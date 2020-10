Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Utoljára áprilisban járt a Földnél az európai-japán BepiColombó űrszonda, hogy végül útnak indulhasson a Merkúr felé. A szondának extrém körülményeket kell majd elviselnie. Már a Vénusznál jár az űrszonda, ami a Merkúrt vizsgálja majd Retró dizájnnelemekkel és trendi hajtáslánccal érkezett meg a Fiat 126 Vision. ","shortLead":"Retró dizájnnelemekkel és trendi hajtáslánccal érkezett meg a Fiat 126 Vision. Retró kimaxolva: így fest a Kispolszki 2020-as modern villanyautóként. Kína rendet vág az egzotikus húsok piacán. A sünsültet is kicsinálja a koronavírus. Ezer szurkolót szeretett volna a Barcelona beengedni a mérkőzésre, a katalán régió egészségügyi minisztere ezt nem engedélyezte. Zártkapus lesz a Barcelona-Ferencváros meccs. A pszichológus leszögezte: a többségtől való különbözősége alapján bárki megbélyegzése teljességgel elfogadhatatlan számára. Bagdy Emőke elhatárolódik minden olyan cselekedettől, amely más emberek kirekesztéséhez vezet. Az iskolák nyitva maradnak, és a párizsi vezetés igyekszik a gazdasági aktivitást is fenntartani. Franciaországban most napi 20 ezer körül van az új fertőzöttek száma, már 33 ezren belehaltak a koronavírus okozta betegségbe. Macron kijárási tilalmat rendelt el Párizsban és több francia városban. Az iPhone 12 Pro és iPhone 12 Pro Max a gyakorlatban kisebb optikai nagyításra képes, mint azt az újfajta logikára építő marketingszöveg hirdeti. Ne dőljön be az új iPhone-ok 4-5x-ös optikai zoomjának, eláruljuk, miért. A kórokozót egy tünetmentes konyhai dolgozó hurcolhatta be a lezárt intézménybe. Negyvennégy fertőzött közül hárman meghaltak egy kiskunfélegyházi otthonban