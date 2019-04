Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten változékonyabb lesz az időjárás: a napsütés mellett többször várható eső és erős, olykor viharos szél is. A hét második felében akár 28 fok is lehet, de a hét végére mérséklődik a meleg - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten változékonyabb lesz az időjárás: a napsütés mellett többször várható eső és erős, olykor viharos szél is...","id":"20190421_Valtozekony_ido_varhato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6f1e6a-e8f7-4cf7-9bb6-bb4c0a8db08b","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Valtozekony_ido_varhato","timestamp":"2019. április. 21. 15:55","title":"Változékony idő várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idős férfit Erdogan korábban a kurd párttal való jó viszonyáért kritizálta. Épp egy, a kurd terrorszervezet elleni harcban elesett katonák temetésén történt az incidens.","shortLead":"Az idős férfit Erdogan korábban a kurd párttal való jó viszonyáért kritizálta. Épp egy, a kurd terrorszervezet elleni...","id":"20190421_Megtamadtak_az_Erdogan_partjat_tobb_helyen_legyozo_part_vezetojet_egy_temetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b880f814-1bb0-427f-add7-06da166b2518","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Megtamadtak_az_Erdogan_partjat_tobb_helyen_legyozo_part_vezetojet_egy_temetesen","timestamp":"2019. április. 21. 18:49","title":"Megtámadták az Erdogan pártját több településen legyőző párt vezetőjét egy temetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fefd210a-332f-4f99-9d4b-234c13581cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kalocsa polgármestere tárgyalt a kanadai céggel a 330 hektáros területről, amely három település tulajdonában van, és amely a második legnagyobb egykori katonai repülőtér az országban.","shortLead":"Kalocsa polgármestere tárgyalt a kanadai céggel a 330 hektáros területről, amely három település tulajdonában van, és...","id":"20190421_Kanadaiak_vennek_meg_a_masodik_legnagyobb_katonai_repuloteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fefd210a-332f-4f99-9d4b-234c13581cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3873dceb-3ade-4f45-a96c-556a90258590","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Kanadaiak_vennek_meg_a_masodik_legnagyobb_katonai_repuloteret","timestamp":"2019. április. 21. 12:55","title":"Kanadaiak vennék meg a Paks közeli egykori katonai repülőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185b0ba4-d974-47e2-b190-b8e23fe1b551","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több százmillió eurót adtak össze, hogy újraépítsék a Notre-Dame leégett részeit; a közmunkások jelentős részét is kizárhatják a falusi csokra jogosultak köréből; 72 órás munkahetet propagál a leggazdagabb kínai. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Több százmillió eurót adtak össze, hogy újraépítsék a Notre-Dame leégett részeit; a közmunkások jelentős részét is...","id":"20190421_Es_akkor_az_uzleti_vilag_a_sokk_utan_osszefogott_a_NotreDameert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=185b0ba4-d974-47e2-b190-b8e23fe1b551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a65eb84-da60-4cd5-98e0-352fcfef8226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190421_Es_akkor_az_uzleti_vilag_a_sokk_utan_osszefogott_a_NotreDameert","timestamp":"2019. április. 21. 07:00","title":"És akkor az üzleti világ a sokk után összefogott a Notre-Dame-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca24521-f763-4e55-8386-5fdb5e8ccf55","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"13 embert vettek őrizetbe.","shortLead":"13 embert vettek őrizetbe.","id":"20190422_Terrorista_tamadast_terveztek_orizetbe_vettek_oket_SzaudArabiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ca24521-f763-4e55-8386-5fdb5e8ccf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af41368-0740-4356-8197-db8d3021144c","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Terrorista_tamadast_terveztek_orizetbe_vettek_oket_SzaudArabiaban","timestamp":"2019. április. 22. 18:35","title":"Terrorista támadást terveztek, őrizetbe vették őket Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"","category":"cegauto","description":"Országszerte többfelé rossz a levegő minősége a magas szállópor-tartalom miatt – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Országszerte többfelé rossz a levegő minősége a magas szállópor-tartalom miatt – közölte a Nemzeti Népegészségügyi...","id":"20190421_Orszagszerte_romlik_a_levego_minosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725275e5-2754-4d00-b25a-d2801d7854f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Orszagszerte_romlik_a_levego_minosege","timestamp":"2019. április. 21. 14:25","title":"Országszerte romlik a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b41a1f-b3e1-403a-8aec-49fdf7391a09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Márciusban tovább csökkentek az autóeladások az Európai Unióban, így már zsinórban hetedik hónapja tart a világ egyik legnagyobb autópiacának zsugorodása.","shortLead":"Márciusban tovább csökkentek az autóeladások az Európai Unióban, így már zsinórban hetedik hónapja tart a világ egyik...","id":"20190421_A_Dacia_allva_hagyta_vetelytarsait_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b41a1f-b3e1-403a-8aec-49fdf7391a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76a90e6-8a63-41bc-ad51-481d40f79541","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_A_Dacia_allva_hagyta_vetelytarsait_Europaban","timestamp":"2019. április. 21. 16:23","title":"A Dacia állva hagyta vetélytársait Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök kifejezte, Magyarország kiáll Srí Lanka mellett ezekben az időkben.\r

\r

","shortLead":"A köztársasági elnök kifejezte, Magyarország kiáll Srí Lanka mellett ezekben az időkben.\r

\r

","id":"20190421_Ader_Janos_reszvetet_fejezte_ki_a_Sri_Lankai_merenyletek_aldozatainak_csalatagjainak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceeed400-9daa-4aa5-b653-58e88eb431d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Ader_Janos_reszvetet_fejezte_ki_a_Sri_Lankai_merenyletek_aldozatainak_csalatagjainak","timestamp":"2019. április. 21. 17:18","title":"Áder János részvétét fejezte ki a Srí Lanka-i áldozatok családtagjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]