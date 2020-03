Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d95524b-74cf-4a37-97fc-d3e8f78cefbb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egykori szocialista pártpénztárnok, Puch László azonos nevű fia lett az ügyvezető a Kipinvest Kft.-ben.","shortLead":"Az egykori szocialista pártpénztárnok, Puch László azonos nevű fia lett az ügyvezető a Kipinvest Kft.-ben.","id":"202013_kipinvest_puch_fia_az_uzletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d95524b-74cf-4a37-97fc-d3e8f78cefbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4496c7ee-e166-4cd0-9348-6c864241eae9","keywords":null,"link":"/360/202013_kipinvest_puch_fia_az_uzletben","timestamp":"2020. március. 27. 12:00","title":"A Puch-cégbirodalom egyik gyémántja újra hasít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611185f3-3de8-47e4-9731-617c91021a35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két praktikus autó tűnik el a piacról.","shortLead":"Két praktikus autó tűnik el a piacról.","id":"20200327_A_Seat_Alhambrat_es_VW_Sharant_is_elsoprik_az_SUVk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=611185f3-3de8-47e4-9731-617c91021a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35839e05-3cb6-478f-abfb-022b41033205","keywords":null,"link":"/cegauto/20200327_A_Seat_Alhambrat_es_VW_Sharant_is_elsoprik_az_SUVk","timestamp":"2020. március. 27. 17:01","title":"A Seat Alhambrát és a VW Sharant is elsöprik az SUV-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1efb73-45b2-41c8-92eb-3bfc5e24fd9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feladatra olyan szakembereket keresnek, akiknek lehetőleg van katasztrófa orvostani végzettsége is. A gyógyításba nem szólnak bele, de lesz, amiben az ő szavuk dönt.","shortLead":"A feladatra olyan szakembereket keresnek, akiknek lehetőleg van katasztrófa orvostani végzettsége is. A gyógyításba nem...","id":"20200328_A_szakmai_vezetes_fele_kerulhetnek_a_korhazakban_vezenyelt_katonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c1efb73-45b2-41c8-92eb-3bfc5e24fd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0f2fab-9258-4cd3-b6b3-2c9b46962c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_A_szakmai_vezetes_fele_kerulhetnek_a_korhazakban_vezenyelt_katonak","timestamp":"2020. március. 28. 07:52","title":"A szakmai vezetés fölé kerülhetnek a kórházakban vezényelt katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt csúszó beruházásoknál egységes gyakorlatot sürgetnek a cégek, és a magyar–szerb határ ingázók előtti megnyitása is jól jönne a megrendült csongrádi cégeknek. A megyei iparkamarák gyűjtik a cégek víruskrízisben felgyűlt bajait.","shortLead":"A járvány miatt csúszó beruházásoknál egységes gyakorlatot sürgetnek a cégek, és a magyar–szerb határ ingázók előtti...","id":"20200327_Csongradi_vallalkozok_lobbiznak_hogy_nyissak_meg_hatart_a_szerbiai_ingazok_elott_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d3929b-aef6-4c50-bce9-fbb65088a913","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_Csongradi_vallalkozok_lobbiznak_hogy_nyissak_meg_hatart_a_szerbiai_ingazok_elott_is","timestamp":"2020. március. 27. 15:55","title":"Csongrádi vállalkozók lobbiznak, hogy nyissák meg határt a szerbiai ingázók előtt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset miatt lezárták az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát szombat reggel Ludas térségében - írta a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Baleset miatt lezárták az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát szombat reggel Ludas térségében - írta...","id":"20200328_Baleset_miatt_utzar_az_M3as_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd2c116-f488-4750-bd49-859c70efadae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200328_Baleset_miatt_utzar_az_M3as_autopalyan","timestamp":"2020. március. 28. 07:26","title":"Baleset miatt útzár az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36431a95-c559-4060-a93e-d5afa6727045","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A boltok eddigi, délután 3-ig korlátozott nyitva tartását vagy a tömegközlekedési járatok ritkítását egyaránt kontraproduktívnak tartja a bécsi DWH kutatócsoport, mely az osztrák kormánynak is tanácsot ad a statisztikusai és matematikusai által felállított modellek alapján. A HVG kérésére a magyar adatokat is átnézték.","shortLead":"A boltok eddigi, délután 3-ig korlátozott nyitva tartását vagy a tömegközlekedési járatok ritkítását egyaránt...","id":"20200327_Osztrak_szakerto_Magyarorszagon_viszonylag_magas_az_aldozatok_aranya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36431a95-c559-4060-a93e-d5afa6727045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a56e887-5374-44e9-bb40-410cc7ab669e","keywords":null,"link":"/360/20200327_Osztrak_szakerto_Magyarorszagon_viszonylag_magas_az_aldozatok_aranya","timestamp":"2020. március. 27. 18:00","title":"Osztrák szakértők: Magyarországon viszonylag magas az áldozatok aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55be9923-dd8e-4284-9ba6-016ca7fce007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További járatcsökkentésekre készül a fővárosi közlekedési vállalat, hamarosan jöhet a hétvégi, majd az ünnepi menetrend bevezetése.","shortLead":"További járatcsökkentésekre készül a fővárosi közlekedési vállalat, hamarosan jöhet a hétvégi, majd az ünnepi menetrend...","id":"20200326_bolla_tibor_bkv_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55be9923-dd8e-4284-9ba6-016ca7fce007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e57a65a-74a3-4498-9670-0ba558fe9d7d","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_bolla_tibor_bkv_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 18:24","title":"BKV-vezér: Amíg nincs kijárási tilalom, addig megyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus miatt szombattól már a Zugligeti Libegő is leállt. A BKK Facebook-oldalán a hír ihlette vers jelent meg. De még milyen!\r

\r

","shortLead":"A koronavírus miatt szombattól már a Zugligeti Libegő is leállt. A BKK Facebook-oldalán a hír ihlette vers jelent meg...","id":"20200328_Egy_ismeretlen_koltogeniusz_zsenialis_versben_bugja_el_a_leallitott_libego_banatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4b1845-64f0-44d7-b8fc-5b0898cf7781","keywords":null,"link":"/kultura/20200328_Egy_ismeretlen_koltogeniusz_zsenialis_versben_bugja_el_a_leallitott_libego_banatat","timestamp":"2020. március. 28. 10:59","title":"Egy ismeretlen költőgéniusz zseniális versben búgja el a leállított libegő bánatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]