[{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtévesztő e-maillel kért el 30 ezer dollárt egy görög cégtől a férfi, aki ellen most emeltek vádat.","shortLead":"Megtévesztő e-maillel kért el 30 ezer dollárt egy görög cégtől a férfi, aki ellen most emeltek vádat.","id":"20190729_Milliokat_csalt_ki_egy_magyar_ferfi_egyetlen_emaillel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efa9e64-3925-447b-a1de-ca209d1b03e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Milliokat_csalt_ki_egy_magyar_ferfi_egyetlen_emaillel","timestamp":"2019. július. 29. 10:53","title":"Milliókat csalt ki egy magyar férfi egyetlen e-maillel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A nézeteltérés természetes része az értekezleteknek. Ha egy megbeszélésen fel sem merül a véleménykülönbség lehetősége, akkor minek egyáltalán összeülni?","shortLead":"A nézeteltérés természetes része az értekezleteknek. Ha egy megbeszélésen fel sem merül a véleménykülönbség lehetősége...","id":"20190730_Rossz_hangulatuak_es_eredmenytelenek_a_megbeszeleseik_Ime_nehany_segito_tipp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20dc0e0-9e77-4053-af6c-387f8d300ab1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190730_Rossz_hangulatuak_es_eredmenytelenek_a_megbeszeleseik_Ime_nehany_segito_tipp","timestamp":"2019. július. 30. 14:15","title":"Rossz hangulatúak és eredménytelenek a megbeszéléseik? Íme néhány segítő tipp!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A honvédelmi bizottság elnökeként a fideszes politikus újra megpróbálta megmagyarázni a kormány számára kínos, állami honvédiskolában történt zaklatási ügyet, igyekezetében arra jutott, hogy nem is történt szexuális zaklatás, csak bántalmazás. A hvg.hu hozta nyilvánosságra a történteket belső források alapján, így azt a részletet is, hogy az egyik tizenéves diákot – miközben a társai \"játékból\" lefogták, kényszerítették – análisan bántalmazta egy idősebb katonanövendék. Ami ezek szerint Kósa Lajos minősítése alapján nem számít zaklatásnak.","shortLead":"A honvédelmi bizottság elnökeként a fideszes politikus újra megpróbálta megmagyarázni a kormány számára kínos, állami...","id":"20190730_Kosa_kozmetikazza_az_allami_honvediskolaban_tortent_szexualis_fajtalansagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a64121-3ffc-4cb1-a743-ed132f66625c","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Kosa_kozmetikazza_az_allami_honvediskolaban_tortent_szexualis_fajtalansagot","timestamp":"2019. július. 30. 12:29","title":"Kósa Lajos nagyot megy: az anális fajtalanság nem számít szexuális zaklatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss felmérés kiderítette, hogy melyik iPhone-nak sikerült elnyernie a legjobban az amerikai felhasználók elismerését az előző negyedévben.","shortLead":"Egy friss felmérés kiderítette, hogy melyik iPhone-nak sikerült elnyernie a legjobban az amerikai felhasználók...","id":"20190730_cirp_felmeres_iphone_xr_a_legnepszerubb_iphone_modell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bc6226-eb7e-4917-9085-6d03574a694d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_cirp_felmeres_iphone_xr_a_legnepszerubb_iphone_modell","timestamp":"2019. július. 30. 13:03","title":"Véleményt mondtak az amerikaiak: ez most a legjobb iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891000a-41b7-4a77-b76b-a17de76bd902","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az indiai Byju Raveendran egy oktatást segítő applikációt készített hét éve, amivel hamarosan akár az Egyesült Államokban is megjelenhet. ","shortLead":"Az indiai Byju Raveendran egy oktatást segítő applikációt készített hét éve, amivel hamarosan akár az Egyesült...","id":"20190730_A_30_eves_tanar_gondolt_egyet_megvalositotta_most_dollarmilliardos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1891000a-41b7-4a77-b76b-a17de76bd902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d26cb9-5674-4a16-9a4d-590f595fe329","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_A_30_eves_tanar_gondolt_egyet_megvalositotta_most_dollarmilliardos","timestamp":"2019. július. 30. 11:06","title":"A 30 éves tanár gondolt egyet, megvalósította, most dollármilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rajongó kommentelője szerint egyenesen csábos, ahogy a miniszterelnök hétfői friss posztjában a maccabi világjátékok alkalmából új kiegészítőt mutat be huncut pillantással. Mutatjuk.","shortLead":"Egy rajongó kommentelője szerint egyenesen csábos, ahogy a miniszterelnök hétfői friss posztjában a maccabi...","id":"20190729_Uj_hatizsakot_villantott_Orban_Viktor_a_tiszteletbeli_csapattag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ef7638-aac1-4dbe-8ca1-057554b8b22e","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Uj_hatizsakot_villantott_Orban_Viktor_a_tiszteletbeli_csapattag","timestamp":"2019. július. 29. 11:59","title":"Új sporthátizsákot villantott a vidáman pózoló Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyetlen nap alatt több mint 200 millió fát ültettek el az országban.","shortLead":"Egyetlen nap alatt több mint 200 millió fát ültettek el az országban.","id":"20190729_faultetes_etiopia_facsemete_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6d53bc-fa95-43e3-895b-b92ce79978d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_faultetes_etiopia_facsemete_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 29. 17:08","title":"Gigantikus faültetési akciót tartott Etiópia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa taktikával igyekszik pótolni az áremelés miatt lemorzsolódott előfizetőit, és közben új felhasználókra szert tenni a Netflix. ","shortLead":"Furcsa taktikával igyekszik pótolni az áremelés miatt lemorzsolódott előfizetőit, és közben új felhasználókra szert...","id":"20190729_olcso_netflix_dijcsomag_india_online_videozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4284e384-4905-4922-b1c4-2dd75a32e15f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_olcso_netflix_dijcsomag_india_online_videozas","timestamp":"2019. július. 29. 10:33","title":"900 forintos csomagot vezetett be a Netflix Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]