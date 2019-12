Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság elnöke 1,5 helyett 3,8 millió forintot fog keresni, de jól jár a Gazdasági Versenyhivatal vezetője is.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elnöke 1,5 helyett 3,8 millió forintot fog keresni, de jól jár a Gazdasági Versenyhivatal vezetője...","id":"20191203_fizetesemeles_kormanytol_fuggetlen_alkotmanyos_intezmenyek_vezetoi_januar1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd4e6fa-af7a-46ce-8ba8-4bec27157b9e","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_fizetesemeles_kormanytol_fuggetlen_alkotmanyos_intezmenyek_vezetoi_januar1","timestamp":"2019. december. 03. 09:49","title":"Két-háromszoros fizetésemelést kaphatnak az állami csúcsvezetők januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét fényárban úszik a Fehér Ház, miután a first lady bemutatta az idei karácsonyi dekorációt. Angyalibbra fogta a megjelenést, de ezúttal a képeken többet látjuk a hátát, mint az arcát. ","shortLead":"Ismét fényárban úszik a Fehér Ház, miután a first lady bemutatta az idei karácsonyi dekorációt. Angyalibbra fogta...","id":"20191203_Melania_Trump_lecserelte_az_agressziv_vervoros_fenyoket_a_Feher_Hazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d18a29c-b90d-4445-ac59-72e766b5bfaa","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Melania_Trump_lecserelte_az_agressziv_vervoros_fenyoket_a_Feher_Hazban","timestamp":"2019. december. 03. 12:35","title":"Melania Trump lecserélte az agresszív vérvörös fenyőket a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32488fa0-6c7d-4546-8b70-6f2a5cbbd4e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy dugulás miatt szennyvíz patakzott a Tetves-rétnél napokon át. Állítólag rossz helyre ment az első bejelentés.","shortLead":"Egy dugulás miatt szennyvíz patakzott a Tetves-rétnél napokon át. Állítólag rossz helyre ment az első bejelentés.","id":"20191203_Napokig_omlott_a_szennyviz_a_Matraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32488fa0-6c7d-4546-8b70-6f2a5cbbd4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b8e208-62b8-4456-b3c5-6de81842725d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_Napokig_omlott_a_szennyviz_a_Matraban","timestamp":"2019. december. 03. 18:25","title":"Napokig ömlött a szennyvíz a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e40c666-1377-416f-ab43-2bca8fec0be0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két és fél évre börtönbe küldtek egy férfit, aki igazán kreatív módon próbált kitörni az adósságspirálból.","shortLead":"Két és fél évre börtönbe küldtek egy férfit, aki igazán kreatív módon próbált kitörni az adósságspirálból.","id":"20191203_jeghideg_gyumolcsleves_szabadalom_csalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e40c666-1377-416f-ab43-2bca8fec0be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936e550e-7e80-401b-af2a-280e9bb4c926","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_jeghideg_gyumolcsleves_szabadalom_csalo","timestamp":"2019. december. 03. 09:15","title":"Jéghideg gyümölcsleves szabadalmára kapott milliókat egy csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emanuel Macron egy konkrétumokat nem tartalmazó, de nehezen félreérthető megjegyzéssel üzent a kínai Huaweinek.","shortLead":"Emanuel Macron egy konkrétumokat nem tartalmazó, de nehezen félreérthető megjegyzéssel üzent a kínai Huaweinek.","id":"20191202_emanuel_macron_franciaorszag_huawei_5g_halozat_epitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59170e88-5a52-47c9-a016-660bae7229e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_emanuel_macron_franciaorszag_huawei_5g_halozat_epitese","timestamp":"2019. december. 02. 17:33","title":"Franciaország semmi rosszat nem lát abban, ha a Huawei építi az 5G-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Google két alapítója, Larry Page és Sergey Brin közös levélben jelentették be, hogy távoznak a Google-birodalom különféle vállalatait összefogó Alphabet éléről.","shortLead":"A Google két alapítója, Larry Page és Sergey Brin közös levélben jelentették be, hogy távoznak a Google-birodalom...","id":"20191203_google_tarsalapito_larry_page_visszavonulas_alphabet_sundar_pichai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80964813-a732-439c-87f3-83618891b4a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_google_tarsalapito_larry_page_visszavonulas_alphabet_sundar_pichai","timestamp":"2019. december. 03. 23:09","title":"21 év után visszavonul a Google-birodalom éléről a két alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970686e7-2357-4a95-af9a-db05afe5851b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tudományos kutatások irodalmi áthallással. ","shortLead":"Tudományos kutatások irodalmi áthallással. ","id":"201948_evszazados_diagnozis_szovegtenyesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970686e7-2357-4a95-af9a-db05afe5851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c2e18c-0e68-49d7-bea6-b84eabe33347","keywords":null,"link":"/360/201948_evszazados_diagnozis_szovegtenyesztes","timestamp":"2019. december. 02. 16:00","title":"Halálos betegség lehet a vámpírsztorik valóságos alapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcc4db0-ccd2-4199-be71-6d9ea77b4d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi médiaszervezetek vizsgálták a magyar sajtószabadságot és a média helyzetét. Arra jutottak: fizikai erőszaktól nem kell tartaniuk az újságíróknak, de így is világos a kormány célja, el kell némítani a kritikus sajtót.","shortLead":"Nemzetközi médiaszervezetek vizsgálták a magyar sajtószabadságot és a média helyzetét. Arra jutottak: fizikai...","id":"20191203_Igy_vereztetnek_ki_a_szabad_magyar_sajtot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffcc4db0-ccd2-4199-be71-6d9ea77b4d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64261133-1a8b-40ce-b8bb-da88904cbc3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Igy_vereztetnek_ki_a_szabad_magyar_sajtot","timestamp":"2019. december. 03. 07:17","title":"Így véreztetnék ki a szabad magyar sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]