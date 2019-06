Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor helyére ugrott be Áder János a Kossuth rádió reggeli műsorában.","shortLead":"Orbán Viktor helyére ugrott be Áder János a Kossuth rádió reggeli műsorában.","id":"20190628_30_percet_magyarazta_Ader_miert_nem_baj_hogy_a_kormany_megvetozta_a_2050es_klimacelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdcbf32-eba2-4c62-96d0-49a0f4bc547d","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_30_percet_magyarazta_Ader_miert_nem_baj_hogy_a_kormany_megvetozta_a_2050es_klimacelt","timestamp":"2019. június. 28. 08:44","title":"30 percet magyarázta Áder, miért nem baj, hogy a kormány megvétózta a 2050-es klímacélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26050e5c-c1b2-4518-962a-d07775103b91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Ceed termékcsalád legújabb tagja, az enyhén divatterepjárósra faragott XCeed.","shortLead":"Megérkezett a Ceed termékcsalád legújabb tagja, az enyhén divatterepjárósra faragott XCeed.","id":"20190627_hivatalos_itt_a_kia_stilusos_kompakt_ujdonsaga_az_xceed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26050e5c-c1b2-4518-962a-d07775103b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a1a0ea-f139-4f9c-8d8b-a45a378ee705","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_hivatalos_itt_a_kia_stilusos_kompakt_ujdonsaga_az_xceed","timestamp":"2019. június. 27. 08:21","title":"Hivatalos: itt a Kia stílusos kompakt újdonsága, az XCeed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délután jön a hidegfront.","shortLead":"Délután jön a hidegfront.","id":"20190627_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c0d33a-1c57-467e-a638-eabbab0fa372","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","timestamp":"2019. június. 27. 13:14","title":"Másodfokú riasztásokat adtak ki zivatarveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de12acaa-f774-4729-95cb-5150d0d70f35","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégén többször is korlátozzák a gyalogos forgalmat.","shortLead":"A hétvégén többször is korlátozzák a gyalogos forgalmat.","id":"20190627_Filmforgatas_miatt_lezarjak_a_Nyugati_teri_aluljarot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de12acaa-f774-4729-95cb-5150d0d70f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70090a05-b339-46cb-8cdd-fbc69747a0f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Filmforgatas_miatt_lezarjak_a_Nyugati_teri_aluljarot","timestamp":"2019. június. 27. 17:58","title":"Filmforgatás miatt lezárják a Nyugati téri aluljárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakossági panaszokra hivatkozva akarnának szerződést bontani a szociális intézménnyel. 