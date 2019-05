Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc2907f2-fb1a-4792-bc07-dee09c5f81f1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Gyakorlatilag semmi nem valósult meg abból, amivel tavaly Palkovics László innovációs minisztert megbízták. ","shortLead":"Gyakorlatilag semmi nem valósult meg abból, amivel tavaly Palkovics László innovációs minisztert megbízták. ","id":"20190503_Sok_harc_semmi_eredmeny_igy_all_a_kormany_nagy_terve_az_MTA_atalakitasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc2907f2-fb1a-4792-bc07-dee09c5f81f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3b2728-f1b7-40ba-a247-186a3abfcc28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Sok_harc_semmi_eredmeny_igy_all_a_kormany_nagy_terve_az_MTA_atalakitasara","timestamp":"2019. május. 03. 06:30","title":"Sok harc, semmi eredmény: így áll a kormány nagy terve az MTA átalakítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae4f2cd-809f-49a1-b55e-74fd62f8ca41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset után elnevezték Ravioli Rovernek.","shortLead":"Az eset után elnevezték Ravioli Rovernek.","id":"20190502_chicago_lezaras_kisauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ae4f2cd-809f-49a1-b55e-74fd62f8ca41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686a2ef1-bbf0-4ab6-8f88-d82d1f5e88b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_chicago_lezaras_kisauto","timestamp":"2019. május. 02. 14:12","title":"Gyanús kisautó miatt zártak le egy chicagói utcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három kínai gyártó is letámadta Svájcot: már kaphatók a Reno, a Xiaomi és a Huawei 5G-s telefonjai. Az árakat elnézve kemény küzdelemre van kilátás.","shortLead":"Három kínai gyártó is letámadta Svájcot: már kaphatók a Reno, a Xiaomi és a Huawei 5G-s telefonjai. Az árakat elnézve...","id":"20190503_oppo_xiaomi_huawei_5g_telefonok_ertekesitese_svajcban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28421a04-5456-4d98-a72f-aa81318bea21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_oppo_xiaomi_huawei_5g_telefonok_ertekesitese_svajcban","timestamp":"2019. május. 03. 10:03","title":"Indul az 5G-csata: Európában esnek egymásnak a kínai mobilgyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A portugálnak egyébként még ez az autó sem volt teljesen tökéletes, állítólag kicsit átszabatta.","shortLead":"A portugálnak egyébként még ez az autó sem volt teljesen tökéletes, állítólag kicsit átszabatta.","id":"20190502_cristiano_ronaldo_bugatti_voiture_noire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19774325-06bd-4495-8266-83253cea0945","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_cristiano_ronaldo_bugatti_voiture_noire","timestamp":"2019. május. 02. 15:22","title":"Ronaldo megrendelte a világ legdrágább autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamivel dél előtt érkezett meg a fővárosba az olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes, aki előbb Pintér Sándorral, majd Orbán Viktorral tárgyal.","shortLead":"Valamivel dél előtt érkezett meg a fővárosba az olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes, aki előbb Pintér...","id":"20190502_matteo_salvini_orban_viktor_pinter_sandor_roszke_helikopter_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee25ea92-f6d2-4115-873d-99bbf2451cff","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_matteo_salvini_orban_viktor_pinter_sandor_roszke_helikopter_targyalas","timestamp":"2019. május. 02. 13:01","title":"Landolt Salvini Budapesten, már a határzár mellett van Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ea53ac-003f-4acf-947a-6c4e61b5ea0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Rákosi Tamás megszabadult érdekeltségétől. ","shortLead":"Rákosi Tamás megszabadult érdekeltségétől. ","id":"20190503_Eladtak_a_TV2_legnagyobb_musorgyartojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16ea53ac-003f-4acf-947a-6c4e61b5ea0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96afbc0c-dc00-4f43-bfce-7ebb5d880ac7","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Eladtak_a_TV2_legnagyobb_musorgyartojat","timestamp":"2019. május. 03. 17:40","title":"Eladták a TV2 legnagyobb műsorgyártóját, ismerős körhöz került ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65287bc4-047f-4197-9857-36034a002291","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt ígérik: ez a tiltás már végleges lesz.","shortLead":"Azt ígérik: ez a tiltás már végleges lesz.","id":"20190502_Szelsojobboldali_velemenyvezereket_tiltott_ki_a_Facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65287bc4-047f-4197-9857-36034a002291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ef282a-7587-4540-9ad4-89a1ee4221a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_Szelsojobboldali_velemenyvezereket_tiltott_ki_a_Facebook","timestamp":"2019. május. 02. 21:17","title":"Szélsőjobboldali véleményvezéreket tiltott ki a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de330dc-7547-4d62-b9e7-11ccf7c60f23","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A klasszikus adóparadicsomok közül már a Seychelle-szigetek is arra kényszerült, hogy az OECD nyomásának engedve átláthatóbbá tegye az adórendszerét, így kerülve el a feketelistákat. A 2019-es változtatásoknak köszönhetően már nem sokkal maradnak el a nemzetközi adótervezés éllovasaitól.","shortLead":"A klasszikus adóparadicsomok közül már a Seychelle-szigetek is arra kényszerült, hogy az OECD nyomásának engedve...","id":"crystalgroup_20190430_Nincs_mese_egyre_jobban_visszaszorul_a_spekulativ_offshore_a_penzvilagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1de330dc-7547-4d62-b9e7-11ccf7c60f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee86395d-d43b-4c9b-8726-63068acb1160","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190430_Nincs_mese_egyre_jobban_visszaszorul_a_spekulativ_offshore_a_penzvilagban","timestamp":"2019. május. 02. 19:30","title":"Nincs mese, egyre jobban visszaszorul a spekulatív offshore a pénzvilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"}]