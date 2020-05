Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd975d14-0b5c-48ab-9b69-692e126d253c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tervek szerint jövő ősszel láthatják a nézők. ","shortLead":"A tervek szerint jövő ősszel láthatják a nézők. ","id":"20200521_Tobb_mint_700_millio_forintos_tamogatast_kapott_elso_mozifilmjere_Deak_Kristof","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd975d14-0b5c-48ab-9b69-692e126d253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586fe67e-3097-4d7a-8785-b4d38473caf3","keywords":null,"link":"/kultura/20200521_Tobb_mint_700_millio_forintos_tamogatast_kapott_elso_mozifilmjere_Deak_Kristof","timestamp":"2020. május. 21. 10:28","title":"Több mint 700 millió forintos támogatást kapott első mozifilmjére Deák Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c225d75f-ad35-4726-83ff-54cb272efb06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tulajdonképpen eltűnt a szmog Nepál fővárosában.","shortLead":"Tulajdonképpen eltűnt a szmog Nepál fővárosában.","id":"20200521_Mount_Everest_Katmandu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c225d75f-ad35-4726-83ff-54cb272efb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85f5223-a749-43b0-b81c-606a733f99f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_Mount_Everest_Katmandu","timestamp":"2020. május. 21. 18:29","title":"Már el lehet látni a Mount Everestig Katmanduból, annyira kitisztult a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5713caa6-5b67-45c2-8c76-1c3ae9df45a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a jövőben megjeleníti majd a Térképen, hogy a keresés során listázott helyek milyen mértékben akadálymentesítettek.","shortLead":"A Google a jövőben megjeleníti majd a Térképen, hogy a keresés során listázott helyek milyen mértékben...","id":"20200522_google_terkep_mozgasserult_kerekes_szekes_akadalymentesitett_helyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5713caa6-5b67-45c2-8c76-1c3ae9df45a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8ad4c4-adfd-4126-8aba-33e884b3f259","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_google_terkep_mozgasserult_kerekes_szekes_akadalymentesitett_helyek","timestamp":"2020. május. 22. 09:37","title":"Nagyon fontos funkciót kapott a Google Térkép, megkönnyítheti a mozgássérültek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6886f067-ea66-49e7-a872-05327e936c0c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az egyik legismertebb Apple-elemző, Ming-Chi Kuo jelentése szerint elképzelhető, hogy az ősszel érkező iPhone 12 mellé már nem csomagolja be az eddig alapértelmezett kiegészítőként járó fülhallgatót a gyártó.","shortLead":"Az egyik legismertebb Apple-elemző, Ming-Chi Kuo jelentése szerint elképzelhető, hogy az ősszel érkező iPhone 12 mellé...","id":"20200520_apple_iphone_12_earpods_vezetekes_fulhallgato_nelkul_airpods","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6886f067-ea66-49e7-a872-05327e936c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07eabd9-c010-47f5-b56f-c5a238004116","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_apple_iphone_12_earpods_vezetekes_fulhallgato_nelkul_airpods","timestamp":"2020. május. 20. 21:03","title":"Kellemetlen meglepetés az iPhone mellé: az Apple kiveheti a fülhallgatót a csomagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az algák csaknem 2 négyzetkilométernyi területet festenek zöldre az Antarktiszon, ami azt jelenti, hogy nagyjából 500 tonna szén-dioxidot nyelnek el évente. A globális felmelegedés és a hó olvadása azonban őket is veszélyezteti.","shortLead":"Az algák csaknem 2 négyzetkilométernyi területet festenek zöldre az Antarktiszon, ami azt jelenti, hogy nagyjából 500...","id":"20200521_szendioxid_antarktisz_algaviragzas_klimavaltozas_globalisfelmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ffed9a-dc27-4b21-8ba4-f259b56f72b4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200521_szendioxid_antarktisz_algaviragzas_klimavaltozas_globalisfelmelegedes","timestamp":"2020. május. 21. 09:55","title":"Az űrből vizsgálták a szén-dioxidot is elnyelő antarktiszi algavirágzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac0b6e2-a8dd-4166-b9dc-089a646db6ce","c_author":"T. R.","category":"kkv","description":"A klub ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy egy NAV-vizsgálat okozta a vesztüket. Azt mondta, csodára lenne szükség a túléléshez. Egy kormányhatározat biztosítja a további működéshez szükséges forrást.","shortLead":"A klub ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy egy NAV-vizsgálat okozta a vesztüket. Azt mondta, csodára lenne szükség...","id":"20200522_300_milliot_ad_a_kormany_az_egri_vizilabda_megsegitesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac0b6e2-a8dd-4166-b9dc-089a646db6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caeedab2-9229-4624-992e-cad94adf7e7e","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_300_milliot_ad_a_kormany_az_egri_vizilabda_megsegitesre","timestamp":"2020. május. 22. 05:30","title":"300 milliót ad a kormány az egri vízilabda megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18e5059-3611-4627-b2a6-21001079c04f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kellemetlen pillanatokat okozott az Orbán-kormánynak két Facebook-felhasználó rendőri előállítása. Mégsem valószínű, hogy véletlen rendszerhibáról lenne szó: ahhoz nagyon is hatékonyan hallgattatja el a hatalom a kritikusait és fegyelmezi Zuckerberg birodalmát – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Kellemetlen pillanatokat okozott az Orbán-kormánynak két Facebook-felhasználó rendőri előállítása. Mégsem valószínű...","id":"20200520_remhirterjesztes_eljaras_varga_brusszel_koronavirus_jarvany_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18e5059-3611-4627-b2a6-21001079c04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cf364c-7958-46e9-8874-8b06e0e29dd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_remhirterjesztes_eljaras_varga_brusszel_koronavirus_jarvany_orban","timestamp":"2020. május. 20. 18:01","title":"A Facebookon osztotta meg kételyeit a koronavírustesztjéről, kopogtattak nála a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Képpé alakítja a kártékony programokat a Microsoft és az Intel. Szebbek ugyan nem lesznek, de így a mesterséges intelligencia könnyebben felismerheti az újabb kártevőket.","shortLead":"Képpé alakítja a kártékony programokat a Microsoft és az Intel. Szebbek ugyan nem lesznek, de így a mesterséges...","id":"202021_harc_akartekony_programok_ellen_kepesitett_hadosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95e47e6-4106-47ac-8302-b20f354e8fba","keywords":null,"link":"/360/202021_harc_akartekony_programok_ellen_kepesitett_hadosztaly","timestamp":"2020. május. 22. 15:30","title":"99%-os pontossággal szúrja ki a számítógépes vírusokat a Microsoft és az Intel új módszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]