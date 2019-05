Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió európai felhasználónak küld üzenetet a napokban a Spotify a közelgő EP-választások miatt. Ebből az alkalomból egy különleges dallistát is készítettek. ","shortLead":"Több millió európai felhasználónak küld üzenetet a napokban a Spotify a közelgő EP-választások miatt. Ebből...","id":"20190509_spotify_ep_valasztas_get_vocal_europe_dallista_halott_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a06d81-6542-431f-a266-cd859c5374f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_spotify_ep_valasztas_get_vocal_europe_dallista_halott_penz","timestamp":"2019. május. 09. 14:03","title":"Használja a Spotifyt? Akkor önnek is küldtek egy üzenetet, igen fontos dologról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igen, Denerisznek. Csakúgy, mint a Trónok harca egyik főszereplőjét. ","shortLead":"Igen, Denerisznek. Csakúgy, mint a Trónok harca egyik főszereplőjét. ","id":"20190508_anyakonyveztetheto_noi_nevek_denerisz_tronok_harca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f123e90-873c-4542-9f70-61685a4701a8","keywords":null,"link":"/elet/20190508_anyakonyveztetheto_noi_nevek_denerisz_tronok_harca","timestamp":"2019. május. 08. 20:57","title":"Az megvan, hogy a magyarok már Denerisznek is nevezhetik a lányukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3418e4-ba72-40da-8ef4-fc9c788f47e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sixt legújabb kibérelhető sportkocsija nem egy hétköznapi, hanem egy tuningolt új Ford Mustang.","shortLead":"A Sixt legújabb kibérelhető sportkocsija nem egy hétköznapi, hanem egy tuningolt új Ford Mustang.","id":"20190509_keves_berautot_hirdetnek_gumifustolessel_itt_a_kivetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd3418e4-ba72-40da-8ef4-fc9c788f47e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b617d5dd-70ac-4101-93de-d4b2e4be7981","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_keves_berautot_hirdetnek_gumifustolessel_itt_a_kivetel","timestamp":"2019. május. 09. 11:21","title":"Kevés bérautót hirdetnek gumifüstöléssel, itt a kivétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6081383f-c14e-4e46-82da-efbed28c89a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 41 halálos áldozatot követelő vasárnapi moszkvai légi katasztrófában érintett géptípussal, a Szuhoj SuperJet 100-zal (SSJ-100) korábban is sok gond volt, s az utóbbi napokban is több gép indult hibák miatt késéssel, illetve maradt a földön.","shortLead":"A 41 halálos áldozatot követelő vasárnapi moszkvai légi katasztrófában érintett géptípussal, a Szuhoj SuperJet 100-zal...","id":"20190508_Sok_a_baj_az_orosz_SuperJetekkel__ilyen_gep_jart_szerencsetlenul_Moszkvaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6081383f-c14e-4e46-82da-efbed28c89a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c3082-12db-4c56-8833-15ea95ecf01d","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Sok_a_baj_az_orosz_SuperJetekkel__ilyen_gep_jart_szerencsetlenul_Moszkvaban","timestamp":"2019. május. 08. 16:56","title":"Sok a baj az orosz SuperJetekkel – ilyen gép járt szerencsétlenül Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszul határozta meg az Emmi meg az otthongondozási díj pontrendszerét, az autista gyerekek szempontjait nem vette figyelembe – az LMP szerint ezt ismerte el az Emmi egy egyeztetéssorozat végén.\r

\r

","shortLead":"Rosszul határozta meg az Emmi meg az otthongondozási díj pontrendszerét, az autista gyerekek szempontjait nem vette...","id":"20190509_LMP_Az_Emmi_is_elismerte_hibazott_az_autistak_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17315b9-2414-4504-9a09-14d8aabc187c","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_LMP_Az_Emmi_is_elismerte_hibazott_az_autistak_ugyeben","timestamp":"2019. május. 09. 13:28","title":"LMP: Az Emmi is elismerte, hibázott az autisták ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f100a7c4-efd1-4966-ad73-387e7d41ae23","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Tottenham a 96. percben szerzett góllal jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája madridi döntőjébe.","shortLead":"A Tottenham a 96. percben szerzett góllal jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája madridi döntőjébe.","id":"20190509_mauricio_pochettino_erik_ten_hag_bajnokok_ligaja_elodonto_ajax_tottenham","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f100a7c4-efd1-4966-ad73-387e7d41ae23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c546cb-b9bf-4b22-8761-3624df17b12a","keywords":null,"link":"/sport/20190509_mauricio_pochettino_erik_ten_hag_bajnokok_ligaja_elodonto_ajax_tottenham","timestamp":"2019. május. 09. 12:11","title":"Pochettinónak a szava is elállt attól, amit a csapata véghez vitt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első negyedév adatait közölték hajnalban. ","shortLead":"Az első negyedév adatait közölték hajnalban. ","id":"20190510_Csanyi_Sandor_hatradolhet_bevetelben_es_profitban_is_rekordot_dontott_az_OTP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2789c4b4-3230-4b60-a448-92b40e2808b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190510_Csanyi_Sandor_hatradolhet_bevetelben_es_profitban_is_rekordot_dontott_az_OTP","timestamp":"2019. május. 10. 10:04","title":"Csányi Sándor hátradőlhet, bevételben és profitban is rekordot döntött az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a32dbd8-fa30-4592-ae77-9327010b4c62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áder felmentette Bitay Márton Örsöt, majdnem bruttó 9 millióval távozott. ","shortLead":"Áder felmentette Bitay Márton Örsöt, majdnem bruttó 9 millióval távozott. ","id":"20190508_Kozel_9_millios_vegkielegitessel_tavozott_a_foldarvereseket_lepapirozo_allamtitkart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a32dbd8-fa30-4592-ae77-9327010b4c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f62860-6e45-4ef5-b846-288047f1e9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Kozel_9_millios_vegkielegitessel_tavozott_a_foldarvereseket_lepapirozo_allamtitkart","timestamp":"2019. május. 08. 13:15","title":"Közel 9 milliós végkielégítéssel távozott a földárveréseket lepapírozó államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]