[{"available":true,"c_guid":"cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az Idea Alapítvány 13-15 éveseket tanító tanárok számára készített egy online tanfolyamot, amelynek célja a koronavírussal kapcsolatos álhírek felismeréséhez szükséges készségek fejlesztése.","shortLead":"Az Idea Alapítvány 13-15 éveseket tanító tanárok számára készített egy online tanfolyamot, amelynek célja...","id":"20200324_On_nem_dol_be_a_koronavirusos_alhireknek_Es_a_gyereke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea0c227-eebc-419e-bf83-7e498e393e2d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200324_On_nem_dol_be_a_koronavirusos_alhireknek_Es_a_gyereke","timestamp":"2020. március. 24. 10:44","title":"Ön nem dől be a koronavírusos álhíreknek? És a gyereke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a385a3-07d7-482d-8a3e-4ed8a9ecd15c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A luxusmárkák anyavállalata már megkapta a hatósági engedélyeket.\r

","shortLead":"A luxusmárkák anyavállalata már megkapta a hatósági engedélyeket.\r

","id":"20200324_Egeszsegugyi_maszkot_gyart_a_Gucci_es_a_Saint_Laurent_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a385a3-07d7-482d-8a3e-4ed8a9ecd15c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf10fe1-f574-46e7-9f2f-e3a60e207747","keywords":null,"link":"/elet/20200324_Egeszsegugyi_maszkot_gyart_a_Gucci_es_a_Saint_Laurent_is","timestamp":"2020. március. 24. 21:03","title":"Egészségügyi maszkot gyárt a Gucci és a Saint Laurent is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5c77fd-c720-47c3-980f-b2d01b126887","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lehet ingázni a magyar–román határon is, bár a harminc kilométeres sávból kieső gazdaságokon ez nem biztos, hogy segít. Az agráriumban most a spárgán a sor, de aztán jön a szamóca, a paprika, a paradicsom is, amik hiányoznának a polcokról fél éven belül, ha most nem lenne, aki leszedje. A csomagolóanyag miatt is lehet gond, az olasz gyárak két hete leálltak.","shortLead":"Lehet ingázni a magyar–román határon is, bár a harminc kilométeres sávból kieső gazdaságokon ez nem biztos, hogy segít...","id":"20200325_Koronavirus_Szobalanyokat_es_diakokat_is_munkara_fognanak_a_foldeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f5c77fd-c720-47c3-980f-b2d01b126887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250f04db-0f26-489f-98e4-4bc329ef4d74","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_Koronavirus_Szobalanyokat_es_diakokat_is_munkara_fognanak_a_foldeken","timestamp":"2020. március. 25. 14:30","title":"Jöhetnek a vendégmunkások Romániából, de ez sem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú időn át maradhatott észrevétlen a Tekya nevű malware a Google Play áruház 56 alkalmazásában. Az appokban futó hirdetésekre kattintott – a felhasználók helyett.","shortLead":"Hosszú időn át maradhatott észrevétlen a Tekya nevű malware a Google Play áruház 56 alkalmazásában. Az appokban futó...","id":"20200324_google_play_aruhaz_hirdetesi_csalas_check_point","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734d66d9-b475-4c3f-89e4-b7f59c717f9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_google_play_aruhaz_hirdetesi_csalas_check_point","timestamp":"2020. március. 24. 16:13","title":"Vírusos alkalmazásokat találtak a Google Play áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két újabb orvos halt meg Franciaországban a koronavírus-fertőzésben, valamint egy idősotthon húsz lakója is életét vesztette.","shortLead":"Két újabb orvos halt meg Franciaországban a koronavírus-fertőzésben, valamint egy idősotthon húsz lakója is életét...","id":"20200323_Franciaorszagban_ujabb_orvosok_haltak_meg_a_jarvanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6844392d-f3a2-4eea-8587-319ee9071387","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Franciaorszagban_ujabb_orvosok_haltak_meg_a_jarvanyban","timestamp":"2020. március. 23. 21:46","title":"Franciaországban újabb orvosok haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283cc1ee-473d-4759-a0f7-740a9556af43","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Senki sem tudja, mit hoz a válság, a jegybank sem. Korlátlan összegben kedvezményes hitelt adnak a bankoknak és immár nem kell pénzt parkoltatniuk az MNB-nél – így a jegybank legalábbis aktuálisan leveszi a vállukról a hitelmoratórium terhét, lesz szabad forrásuk pörgetni a gazdaságot.","shortLead":"Senki sem tudja, mit hoz a válság, a jegybank sem. Korlátlan összegben kedvezményes hitelt adnak a bankoknak és immár...","id":"20200324_A_jegybank_is_szettette_a_kezet_a_valsag_kapujaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=283cc1ee-473d-4759-a0f7-740a9556af43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4452d023-a8fd-4776-b3a2-baec46c63338","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_A_jegybank_is_szettette_a_kezet_a_valsag_kapujaban","timestamp":"2020. március. 24. 17:20","title":"A jegybank korlátlan pénzt önt a gazdaságba, de megkéri az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd79372-128f-406b-9eb9-800f51a63bb1","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Nem a főváros fogja újranyitni a Dagályt, lehet, hogy a sportolók kapják. A fürdő sorsa bizonytalan, az illetékes állami cég nem egyeztet se az önkormányzatokkal, se a lakossággal.","shortLead":"Nem a főváros fogja újranyitni a Dagályt, lehet, hogy a sportolók kapják. A fürdő sorsa bizonytalan, az illetékes...","id":"202012__duna_arena__allamositas__nemzeti_sportkozpontok__apaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd79372-128f-406b-9eb9-800f51a63bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeef285-bb28-4610-a758-507c9953e457","keywords":null,"link":"/360/202012__duna_arena__allamositas__nemzeti_sportkozpontok__apaly","timestamp":"2020. március. 24. 07:00","title":"Izgulhatnak a budapestiek, fürödhetnek-e még valaha is a Dagályban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b71444-5526-4170-9259-ba15ca879db5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig Airbnb-n kiadott lakásokat is rázúdították az albérletpiacra, mivel turisták már nem jönnek.","shortLead":"Az eddig Airbnb-n kiadott lakásokat is rázúdították az albérletpiacra, mivel turisták már nem jönnek.","id":"20200324_budapest_alberletek_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07b71444-5526-4170-9259-ba15ca879db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b909654-be86-4b38-91e8-73b55895451b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_budapest_alberletek_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 09:20","title":"Olcsóbbak lettek a budapesti albérletek, amióta tart a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]