[{"available":true,"c_guid":"f9b195d2-d433-4d5c-8c02-83b03db923af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Űrhajósok zöldség- és gyümölcsellátását biztosító üvegház tervét mutatták be pénteken német kutatók, a koncepciót alkalmazni lehetne a Holdra és a Marsra tervezett missziók esetében.","shortLead":"Űrhajósok zöldség- és gyümölcsellátását biztosító üvegház tervét mutatták be pénteken német kutatók, a koncepciót...","id":"20190826_dlr_uveghaz_eden_iss_zoldseg_gyumolcs_hold_mars_neumayer_3_kutatoallomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9b195d2-d433-4d5c-8c02-83b03db923af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2043dc85-4f85-4933-a7da-3847d5dc15b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_dlr_uveghaz_eden_iss_zoldseg_gyumolcs_hold_mars_neumayer_3_kutatoallomas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 19:03","title":"Nézzen körül a házban, ahol paradicsomot meg uborkát termelnek majd az űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rakományba rejtőzött líbiaiak sehogy sem tudták megmagyarázni, mit is keresnek ott.","shortLead":"A rakományba rejtőzött líbiaiak sehogy sem tudták megmagyarázni, mit is keresnek ott.","id":"20190827_Tehervonatot_ellenoriztek_a_rendorok_Budaorson_libiaiakat_talaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7423ff02-81b6-489c-8b32-140b3199f69d","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Tehervonatot_ellenoriztek_a_rendorok_Budaorson_libiaiakat_talaltak","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:23","title":"Tehervonatot ellenőriztek a rendőrök Budaörsön, líbiaiakat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8aa7e0d-c80c-4e08-89b9-9564a14c00df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemzeti és nemzetközi hadgyakorlat miatt lehet katonai konvojok közlekedésére számítani az ország különböző részein. ","shortLead":"Nemzeti és nemzetközi hadgyakorlat miatt lehet katonai konvojok közlekedésére számítani az ország különböző részein. ","id":"20190826_ne_lepodjon_meg_ma_sok_helyen_lesz_katonai_jarmumozgas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8aa7e0d-c80c-4e08-89b9-9564a14c00df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47825a9a-4525-49c9-92c6-30e3f8371b3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_ne_lepodjon_meg_ma_sok_helyen_lesz_katonai_jarmumozgas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:21","title":"Ne lepődjön meg, ma sok helyen lesz katonai járműmozgás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645a1a2f-cc90-4a02-8c7a-86605d70c84f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen az osztrák hatóságok szerint megalapozott a gyanú.","shortLead":"A férfi ellen az osztrák hatóságok szerint megalapozott a gyanú.","id":"20190826_becs_gyilkossag_magyar_ferfi_megalapozott_gyanu_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=645a1a2f-cc90-4a02-8c7a-86605d70c84f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991bf11c-d114-4e72-a847-a797a09f4c08","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_becs_gyilkossag_magyar_ferfi_megalapozott_gyanu_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 26. 15:20","title":"Elfogták a bécsi gyilkossággal gyanúsított magyar férfit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427c0391-8282-4955-ad9a-f40fb4117749","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Indonéziában is pusztítanak az erdőtüzek. ","shortLead":"Indonéziában is pusztítanak az erdőtüzek. ","id":"20190827_Nem_csak_Amazoniaban_langolnak_az_esoerdok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=427c0391-8282-4955-ad9a-f40fb4117749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12486a49-7b1c-43ed-8164-2694f4a9da2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Nem_csak_Amazoniaban_langolnak_az_esoerdok","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:22","title":"Nem csak Amazóniában lángolnak az esőerdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ukrán férfi szúrt, a helyszínen elfogták.","shortLead":"Egy ukrán férfi szúrt, a helyszínen elfogták.","id":"20190826_Megkeseltek_egy_embert_egy_soproni_munkasszallon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d7304-38c7-4279-92d0-0b63dc39821e","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Megkeseltek_egy_embert_egy_soproni_munkasszallon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:15","title":"Megkéseltek egy embert egy soproni munkásszállón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 28-án. Előzenekarként a Wellhello lép fel.","shortLead":"Szeptember 28-án. Előzenekarként a Wellhello lép fel.","id":"20190826_Inyenes_koncertet_ad_a_Hosok_teren_Bryan_Adams","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65d2db4-9f9e-449d-9f1e-04d0ac3fe602","keywords":null,"link":"/kultura/20190826_Inyenes_koncertet_ad_a_Hosok_teren_Bryan_Adams","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:59","title":"Ingyenes koncertet ad a Hősök terén Bryan Adams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71a04d0-a349-4938-863e-2604703d2349","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A szocializmus 40 évvel visszavetette a hazai teológia fejlődését, és míg tőlünk nyugatabbra egyre befogadóbbak a keresztény gyülekezetek a melegekkel szemben, addig Magyarországon az LMBTQ-barát papot nagyítóval kell keresni. A Bibliát sokféleképpen lehet értelmezni, például úgy is, hogy az alapján az egyház ne tartsa bűnnek a homoszexualitást. Meg úgy is, hogy Jézus épp annyira legyen férfi, mint nő. Modolo Ákos melegaktivistával és Szabadkai Bálint, a Keresztények a Melegekért nevű szervezet alapítójával döntöttünk tabukat.","shortLead":"A szocializmus 40 évvel visszavetette a hazai teológia fejlődését, és míg tőlünk nyugatabbra egyre befogadóbbak...","id":"20190826_kereszteny_melegek_lmbtq_vallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71a04d0-a349-4938-863e-2604703d2349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c086735-4707-4771-8b80-342686295be0","keywords":null,"link":"/elet/20190826_kereszteny_melegek_lmbtq_vallas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:30","title":"Miért ne lehetne Jézus transznemű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]