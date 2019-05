Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlan témák kerültek elő a házelnök szerda esti fórumán.","shortLead":"Szokatlan témák kerültek elő a házelnök szerda esti fórumán.","id":"20190516_kover_laszlo_hazasodas_gyermekvallalas_orokbefogadas_homoszexualisok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f9079f-cd8b-402c-8b15-23392f165dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_kover_laszlo_hazasodas_gyermekvallalas_orokbefogadas_homoszexualisok","timestamp":"2019. május. 16. 05:47","title":"Kövér: Egy normális homoszexuális tudja, hogy a világ rendje micsoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a386f15-ca40-456d-b906-8ea77b286e12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is valami \"egyszer kibírja\" tuningot kapott ez az Audi, hanem olyat, amelyre garanciát vállal a fejlesztőcég.","shortLead":"Nem is valami \"egyszer kibírja\" tuningot kapott ez az Audi, hanem olyat, amelyre garanciát vállal a fejlesztőcég.","id":"20190515_audi_RS3_video_sebesseg_HGP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a386f15-ca40-456d-b906-8ea77b286e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f003fa-5b01-482e-be1d-64a49f1c04c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_audi_RS3_video_sebesseg_HGP","timestamp":"2019. május. 15. 11:40","title":"Simán megy az Autobahnon 300 felett a legkisebb RS Audi, amit megpiszkáltak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A jegybank ideiglenes megtiltotta nekik, hogy pénzforgalmi szolgáltatást végezzenek, és felügyeleti biztost is kirendelt a céghez. ","shortLead":"A jegybank ideiglenes megtiltotta nekik, hogy pénzforgalmi szolgáltatást végezzenek, és felügyeleti biztost is...","id":"20190516_VirPay_jegybank_felugyeleti_biztos_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f00efb0-906f-4a7b-8f70-dfc1c7513df8","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_VirPay_jegybank_felugyeleti_biztos_birsag","timestamp":"2019. május. 16. 15:25","title":"Ha a VirPay-nél vezeti a számláját, van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d012d08-b0c1-4cc4-8157-0be692f8125f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű Golf műszerfalán nem meglepő módon két méretes kijelző kapott helyet. ","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű Golf műszerfalán nem meglepő módon két méretes kijelző kapott helyet. ","id":"20190516_az_elso_kemfoto_a_8as_golf_muszerfalarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d012d08-b0c1-4cc4-8157-0be692f8125f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fcec32-1a94-4708-8dcc-c7337094fbce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_az_elso_kemfoto_a_8as_golf_muszerfalarol","timestamp":"2019. május. 16. 11:21","title":"Az első kémfotó a 8-as Golf műszerfaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira elhasználódott a védőfelszerelés, hogy az ólommellények áteresztik a sugárzást. Dózismérő pedig nincs.","shortLead":"Annyira elhasználódott a védőfelszerelés, hogy az ólommellények áteresztik a sugárzást. Dózismérő pedig nincs.","id":"20190515_Ateresztik_az_olommellenyek_a_sugarzast_a_Peterfy_korhazban_nem_vedik_sem_a_betegeket_sem_a_szemelyzetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a75f675-caf0-4b6e-8b81-5f0329d60b06","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Ateresztik_az_olommellenyek_a_sugarzast_a_Peterfy_korhazban_nem_vedik_sem_a_betegeket_sem_a_szemelyzetet","timestamp":"2019. május. 15. 15:06","title":"Áteresztik az ólommellények a sugárzást a Péterfy-kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence furakodott a házelnök közelébe egy mobiltelefonnal.","shortLead":"Tordai Bence furakodott a házelnök közelébe egy mobiltelefonnal.","id":"20190515_Kover_korrigal_nem_agymosasnak_hanem_komoly_problemanak_tartja_a_klimavaltozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ce1ab4-f288-4f81-a349-018bec0f26f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Kover_korrigal_nem_agymosasnak_hanem_komoly_problemanak_tartja_a_klimavaltozast","timestamp":"2019. május. 15. 18:59","title":"Kövér korrigál, nem agymosásnak, hanem komoly problémának tartja a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14751887-6025-467d-bcac-53b59b97740c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elszegényedett, mert pénzéhes menedzserei az utolsó bőrt is lehúzzák róla – állítja Tóth Andi. Volt, hogy se munkája, se pénze nem volt, az albérletét sem tudta fizetni.","shortLead":"Elszegényedett, mert pénzéhes menedzserei az utolsó bőrt is lehúzzák róla – állítja Tóth Andi. Volt, hogy se munkája...","id":"20190515_Az_XFaktor_gyoztes_Toth_Andi_nem_tudja_eltartani_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14751887-6025-467d-bcac-53b59b97740c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd80daf5-06ae-4377-9e7a-6aa6a7fbeea8","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Az_XFaktor_gyoztes_Toth_Andi_nem_tudja_eltartani_magat","timestamp":"2019. május. 15. 10:24","title":"Az X-Faktor győztes Tóth Andi nem tudja eltartani magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem jelent azonnali veszélyt az európai édesvizekben lévő mikroműanyag – derült ki egy svájci felmérésből, melynek készítői hangsúlyozzák: egyelőre.","shortLead":"Egyelőre nem jelent azonnali veszélyt az európai édesvizekben lévő mikroműanyag – derült ki egy svájci felmérésből...","id":"20190515_europai_edesvizekben_levo_mikromuanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4838a7e8-729a-4adb-b389-5f7e0f491baf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_europai_edesvizekben_levo_mikromuanyag","timestamp":"2019. május. 15. 16:03","title":"Végre jó hír jött a mikroműanyagokról, de ki tudja, meddig örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]