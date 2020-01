A NAV 443 millió forintnál is többet követel a furcsa nevű cégtől.

Érdekes nevű cégre bukkant a G7 gazdasági szakportál a jelentős összegű adóhiánnyal érintett adózók tavaly őszi listáján. A NAV által közzétett rangsor 25. helyén ugyanis a Mészáros & Felcut Kft. szerepel, így, a Felcsútból kihagyott „s” nélkül.

A céghez azonban semmi köze Mészáros Lőrincnek, nem is Felcsúton, hanem a 80 kilométerre lévő Gyömrőn alapították, 2017 tavaszán. A vállalat főtevékenysége a vegyes termékkörű nagykereskedelem, de papíron elég sok dologgal foglalkoznak, közúti gépjármű adásvételével, illetve mezőgazdasági termékek, építési anyagok, bútorok, háztartási áruk, de még hajó és repülőgép nagykereskedelmével is. A G7 hozzáteszi, hiába lenne kötelező, a cég eddig egyetlen évben sem számolt be a tevékenységéről, és úgy tűnik, adóbevallást sem adott le.

A Mészáros & Felcut Kft. 156 millió 257 ezer forintnyi adófizetési kötelezettségről felejtett el számot adni, de a NAV ennél jóval többet keres rajtuk, mindenféle bírsággal együtt a be nem vallott adón felül további 288 milliót, vagyis összesen több mint 443 millió forintot akarnak behajtani.

A cégről a szakportál megjegyzi, az nem ugyanannak a kezében van, aki létrehozta, ugyanis hiába a viszonylag friss alapítás, már tulajdonosváltáson is átesett a Mészáros & Felcut Kft. Az alapító ráadásul már hét hónappal a cég bejegyzése után eladta a teljes részesedését.

A G7 megjegyzi, a lista, ahol szerepel a furcsa nevű cég, már nem elérhető, hétfő óta ugyanis a NAV közzétette az új, tavalyi utolsó negyedéves dokumentumot, amivel párhuzamosan az előzőt mindig eltávolítják a honlapjukról. A társaság táblázatból való eltűnése azonban nem azt jelenti, hogy megfizették volna az adót.

A NAV azt közölte a lappal, hogy a „listára akkor kerül fel egy adózó, ha az előző negyedév során a NAV a véglegessé vált határozatban természetes személyek esetében tízmillió forintot, más adózók esetében százmillió forintot meghaladó összegű adóhiányt állapított meg az adózó terhére, feltéve, hogy az erről szóló határozatban előírt fizetési kötelezettségnek az adózó a határozatban megállapított határidőben nem tett eleget”. Vagyis a lista dinamikus, mindig azok szerepelnek rajta, akiknél az előző negyedévben állapítottak meg adóhiányt.

A portál arról is ír, hogy a Mészáros & Felcut Kft.-n valószínűleg nem fogják tudni behajtani a követelést, mivel a céget a bíróság hivatalosan – épp a NAV kérésére – már azelőtt megszűntnek nyilvánította, és megindította ellene a kényszertörlési eljárást, hogy a vállalat felkerült volna a listára. Az adóhatóság ugyanis arról tájékoztatta a cégbíróságot, hogy a vállalat adószámát megszüntették, ilyenkor pedig ez a bevett bírósági gyakorlat.

A G7 kereste a Mészáros & Felcut Kft. alapítóját és jelenlegi tulajdonosát is, de választ nem kaptak. Megkeresték Mészáros Lőrinc csoportját is, arra volt kíváncsi a lap többek között, tudtak-e a fenti cégről, de onnan sem érkezett válasz.