A brit egészségügyi ellátórendszer, a National Health Service várólistája még soha nem volt ilyen hosszú: 4 millió 230 ezer potenciális páciens várakozik különböző rutinműtétekre. A brit közegészségügy túlterhelt, mert egyre több az idős, egészségügyi gondokkal küzdő polgár. Peter Gaillard első csípőprotézis műtétjét még hazájában végezték el, de a másodikat már nem győzte kivárni. Litvániába utazott, ahol 6 ezer fontér megműtötték. Ebbe nincsen benne a szállás és a repülőút költsége, viszont mindezt megtérítette a brit NHS, hiszen Walesben belátták, a 86 éves nyugdíjas számára nem perspektíva, hogy csaknem két évig várakozzon egy olyan műtétre, mely alapvetően befolyásolja az egészségi állapotát és a közérzetét- írja a konkrét esetről a Daily Mail.



Virágzik az egészségturizmus



Nagy-Britanniából Indiába és a közép-kelet-európai uniós államokba vándorolnak azok a páciensek, akik nem tudják kivárni, hogy otthon sorra kerüljenek. Indiába megtriplázódott, a közép-kelet-európai uniós országokba megduplázódott az egészségügyi turisták száma 2014 és 2016 között. Pontos számokat nehéz találni, de a Daily Mail szerint 2016-ban 144 ezer brit egészségturista indult neki a nagyvilágnak, 2017-ben a számuk már közel lehetett a 300 ezerhez.



Lengyelország az első, Magyarország a második



Lengyelország több mint 33 ezer egészségturistával vezeti a mezőnyt a közép-kelet-európai uniós államok között, Magyarország a második (több mint 15 ezerrel) és Románia a harmadik (4500). A balti országok később kaptak észbe, de most igyekeznek behozni a lemaradást. Litvánia júniustól reklámkampányt indít a brit egészségturisták számára. A Health Tourism Lithuania képviselőjét meginterjúvolta a Daily Mail. Ebből kiderül, kezdetben Skandináviában kerestek kuncsaftokat, mert a Baltikum és az északi országok között régi történelmi kapcsolatok állnak fenn. Később rájöttek, hogy Nagy-Britanniában is jelentős az érdeklődés, mert az NHS várólistáján reménytelenül hosszú és esély sincsen arra, hogy a közeli jövőben javuljon a helyzet.



Mit kínál az öt klinika Litvániában?



A Vilniuszban és Kaunaszban működő kórházakban az ajánlatok listáján a csípőprotézis áll az első helyen, hiszen az érdeklődők többsége az 50 plusz korcsoportból kerül ki. A műtét maga 3810 euróba kerül, ez 3370 angol fontot jelent. Ehhez jön még maga a protézis, 1650 euró, vagyis 1460 angol font. Fogbeültetés 750 euró, vagyis 660 font. Gyökérkezelés 70 euró, ami 62 fontnak felel meg.

Orvoshiány



A brit lap nem tér ki rá, de az orvosok és nővérek hiánya épp oly gond a Baltikumban, mint a közép-kelet-európai uniós államokban. Az észteknél ezt még az is megkönnyíti, hogy a finn rokonok nem élnek túlságosan messze, és viszonylag jól értik egymás nyelvét. Ez orvosi kezelés esetében fontos lehet. Skandináviában, az egészségügyben lényegesen jobban lehet keresni, mint a Baltikumban, ezért a szakember-export ott is nagy hiányokat eredményez a hazai egészségügyben. Ezért is szervezik meg most az egészségügyi turizmust a Baltikumban, hogy ezzel otthon tartsák az orvosokat és a nővéreket. Inkább a 86 éves brit nyugdíjas utazzon csípőprotézis műtétre Litvániába, mint a helyi orvosok menjenek Nagy-Britanniába! Ami ugyanis olcsónak számít az angolok számára, az egész csinos összeg Litvániában. Ebből már jobban meg lehet fizetni az orvosokat és az asszisztenseket is Litvániában. Vagyis mindenki jól jár. Mindaddig, amíg be nem következik a Brexit, amelynek hatását erre a speciális egészségturizmusra senki sem tudja felbecsülni. (képünk illusztráció)