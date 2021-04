Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"803928f2-0821-4c0f-8700-70e82ffe7554","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb ügyben kényszerítenék bíróságra az almás céget: egy csoportos kereset benyújtói szerint az Apple túloz, amikor az iPhone-ok vízállóságáról beszél.","shortLead":"Újabb ügyben kényszerítenék bíróságra az almás céget: egy csoportos kereset benyújtói szerint az Apple túloz, amikor...","id":"20210429_per_apple_vizallosag_vizallo_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=803928f2-0821-4c0f-8700-70e82ffe7554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed02e584-66e7-413e-999f-17c759898441","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_per_apple_vizallosag_vizallo_iphone","timestamp":"2021. április. 29. 09:03","title":"Nem is annyira vízállók az iPhone-ok? Pert indítottak az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derül ki a magyar miniszterelnök friss Facebook-bejegyzéséből.","shortLead":"Ez derül ki a magyar miniszterelnök friss Facebook-bejegyzéséből.","id":"20210429_orban_viktor_kinai_elnok_peking_kina_diplomacia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf9118-73e7-4540-b65c-509f82dc38ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_orban_viktor_kinai_elnok_peking_kina_diplomacia","timestamp":"2021. április. 29. 13:16","title":"Orbán Viktort Kínába hívták, megy is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahol nagy a munkaerőhiány, vagy ahol erős segítség érkezik külföldi szakszervezetektől, ott van esélyük a magyar munkavállalói érdekképviseleteknek a sikerre.","shortLead":"Ahol nagy a munkaerőhiány, vagy ahol erős segítség érkezik külföldi szakszervezetektől, ott van esélyük a magyar...","id":"20210428_szakszervezet_erdekkepviselet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3011f2-7532-4a0f-a9a7-01f29e071f44","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_szakszervezet_erdekkepviselet","timestamp":"2021. április. 28. 13:49","title":"Hiába korlátozza a kormány a szakszervezeteket, néha így is erőt tudnak mutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5e488b-1a2d-4e51-ad24-54b014969e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális chiphiány problémája még hónapokig nem oldódik meg a Cisco vezérigazgatója szerint. A jelenség már most is komoly gondokat okoz.","shortLead":"A globális chiphiány problémája még hónapokig nem oldódik meg a Cisco vezérigazgatója szerint. A jelenség már most is...","id":"20210429_cisco_chiphiany_felvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5e488b-1a2d-4e51-ad24-54b014969e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbb9225-511b-4251-bddb-667bf887409d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_cisco_chiphiany_felvezeto","timestamp":"2021. április. 29. 10:03","title":"Még legalább 6 hónapig szenvedhet a világ a chiphiánytól, jósolja a Cisco első embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jótékonysági programot menedzselhet a cég, amelyet Várkonyi Andrea nemrég alapított. Csakhogy Mészáros nagyvonalúságából egy rész visszacsurog.","shortLead":"Jótékonysági programot menedzselhet a cég, amelyet Várkonyi Andrea nemrég alapított. Csakhogy Mészáros...","id":"20210428_Varkonyi_Andrea_Meszaros_Lorinc_jotekonykodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17170ec6-2cfa-4130-b0dc-8ed4b9b61000","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_Varkonyi_Andrea_Meszaros_Lorinc_jotekonykodas","timestamp":"2021. április. 28. 13:06","title":"Várkonyi Andrea fényezi Mészáros Lőrinc cinkes jótékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Bourla, az amerikai gyógyszercég vezérigazgatója úgy véli, a készítmény a vírusvariánsok is ellen működhet.","shortLead":"Albert Bourla, az amerikai gyógyszercég vezérigazgatója úgy véli, a készítmény a vírusvariánsok is ellen működhet.","id":"20210428_pfizer_koronavirus_gyogyszer_tabletta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d36ec3-f401-47d0-887e-a55e50a65578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_pfizer_koronavirus_gyogyszer_tabletta","timestamp":"2021. április. 28. 08:45","title":"Még idén forgalomba kerülhet a Pfizer koronavírus elleni tablettája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"D. Csabát egy horvát és egy magyar férfi megöléséért ítélték el.","shortLead":"D. Csabát egy horvát és egy magyar férfi megöléséért ítélték el.","id":"20210429_csantaveri_gyilkos_d_csaba_fellebbezes_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dbd521-0fc0-443c-90ed-6594523d86cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_csantaveri_gyilkos_d_csaba_fellebbezes_ugyeszseg","timestamp":"2021. április. 29. 11:25","title":"Tényleges életfogytiglant kérnek a csantavéri gyilkosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94971927-4ad2-4e6c-9d20-50899caa8554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kádár Tamás szerint az a valószínűbb, hogy nem lesz.","shortLead":"Kádár Tamás szerint az a valószínűbb, hogy nem lesz.","id":"20210427_sziget_fesztival_2021_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94971927-4ad2-4e6c-9d20-50899caa8554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d840dfd-365d-4224-a125-a0225374b716","keywords":null,"link":"/elet/20210427_sziget_fesztival_2021_turizmus","timestamp":"2021. április. 27. 21:01","title":"A főszervező szerint még mindig nem tudni, lesz-e Sziget idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]