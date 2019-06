Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a988042-ca45-4a99-846d-7cac17d8ca55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"35 év tapasztalattal a G-Power már tudja, hova kell nyúlni. ","shortLead":"35 év tapasztalattal a G-Power már tudja, hova kell nyúlni. ","id":"20190608_gpower_mercedes_amg_gt_r_tuning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a988042-ca45-4a99-846d-7cac17d8ca55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dcb819e-729e-4665-a21e-bdf804d037a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_gpower_mercedes_amg_gt_r_tuning","timestamp":"2019. június. 08. 14:23","title":"Hozza a „kötelező” 800 lóerőt a kicsit megcsippelt Mercedes-AMG GT R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55bc8e8-3237-4c75-98ab-3a65ebfb5100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Híradója utánajárt, a városi vízilabdacsapatot működtető alapítvány volt az ötletgazda, a város viszont máshogy dönt az elnevezésről.\r

