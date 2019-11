Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem érdemes otthon hagyni az esernyőt hétfőn reggel.","shortLead":"Nem érdemes otthon hagyni az esernyőt hétfőn reggel.","id":"20191118_Esovel_indul_a_het_de_fazni_nem_fogunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4066ebc-fd62-4874-879c-579a9892d4bf","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Esovel_indul_a_het_de_fazni_nem_fogunk","timestamp":"2019. november. 18. 06:03","title":"Esővel indul a hét, de fázni nem fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12cb60e-3a9f-41fd-92b9-68d5401e09ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. Iván tavaly szabadult feltételesen a 13 éves börtönbüntetéséből, a múlt héten viszont kerítés gyanúja miatt a rendőrök előállították. Ha jogerősen elítélik, akkor le kell ülnie a maradék 4,5 évet is.","shortLead":"Sz. Iván tavaly szabadult feltételesen a 13 éves börtönbüntetéséből, a múlt héten viszont kerítés gyanúja miatt...","id":"20191118_A_Cozmagyilkossag_egyik_resztvevojet_vihettek_be_kerites_miatt_a_rendorok_Enyingrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b12cb60e-3a9f-41fd-92b9-68d5401e09ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a24d5b-d935-4c40-a10d-a2d356c66fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_A_Cozmagyilkossag_egyik_resztvevojet_vihettek_be_kerites_miatt_a_rendorok_Enyingrol","timestamp":"2019. november. 18. 11:07","title":"A Cozma-gyilkosság egyik résztvevőjét kaphatták el prostituált futtatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép új funkciójának köszönhetően külföldön sem jövünk majd zavarba, ha útbaigazítást kell kérnünk.","shortLead":"A Google Térkép új funkciójának köszönhetően külföldön sem jövünk majd zavarba, ha útbaigazítást kell kérnünk.","id":"20191118_google_maps_google_terkep_kiejtes_idegen_nyelv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07eb6c1-06ca-44e5-9664-52779c5b11ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_google_maps_google_terkep_kiejtes_idegen_nyelv","timestamp":"2019. november. 18. 09:03","title":"Nagy segítség lesz a Google Maps új funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hongkongi rendőrség hétfőn bejelentette, hogy éles lőszer bevetését fontolgatja, miután a kormányellenes tüntetők is \"halálos fegyvert\" használtak vele szemben.","shortLead":"A hongkongi rendőrség hétfőn bejelentette, hogy éles lőszer bevetését fontolgatja, miután a kormányellenes tüntetők is...","id":"20191118_Tuzparancsot_kaphatnak_a_rendorok_Hongkongban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09de4961-0783-4a1c-8519-f630e559d434","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Tuzparancsot_kaphatnak_a_rendorok_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 18. 07:01","title":"Tűzparancsot kaphatnak a rendőrök Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b58bd7-97a2-4c33-ba21-8272cf22d5f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 27. Camerimage Nemzetközi Operatőrfesztivál díját kapta meg a magyar alkotó az Eufória című sorozat első epizódjának fényképezéséért. ","shortLead":"A 27. Camerimage Nemzetközi Operatőrfesztivál díját kapta meg a magyar alkotó az Eufória című sorozat első epizódjának...","id":"20191118_Nemzetkozi_dijat_kapott_Rev_Marcell_az_Euforiaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08b58bd7-97a2-4c33-ba21-8272cf22d5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90547313-7e39-4199-b37b-4bdf185cf9a5","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Nemzetkozi_dijat_kapott_Rev_Marcell_az_Euforiaert","timestamp":"2019. november. 18. 11:10","title":"Nemzetközi díjat kapott Rév Marcell az Eufóriáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senki nem sérült meg.","shortLead":"Senki nem sérült meg.","id":"20191119_Kisiklott_egy_Budapestre_tarto_vonat_mozdonya_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8577138-e1cf-4868-ac3d-ac98ea48b9bd","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_Kisiklott_egy_Budapestre_tarto_vonat_mozdonya_Romaniaban","timestamp":"2019. november. 19. 16:52","title":"Kisiklott egy Budapestre tartó vonat mozdonya Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz néhány törvényjavaslattal megmutatta, mit enged meg az ellenzéknek: képviselői szép csendben szavazzanak, úgysem tehetnek semmit a kétharmad ellen, Budapesten és a nagyvárosokban pedig boldoguljanak ahogy tudnak, a kormány segítségére ne számítsanak.","shortLead":"A Fidesz néhány törvényjavaslattal megmutatta, mit enged meg az ellenzéknek: képviselői szép csendben szavazzanak...","id":"20191118_Orban_a_vereseg_utan_megkezdte_a_bosszuallo_jogalkotas_korat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cef59a8-edf8-4499-b471-9a1f05d9563d","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Orban_a_vereseg_utan_megkezdte_a_bosszuallo_jogalkotas_korat","timestamp":"2019. november. 18. 06:30","title":"Orbán magához tért: elkezdődött a bosszúálló jogalkotás korszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brüsszelben jelentette be a cég az átfogó hulladékcsökkentési programjának elindítását. Ennek keretében próbálják majd kiváltani a műanyag csomagolóanyagokat Európa-szerte. ","shortLead":"Brüsszelben jelentette be a cég az átfogó hulladékcsökkentési programjának elindítását. Ennek keretében próbálják majd...","id":"20191118_A_McDonalds_is_eszbe_kapott_igyekeznek_megszabadulni_a_muanyagtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed086c-e97c-40bf-924c-b36561faf3c4","keywords":null,"link":"/elet/20191118_A_McDonalds_is_eszbe_kapott_igyekeznek_megszabadulni_a_muanyagtol","timestamp":"2019. november. 18. 12:01","title":"A McDonald's is észbe kapott: próbál megszabadulni a műanyagtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]