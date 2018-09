Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f","c_author":"Szántó Péter","category":"kkv","description":"Vendégszerzőnk elárulja, hogyan érte el, hogy a reggel a kedvenc napszaka, ráadásul még hatékony is olyankor.","shortLead":"Vendégszerzőnk elárulja, hogyan érte el, hogy a reggel a kedvenc napszaka, ráadásul még hatékony is olyankor.","id":"20180926_Igy_hackelje_meg_az_alvasat_egy_kozepkori_modszerrel_hogy_produktivabb_legyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1f5ba4-c0a2-408d-9a12-1c52320d1e8c","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Igy_hackelje_meg_az_alvasat_egy_kozepkori_modszerrel_hogy_produktivabb_legyen","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:05","title":"Így hackelje meg az alvását egy középkori módszerrel, hogy produktívabb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e91785e-4d47-4f0d-a0df-787729022576","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az ultraibolya sugárzást jelző, viselhető érzékelőt fejlesztettek ki ausztrál tudósok.","shortLead":"Az ultraibolya sugárzást jelző, viselhető érzékelőt fejlesztettek ki ausztrál tudósok.","id":"20180926_uv_sugarzas_mero_erzekelo_ausztral_fejleszts","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e91785e-4d47-4f0d-a0df-787729022576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8843bb2c-b775-4d56-8d49-c5af43c827be","keywords":null,"link":"/elet/20180926_uv_sugarzas_mero_erzekelo_ausztral_fejleszts","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:07","title":"Tart a leégéstől? Szuper kütyü készült, ami mutatja, mennyi UV érte a testét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84c7877-b327-4e61-8b24-6928a1144be5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Twitter-felhasználó feltette a kérdést a követőinek, hogy ők milyen jótanáccsal látnák el a saját 16 éves énjüket, a válaszok pedig zseniálisak. ","shortLead":"Egy Twitter-felhasználó feltette a kérdést a követőinek, hogy ők milyen jótanáccsal látnák el a saját 16 éves énjüket...","id":"20180927_Tanacs_kamaszkor_16_eves_Twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a84c7877-b327-4e61-8b24-6928a1144be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8de3b3c-e574-4691-98e4-c672d524272a","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Tanacs_kamaszkor_16_eves_Twitter","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:50","title":"Ön mit tanácsolna a 16 éves kori énjének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba3782-630e-40f1-b8ef-ee5eb8887eb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Először nem volt rózsaszirmokkal kipárnázott út\" - mesélték az alkotók, mert a filmgyár vezetőinek először nem tetszett, hogy a filmben nem beszélnek, attól féltek, a gyerekek nem fogják fel, miről szól. ","shortLead":"\"Először nem volt rózsaszirmokkal kipárnázott út\" - mesélték az alkotók, mert a filmgyár vezetőinek először nem...","id":"20180926_Eloszor_nem_volt_rozsaszirmokkal_kiparnazott_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44ba3782-630e-40f1-b8ef-ee5eb8887eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba835b4e-e201-42cc-969a-2167a8a15a27","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Eloszor_nem_volt_rozsaszirmokkal_kiparnazott_ut","timestamp":"2018. szeptember. 26. 20:20","title":"El tudja képzelni, hogy a gyerekek nem értik A kockásfülű nyulat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországi fejlesztéseket is elvitt a berlini InnoTrans 2018 kiállításra a Knorr-Bremse. A közlekedési szakvásáron a biztonságot és a környezet védelmét állította a fókuszba a Magyarországon is fejlesztő vállalat.","shortLead":"Magyarországi fejlesztéseket is elvitt a berlini InnoTrans 2018 kiállításra a Knorr-Bremse. A közlekedési szakvásáron...","id":"20180926_knorr_bremse_innotrans_vasut_fek_icom_assist_vezetotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8fc830-0bae-42ec-a5bc-e0fbd66b24d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_knorr_bremse_innotrans_vasut_fek_icom_assist_vezetotajekoztato","timestamp":"2018. szeptember. 26. 20:33","title":"Nem mindegy, mikor és hogyan fékez a vonat – egy magyar fejlesztés is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az állami Klebelsberg Központ tankerületi igazgatója kérte fel, hogy tartson beszédet egy iskolai tanévnyitón – ezzel védekezett László Tamás, mikor megbírságolták az oktatási intézményben kampányolásért. A határozatban eddig észre sem vett részlet több kérdést is felvet, hiszen a politikai pedofílián kapott fideszest állítása szerint az elvileg politikamentes oktatást sértő magatartásra pont a tankerületi igazgató bujtotta fel. Megkérdeztük a bemószerolt oktatási vezetőt, miért érezte helyesnek, hogy egy kormánypárti politikus nyissa meg a gyerekek tanévét.","shortLead":"Az állami Klebelsberg Központ tankerületi igazgatója kérte fel, hogy tartson beszédet egy iskolai tanévnyitón – ezzel...","id":"20180926_Lebuktatta_a_Kliket_a_fideszes_a_tankeruleti_igazgato_hivta_kampanyolni_az_iskolaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c40b2e2-984b-4ff4-8742-9fb741664465","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Lebuktatta_a_Kliket_a_fideszes_a_tankeruleti_igazgato_hivta_kampanyolni_az_iskolaba","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:16","title":"Lebuktatta a Kliket a fideszes: a tankerületi igazgató hívta kampányolni az iskolába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Légügyi Igazgatóság (Civil Aviation Authority, CAA) felszólította a légitársaságot, hogy kompenzálja azokat az utasokat, akik a társaság alkalmazottainak sztrájkja miatt jártak pórul. A Ryanair viszont azt állítja, minden kérelmet vissza fog utasítani, mivel a sztrájkot a konkurenseik robbantották ki.","shortLead":"A Légügyi Igazgatóság (Civil Aviation Authority, CAA) felszólította a légitársaságot, hogy kompenzálja azokat...","id":"20180927_24_ezer_utas_jart_porul_a_Ryanair_miatt_de_a_legitarsasag_egy_fillert_sem_fizet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aff20e-0cb3-4a31-b644-9bcac0447f6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_24_ezer_utas_jart_porul_a_Ryanair_miatt_de_a_legitarsasag_egy_fillert_sem_fizet","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:03","title":"24 ezer utas járt pórul a Ryanair miatt, de a légitársaság egy fillért sem fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy falusi vendégház miatt áll a bál.","shortLead":"Egy falusi vendégház miatt áll a bál.","id":"20180927_Fideszes_polgarmester_ellen_nyomoz_a_NAV_a_telepulesvezeto_nem_tud_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f82242-08e9-4428-9bf6-dcebbef2558a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Fideszes_polgarmester_ellen_nyomoz_a_NAV_a_telepulesvezeto_nem_tud_rola","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:48","title":"Fideszes polgármester ellen nyomoz a NAV, de ő nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]