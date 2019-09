Valami nagyon furcsa történik az autógyártásban Magyarországon és világszerte is. Sorra érkeznek a hírek arról, hogy válságot várnak az iparág szereplői, eközben a környékünkön új gyárak nyílnak, és az újonnan forgalomba állt autók száma is nő. Mi történik?

Leépít és gyárakat zár be a Continental, ugyanis 1,1 milliárd eurót kell megspórolni a következő három évben, akkora lassulást várnak az autóiparban világszerte. Ha pedig túljutottak ezen a megszorításon, akkor 2023 után évente 500 millió eurós költségcsökkentési programmal folytatják. Mindezt öt nappal az után jelentették be, hogy a német Manager Magazin megírta: a BMW költséghatékonysági projektbe kezd. Hogy pontosan mit takar ez a diplomatikus megfogalmazás, azt majd csak decemberben jelentik be, mindenesetre a lap szerint 12 milliárd eurót próbálnak megtakarítani valahogyan, például hatezer ember leépítésével. De krízisre készülnek az autóipari beszállítóknál is, a német Schaeffler egy üzemében például rövidített munkaidőt vezettek be, amikor már nem tudtak több dolgozót szabadságra küldeni.

Abban nincs igazán vita a téma szakértői között, hogy az autóiparban baj van, a kérdés inkább csak az, hogy mekkora. Egyelőre úgy tűnik, mindenki azon dolgozik, hogy ne lehessen olyasmi krízis, mint ami tíz évvel ezelőtt volt, de ehhez súlyos megszorításokra lesz szükség.

Európában leginkább a német autóipar helyzete miatt aggódhatunk. A Daimler tavaly nyár óta négy profitfigyelmeztetést adott ki, a BMW pedig kettőt. A német gazdasággal baj van (a Bundesbank szerint idén csak 0,6 százalékkal nőhet a GDP, és az sem kizárt, hogy nemsokára már egymás után két olyan negyedév is lesz, amikor csökken a gazdaság teljesítménye), és az autóipar különösen veszélyeztetett.

Néha pedig kiderül, hogy a legpesszimistább előrejelzéseknél is rosszabb a valóság. Az eddigi mélypontot az jelentette, amikor a német statisztikai hivatal kiadta a hírt, hogy a várt 1,1 százalékos mínusz helyett 5,6 százalékkal estek a gyáripari megrendelések – ez nemcsak az autógyárakat és a beszállítóikat jelenti, de nagyrészt ezeken a cégeken múlik, milyen a gyáripar teljesítménye. A ritka nagy visszaesés oka elsősorban az, hogy sokkal kevesebb külföldi megrendelés érkezett.

De mi a visszaesés oka? Az erről nyilatkozó szakértők négy fő problémát nevesítenek:

az elektromos autók motorjai egyszerűbb felépítésűek, a tervezéshez és a gyártáshoz is kevesebb emberre van szükség,

egyre több elemzés állítja, hogy az autómegosztás terjedése miatt nemsokára kevesebb autót fognak vásárolni,

az ipari robotok mind több ponton tudják helyettesíteni az embereket,

a Brexit-káosz miatt folyamatos a bizonytalanság.

Első ránézésre meglepő lehet, de a dízelbotrányt nem szokták az okok között említeni. Az elemzések szerint ezen nagyjából túltette magát mostanra a piac – igaz, az épp ennek a hétnek a híre, hogy a Daimlert 870 milló euróra büntették, a Volkswagen két vezetője ellen pedig vádat emeltek.

Annál több problémát okozhat még az Egyesült Államok, még ha ezt egy időre el is napolták. Donald Trump még májusban 180 napos haladékot adott a külföldről érkező jármű- és alkatrészimport védővámjainak bevezetésére. Addig is, amíg le nem jár ez a határidő, próbálják meggyőzni az amerikai elnököt, hogy az újraválasztásra készülve nem volna a legjobb ötlet drágábbá tenni az európai és japán autókat, bárhogyan is próbálná ezzel támogatni a hazai gyárakat. Ha büntetővámokat vetnének ki az autóimportra, az főleg Németországot sújtaná, de az olasz, a brit és a svéd gazdaság is megszenvedné ezt.

Megállhat a válság a határon?

Erre a kérdésre a válasz egyértelmű: természetesen nem. Már-már közhelyes megállapítás, hogy az autóiparunk teljesítménye nagyrészt attól függ, mi történik a német cégeknél. És hogy a teljes magyar ipar mennyire rá van szorulva az autógyártásra, látványosan megmutatkozik mindig, amikor az autógyárakban leáll a munka. Idén júliusban például 28 havi csúcsra ugrott a magyar ipar növekedési adata, egész egyszerűen azért, mert idén máskor voltak a nyári szabadságok, mint tavaly.

Mégis, egyelőre a magyar autóiparban nincs krízis. Palkovics László a héten jelentette be, hogy a BMW megvásárolta a leendő gyára helyét Debrecenben, jövő tavasszal indulhat az építkezés, az Audinál még a nyáron közölték, hogy bővítésre készülnek Győrben, és az is kiderült, hogy a svájci Fox Automotive Komáromban tervez új gyárat építeni.

Annak, hogy itt még nem nagy a baj, két fő oka van. Az egyik az, hogy az új technológiákba próbálnak beruházni: a Fox Automotive elektromos autókat gyártana Komáromban, az Audi az e-motorok gyártásának bővítésén dolgozik, és eközben egyre több cég lát fantáziát a magyarországi akkumulátorgyártásban, több tízmilliárdos beruházások érkeznek. A másik okot már jól ismerjük az elmúlt évtizedekből: Nyugat-Európához képest még mindig olcsó az itteni munkaerő.

A környezetvédők miatt veszik az új autókat?

Az újautó-eladási statisztikákra ránézve az látszik: egészen más a helyzet Magyarországon, mint az EU legtöbb országában. Idén január és augusztus között 10,1 százalékkal nőtt a forgalomba állított új autók száma nálunk, aminél nagyobb növekedést egyedül Litvániában mértek. Az EU egészében eközben 3,2 százalékos volt a visszaesés, a nagy országokban Németország kivételével mindenhol csökkenést mért az Európai Autógyártók Szövetsége.

Annak, hogy az első nyolc hónapban ekkora volt a növekedés, nem a gazdaság fellendülése volt az egyetlen oka, és még csak nem is az államilag támogatott autóvásárlás: a szeptembertől életbe lépő új szabványoknak nem megfelelő autókat gyorsan el kellett még adni. A szakértők ehhez hasonló hatást várnak attól is, hogy 2020. január 1-jétől új szén-dioxid-előírás lép életbe. Egész pontosan jövőre már az eladásra kínált autók 95 százalékánál le kell vinni kilométerenként 120,5-ről 95 grammra a szén-dioxid-kibocsátást, 2021-től pedig minden autónál ez lesz a maximum.

