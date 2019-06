Másodkapitány volt a hollandiai balesetben részes Viking Idun hajón az az ukrán kapitány, akit a Hableány elsüllyedése után helyeztek előzetes letartóztatásba – közölte a Fővárosi Főügyészség az Index kérdésére. Hozzátették, a holland nyomozás tárgya, hogy ki vezette a hajót.

A Fővárosi Főügyészség csütörtökön erősítette meg, Jurij C. ukrán kapitány az áprilisi balesetnek is részese volt, mikor egy tankerrel ütközött a Viking egyik szállodahajója. A Hajozas.hu névtelen forrásra hivatkozva arról írt, Jurij C. volt a kapitány, de ezt a Viking Cruises a Reutersnek cáfolta. Azt írták,

meg tudjuk erősíteni, hogy a Viking Sigyn kapitánya április 1-jén a Viking Idun fedélzetén volt, de az incidens idején nem ő volt a hajó kapitánya. A hajót egy másik kapitány irányította

– mondta a szóvivő, de több részletet nem árult el, arra hivatkozva, hogy mindkét ügyben vizsgálat folyik. A cég a hvg.hu kérdéseire egyelőre nem válaszolt.