Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jó eséllyel a világtörténelem legrövidebb közleményét bocsátotta ki magából a Demokratikus Koalíció.","shortLead":"Jó eséllyel a világtörténelem legrövidebb közleményét bocsátotta ki magából a Demokratikus Koalíció.","id":"20190927_A_DK_kimaxolta_a_minimalista_politikai_kommunikaciot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92872c0c-071c-4fba-8a32-12c8dac6c183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_A_DK_kimaxolta_a_minimalista_politikai_kommunikaciot","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:52","title":"A DK kimaxolta a minimalista politikai kommunikációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc743ba-3723-4a6e-989a-b09e0ecdabcb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A galéria művészköréhez tartozó, pályájukat kitartó következetességgel építő művészek állítanak ki a születésnapi tárlaton.","shortLead":"A galéria művészköréhez tartozó, pályájukat kitartó következetességgel építő művészek állítanak ki a születésnapi...","id":"201939_tarlat__szuletesnap_g20","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbc743ba-3723-4a6e-989a-b09e0ecdabcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ee3fdc-ffa2-4388-8d9b-b41f89fd78f1","keywords":null,"link":"/360/201939_tarlat__szuletesnap_g20","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:30","title":"#g20 – 7x4 nem akármilyen képpel ünnepel a Godot Galéria ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A jogi szakbizottság összeférhetetlenség miatt nem támogatja, hogy kedden meghallgassák a magyar biztosjelöltet. Hasonlóan járt Trócsányi László román kollégája is. A labda most Ursula von der Leyen térfelén pattog, neki kell eldöntenie, hogy új jelöltet kér-e a magyar kormánytól. ","shortLead":"A jogi szakbizottság összeférhetetlenség miatt nem támogatja, hogy kedden meghallgassák a magyar biztosjelöltet...","id":"20190926_Trocsanyi_Laszlo_Europai_Parlament_meghallgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a26e2e-7189-4b2c-9803-d91bdfcd14d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Trocsanyi_Laszlo_Europai_Parlament_meghallgatas","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:20","title":"Trócsányi László bukásra áll az Európai Parlamenti meghallgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új lap címe mindent elmond. ","shortLead":"Az új lap címe mindent elmond. ","id":"20190926_Tarlos_cimmel_uj_ujsag_jelent_meg_a_piacon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ae725-4108-4425-9060-ceaa1ea3bf99","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Tarlos_cimmel_uj_ujsag_jelent_meg_a_piacon","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:36","title":"„Tarlós” címmel új újság jelent meg a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8f408a-228f-4468-8b88-98c6509e06da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóvá teszi a Japan Airline, melyik széken ül csecsemő, így aki nagyon nem bírja, az érintett helyektől távolra ülhet, hogy elkerülje a túl hangos gyereksírást.\r

\r

","shortLead":"Láthatóvá teszi a Japan Airline, melyik széken ül csecsemő, így aki nagyon nem bírja, az érintett helyektől távolra...","id":"20190927_Egy_japan_legitarsasag_segit_elkerulni_minden_utazo_remalmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad8f408a-228f-4468-8b88-98c6509e06da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d972e-310f-407f-8aba-159bf50d6fb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Egy_japan_legitarsasag_segit_elkerulni_minden_utazo_remalmat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 19:52","title":"Egy japán légitársaság segít elkerülni minden utazó rémálmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beatrix hercegnő férjhez megy. ","shortLead":"Beatrix hercegnő férjhez megy. ","id":"20190926_Ujabb_kiralyi_eskuvore_keszulhetnek_a_britek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895472ff-ecf4-4a52-9c3f-8b957dfe5da8","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Ujabb_kiralyi_eskuvore_keszulhetnek_a_britek","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:42","title":"Újabb királyi esküvőre készülhetnek a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hosszú kihagyás után adott rádióinterjút a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. Trócsányi Lászlót ki akarják lőni, azt is elmondta, miért. A baloldalt pedig focis hasonlattal középpályáshoz hasonlította. „Harcolni kell, egyre erősebbek vagyunk” – mondta.","shortLead":"Hosszú kihagyás után adott rádióinterjút a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. Trócsányi Lászlót ki...","id":"20190927_Orban_Viktor_Karacsonyrol_Lassan_megsajnalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1f2c51-5763-480b-a3d1-ea0fa38e27f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Orban_Viktor_Karacsonyrol_Lassan_megsajnalom","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:59","title":"Orbán Viktor Karácsonyról: Lassan megsajnálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6551f2a7-c14f-457f-b778-6ad3c0088c9d","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Új eljárással készült termékkel akarja meghódítani a pezsgő szerelmeseit egy szlovén pincészet.","shortLead":"Új eljárással készült termékkel akarja meghódítani a pezsgő szerelmeseit egy szlovén pincészet.","id":"20190927_A_legjobb_dolgok_sotetben_tortennek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6551f2a7-c14f-457f-b778-6ad3c0088c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078c9a25-9e01-4327-95ff-d43835cff0c1","keywords":null,"link":"/elet/20190927_A_legjobb_dolgok_sotetben_tortennek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:09","title":"A legjobb dolgok sötétben történnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]