Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.","shortLead":"A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.","id":"20190911_Kutatok_A_felszabadulo_foszfor_miatt_algasodott_el_a_Balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f12eed-cecb-435e-a39d-9dc0213862e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Kutatok_A_felszabadulo_foszfor_miatt_algasodott_el_a_Balaton","timestamp":"2019. szeptember. 11. 07:34","title":"Kutatók: A felszabaduló foszfor miatt algásodott el a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a8ef6e-b999-40a7-99a5-8c05c3bd0fe5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A feltölthető ajándékkártyák sokkal több hasznot hoznak a cégnek, mint arra számítani lehetett. ","shortLead":"A feltölthető ajándékkártyák sokkal több hasznot hoznak a cégnek, mint arra számítani lehetett. ","id":"20190911_Akkorat_huzott_a_Starbucks_hogy_leesett_az_elemzo_alla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4a8ef6e-b999-40a7-99a5-8c05c3bd0fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2445340-90da-400f-839e-2ca37d08d788","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Akkorat_huzott_a_Starbucks_hogy_leesett_az_elemzo_alla","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:46","title":"Akkorát húzott a Starbucks, hogy leesett az elemző álla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a","c_author":"Lőrinc László","category":"elet","description":"Egy középszintű nyelvvizsga és egy emelt szintű szakirányú érettségi mostantól bemeneti követelmény a felsőoktatásba. Ám mindez egy sor kérdést vet fel a pontszámításban, az információk pedig ellentmondásosak. Mindez néhány hónappal a felvételi előtt!","shortLead":"Egy középszintű nyelvvizsga és egy emelt szintű szakirányú érettségi mostantól bemeneti követelmény a felsőoktatásba...","id":"20190909_Diakok_ezrei_tanacstalanok_nem_tudni_hogy_fogjak_szamitani_a_pontjaikat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6d6c6d-b81e-4082-9f8b-da84acc395c8","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Diakok_ezrei_tanacstalanok_nem_tudni_hogy_fogjak_szamitani_a_pontjaikat","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:36","title":"Diákok ezrei tanácstalanok: nem tudni, hogy fogják számítani a felvételi pontjaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40296d6f-2b33-4af9-8fa7-076b47eb9c94","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán- és Fidesz-ellenes szavazást, valamint a budapesti mindennapok nehézségeire rávilágító voksolást csinálna a főpolgármester-választásból Karácsony Gergely. Egy keddi háttérbeszélgetésen elmondta, szerinte Tarlós azért nem kampányol, mert nem tud, Puzsér és Berki pedig tőle nem vesz el szavazatot.","shortLead":"Orbán- és Fidesz-ellenes szavazást, valamint a budapesti mindennapok nehézségeire rávilágító voksolást csinálna...","id":"20190910_Karacsony_Tarlos_Puzser_Berki_Budapest_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40296d6f-2b33-4af9-8fa7-076b47eb9c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a677312-f3d5-4353-860b-9b77bd43be21","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Karacsony_Tarlos_Puzser_Berki_Budapest_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:17","title":"Karácsony optimista forgatókönyve szerint is csak egyfős többsége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65faca13-1a19-48c0-b808-c1c1add4134c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden bejelentette új telefonjait az Apple. Szokás szerint háromféle új iPhone érkezik, a magyar árak pedig – szintén szokás szerint – meglehetősen borsosak lesznek, de azért került jó hír is az árkosárba.","shortLead":"Kedden bejelentette új telefonjait az Apple. Szokás szerint háromféle új iPhone érkezik, a magyar árak pedig – szintén...","id":"20190910_apple_iphone_11_pro_max_vasarlas_magyar_ar_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65faca13-1a19-48c0-b808-c1c1add4134c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26c1aa3-8b7b-4dbc-bd0c-216363a22f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_apple_iphone_11_pro_max_vasarlas_magyar_ar_forint","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:59","title":"Máris mutatjuk új iPhone-ok magyar árait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szociális Fórum cselekvésre szólította fel a kormányt.","shortLead":"A Magyar Szociális Fórum cselekvésre szólította fel a kormányt.","id":"20190909_kihules_fagyhalal_magyar_szocialis_forum_halaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"accce991-5706-4bf7-8807-dd654c3e49ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_kihules_fagyhalal_magyar_szocialis_forum_halaleset","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:41","title":"Messze még a tél, de már két életet követelt a kihűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f12d41-819f-464e-b424-8b18551336b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sofőr ép bőrrel megúszta a találkozást.","shortLead":"A sofőr ép bőrrel megúszta a találkozást.","id":"20190910_elefant_felboritott_furgon_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40f12d41-819f-464e-b424-8b18551336b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c47386-6531-4359-b540-c87c939a8420","keywords":null,"link":"/elet/20190910_elefant_felboritott_furgon_india","timestamp":"2019. szeptember. 10. 18:39","title":"Ilyen könnyedén borít fel egy furgont egy morcos elefánt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1617ca-d08f-4a43-b08a-6c26348db37a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem tudni, hogy került a német kisvárosba a Dél-Amerikában őshonos kígyó.","shortLead":"Nem tudni, hogy került a német kisvárosba a Dél-Amerikában őshonos kígyó.","id":"20190909_Oriaskigyo_utan_ment_a_hajtovadaszat_egy_nemet_kisvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b1617ca-d08f-4a43-b08a-6c26348db37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b0e41a-688e-4cfc-8128-69c40df7128d","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Oriaskigyo_utan_ment_a_hajtovadaszat_egy_nemet_kisvarosban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:51","title":"Óriáskígyót üldöztek egy német kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]