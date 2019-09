Az alpesi országban már 90 ezren kipróbálták a rendszert, amelyet jövőre vezetnek be a tömegközlekedésben. Olyan alkalmazásról van szó, amely kiszámolja, mennyibe is került az utazás a villamoson vagy az autóbuszon, és ez alapján vonja le a számláról az összeget. A CH direkt szolgáltató gondol azokra is, akiknek nincs okostelefonjuk, vagy nem szívesen használják azt másra, mint beszélgetésre. Ők továbbra is használhatják a tömegközlekedést előre megváltott papírjegyekkel vagy -bérletekkel, illetve adott esetben fizethetnek készpénzzel is.

Spontán utazás – a svájci közszolgálati cég reklámkampánya így nevezi ezt az utazási formát, hiszen az utas maga dönt arról, meddig utazik. Silvia Kandera a londoni Daily Mailnek azt mondta:

hároméves kísérletezés után jövőre már bevezethetjük az új rendszert Svájcban. Ezzel is megmutatjuk, hogy a tömegközlekedés mennyire alkalmazkodik a modern informatikához.

De mi történik akkor, ha valaki potyázik, vagy egyszerűen csak megfeledkezik a fizetésről? Az alkalmazások úgy működnek, hogy felszálláskor meg kell adni az okostelefonnak a megálló nevét, majd pedig a leszálláskor ugyancsak jelezni kell ezt. Az alkalmazás azután automatikusan kiszámolja a távolságot és levonja a pénzt a számláról. Ha valaki a leszálláskor netán elfeledkezne a fizetésről, akkor az alkalmazás diszkréten, de határozottan figyelmezteti erre. Később lehet fizetni a megállóban, a lényeg, hogy az utas jelezze, utazása a tömegközlekedési eszközön véget ért.

Ez persze csak a feledékeny embereknél működik, a potyázókat itt is csak az ellenőrök kaphatják el. Svájcban egyébként a potyautas olyannyira ritka, hogy a szolgáltató társaság joggal bízhat abban, jövőre, amikor az alpesi állam a világon elsőként bevezeti, hogy csak leszálláskor kelljen fizetni a tömegközlekedésben, nem roppan bele anyagilag.