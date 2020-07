2018 nyarán egy magánrepülőgép és egy luxusjacht híre járta be a magyar sajtót, a két exkluzív járművel a magyar kormányzat és holdudvara utazott leginkább. Az Átlátszó fotózta le, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az osztrák lajstromszámú magánrepülőgéppel érkezett haza Budapestre a Videoton bulgáriai meccse után. Ugyanez a gép később Mészáros Lőrinc lányát, és a ZTE tulajdonosát hozta Ferihegyre. Szintén az oknyomozó portálhoz köthető az a drónvideó, ami az Adrián hajókázó luxujachtról készült, és amelyen Mészáros üzlettársa, Szíjj László, valamint egy kormánybiztos, és Homolya Róbert MÁV-elnök utazott, amin korábban Mészáros Lőrinc is pihent.

Orbán Viktor miniszterelnök által is használt luxus magánrepülőgép többször is pontosan oda repült a horvát tengerpartra, ahol éppen a Lady MRD nevű, máltai bejegyzésű luxusjacht tartózkodott, a NER-elit köreiben népszerű jacht valódi tulajdonosát azonban eddig egy máltai offshore cég rejtette, most viszont egy pénzmosás elleni uniós direktívának köszönhetően a valódi tulajdonosainak kilétét is nyilvánosságra hozták – írja az Átlátszó.

Az adatbázisból kiderül, hogy az Artemy és a Lady MRD nevű jachtokat üzemeltető L&L Charter Ltd. valódi tulajdonosa Szíjj László tiszakécskei nagyvállalkozó, a negyedik leggazdagabb magyar.

Korábban az Átlátszó drónvideót készített arról, hogy Mészáros üzlettársa, Szíjj László, valamint egy kormánybiztos, és Homolya Róbert MÁV-elnök ugyanazzal a luxusjachttal hajózik az Adrián, amin korábban Mészáros Lőrinc pihent. A portál akkor csak annyit tudtunk közölni, hogy a hajót egy L&L Charter Ltd nevű máltai offshore cég regisztrálta.

A máltai cégadatbázisban az L&L Charter Ltd -ről most az tudható meg, hogy a tulajdonosaként jelölt cég, a PKF Fiduciaries International Ltd. egy másik, tényleges tulajdonost képviselve “birtokol” 1199 részvényt, míg saját jogán egyetlen részvény tulajdonosa. Ez a pénzmosás elleni erőfeszítések részeként megalkotott uniós direktívának köszönhetően került nyilvánosságra nemrégiben.

A tényleges, vagy végső tulajdonosa egy cégnek az a személy, vagy csoport aki(k)nek az érdekét szolgálja egy adott cég működése, aki(k)nek 25% vagy annál több szavazati joga vagy ennyi részvénye van a vállalatban, és akinek lehetősége van az igazgatóság többségének kinevezésére, illetve leváltására. Szíjj Lászlót 2018. decemberétől szerepeltetik tényleges tulajdonosként ebben a cégben: közvetve (más cégen keresztül) 99,84%-ban a végső tulajdonosa az L&L Charter Ltd.-nek.

A Szíjj cégének tulajdonában lévő Lady Mrd-ot jelenleg eladásra kínálják, 16 millió 900 ezer euróért – tudta meg az Átlátszó a hajó értékesítésén dolgozó ügynöktől.

Az L&L Charter Ltd nevére regisztráltak egy másik jachtot, az Artemy-t is, amiről 2016-ban a Magyar Narancs írt elsőként. Akkor le is fényképezték a hajó fedélzetén Mészáros Lőrincet és a feleségét az Adriai-tengeren. Az általunk most megismert adatok szerint az Artemy továbbra is az L&L Charter birtokában van, vagyis ez a Lady MRD-nél valamivel kisebb hajó is Szíjj László tulajdona.

Az építőipari cégeivel rengeteg állami és önkormányzati megbízást elnyerő tiszakécskei nagyvállalkozónak Mészáros Lőrinccel is több közös cége van, és a Forbes legutóbbi gazdaglistája szerint a 4. leggazdagabb magyar.