barcelona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe55fb7-c6ff-45d0-a81a-d31534071ba4","keywords":null,"link":"/sport/20190416_Fociakademiat_indit_Budapesten_a_Barcelona","timestamp":"2019. április. 16. 10:27","title":"Fociakadémiát indít Budapesten a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b80972c-970d-49fb-85d3-bcce1f753b4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A templom felhevült részeit hűtik a tűzoltók.","shortLead":"A templom felhevült részeit hűtik a tűzoltók.","id":"20190416_A_parizsi_tuzoltok_is_bejelentettek_megfekeztek_a_tuzet_a_NotreDamenal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b80972c-970d-49fb-85d3-bcce1f753b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c905814-7827-46ed-81aa-2b0e2e68daea","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_A_parizsi_tuzoltok_is_bejelentettek_megfekeztek_a_tuzet_a_NotreDamenal","timestamp":"2019. április. 16. 05:13","title":"A párizsi tűzoltók is bejelentették: megfékezték a tüzet a Notre-Dame-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5b95f3-0ebb-46a8-950e-97ea36e3d5e4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jól járnak a francia nyugdíjasok, akiknek havi ellátmánya nem éri el a 2000 eurót – ezt akarta bejelenteni Emmanuel Macron köztársasági elnök hétfőn este, amikor felcsaptak a lángok a párizsi Notre-Dame-ban.","shortLead":"Jól járnak a francia nyugdíjasok, akiknek havi ellátmánya nem éri el a 2000 eurót – ezt akarta bejelenteni Emmanuel...","id":"20190417_Macron_nagyon_fontos_jo_hirt_akart_bejelenteni_amikor_kigyulladt_a_NotreDame","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b5b95f3-0ebb-46a8-950e-97ea36e3d5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ad52d7-16a7-4951-817e-6682fd3292ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Macron_nagyon_fontos_jo_hirt_akart_bejelenteni_amikor_kigyulladt_a_NotreDame","timestamp":"2019. április. 17. 10:19","title":"Macron nagyon fontos jó hírt akart bejelenteni, amikor kigyulladt a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az esemény népszerűsítésére is megy még egy kevés pénz. ","shortLead":"Az esemény népszerűsítésére is megy még egy kevés pénz. ","id":"20190416_giro_ditalia_kerekparos_verseny_magyarorszag_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca4f38e-a3b0-46bc-8962-40b9fbe08c05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_giro_ditalia_kerekparos_verseny_magyarorszag_budapest","timestamp":"2019. április. 16. 10:12","title":"7,7 milliárdba kerül Magyarországnak, hogy innen rajtol a Giro d'Italia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e137f71-6c58-4b00-8500-c508aed21f30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kidöntött egy fát is, a vezető életveszélyesen megsérült.\r

","shortLead":"Kidöntött egy fát is, a vezető életveszélyesen megsérült.\r

","id":"20190417_Betonfalnak_rohant_egy_auto_Miskolcon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e137f71-6c58-4b00-8500-c508aed21f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacc96a6-35be-4b99-b758-e7de35c4cdb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Betonfalnak_rohant_egy_auto_Miskolcon","timestamp":"2019. április. 17. 07:56","title":"Betonfalnak rohant egy autó Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy bírósági döntésre válaszul a Google és az Apple is elérhetetlenné tette a TikTok nevű applikációt Indiában, ami így egy több mint 120 milliós piacot veszített el.","shortLead":"Egy bírósági döntésre válaszul a Google és az Apple is elérhetetlenné tette a TikTok nevű applikációt Indiában, ami...","id":"20190417_tiktok_india_apple_google_applikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88a3d65-96cc-4602-b5b6-74d2e7e71c1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_tiktok_india_apple_google_applikacio","timestamp":"2019. április. 17. 16:33","title":"Betiltották az anti-Facebookot Indiában, mert pornót terjesztettek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16f6fdd-a1d8-4fdd-b16c-5265e7049cdb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A május 26-ai EP-választás lesz az első, ahol azok a kettős állampolgárok is szavazhatnak majd, akiknek nincs magyarországi,vagy más EU-tagállamban lévő lakcíme. A Fidesz és a vele szövetséges Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) már be is indította a kampányt: a Vajdaságot teleszórták a „Mindannyian” feliratú plakátokkal, a VMSZ pedig sorra rendezi a kampányeseményeket, amelyeken szigorúan csak a Fidesz üzeneteit ismételgetik. Ukrajnában egyelőre nem látszik az EP-kampány, ott a választók még az elnökválasztás második fordulójával vannak elfoglalva.","shortLead":"A május 26-ai EP-választás lesz az első, ahol azok a kettős állampolgárok is szavazhatnak majd, akiknek nincs...","id":"20190416_A_Vajdasagban_is_duborog_a_Fidesz_EPkampanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c16f6fdd-a1d8-4fdd-b16c-5265e7049cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a93da8d-fea3-401e-951a-1f93d395b534","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_A_Vajdasagban_is_duborog_a_Fidesz_EPkampanya","timestamp":"2019. április. 16. 16:26","title":"A Vajdaságban is dübörög a Fidesz EP-kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]